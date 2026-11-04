El mal momento que atraviesa Amaia Montero: “Estoy sufriendo mucho”

En medio de su regreso a los escenarios con la gira Tantas Cosas que Contar Tour de La Oreja de Van Gogh, banda de la que se alejó en 2005 para seguir su carrera como solista, Amaia Montero se encuentra lejos de disfrutar este momento. Es que, mientras que recibe el cariño de gran parte de sus fanáticos, también es el centro de críticas en las redes sociales.

Amaia Montero regresó a los escenarios con La Oreja de Van Gogh tras 18 años de ausencia GROSBRY GROUP

Al ver las constantes agresiones que la cantante española recibió por su figura y la calidad de los shows, el influencer Anau De La Eygee decidió concientizar a través de un video desde su cuenta de Instagram. “A veces, tengo la sensación de que muchas de las críticas hacia Amaia Montero vienen también motivadas por el simple hecho de que todo el mundo está hablando de ella y parece que todo el mundo siente la necesidad de dar su opinión”, expresó.

El video de un influencer que llegó a Amaia Montero (Foto: Captura Instagram/@arnaudelaeygee)

Y continuó: “Pero, ¿sabes de qué no te estás dando cuenta, cariño? Que lo único que estás haciendo es ser una mala persona y, además, estás criticando algo que quienes llevamos muchísimos años siguiendo tanto su carrera en solitario como La Oreja de Van Gogh sabemos que eso lo lleva haciendo hace muchísimo tiempo".

Amaia Montero respondió las agresiones mediante un video de un influencer

En cuestión de minutos, la artista de 50 años le respondió: “Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”.

El mensaje que escribió Amaia Montero y alertó a todos (Foto: Captura Instagram)

Aquel mensaje no solo alcanzó los miles de “Me Gusta”, sino que también recibió cientos de comentarios de admiradores que quisieron brindarle su apoyo. “Amaia, esa gente no cuenta. Los que van a los conciertos solo tienen palabras bonitas como reacción. Gracias por volver, te esperamos en América”; “Eres mi más grande inspiración, por favor, no hagas caso a ningún mal comentario, continúa como siempre, no sabes de verdad la felicidad que nos invadió al verte regresar a los escenarios. Te amamos” y “Amaia, sigue brillando, nos encanta escucharte”, fueron solo algunos de ellos.

Tras su mensaje, Amaia Montero recibió el cariño de sus fanáticos (Foto: Captura Instagram)

A raíz del hate, un amigo íntimo se comunicó para consultarle si era verdad que abandonaría la gira. Ante esto, ella reflexionó: “Caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar, lejos de ser ingenuo, es lo más sano e inteligente que uno puede hacer, pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace siguen estando. Pero sigue siendo solo ruido”.