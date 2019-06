Amalia Granata, sobre los actores kirchneristas: "El fanático no entra en razón"

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2019 • 19:01

Las declaraciones de Rita Cortese sobre el kirchnerismo, en donde aseguraba que no lo consideraba un gobierno corrupto, levantaron polémica en la opinión pública y en algunos periodistas y analistas. En esta oportunidad, durante una entrevista con Radio Mirte, fue Amalia Granata quien se refirió al tema.

"Lo veo más como un fanatismo ideólogico, son fanáticos y no pueden ver", expresó la candidata a diputada por Santa Fe. "El fanático no entra en razón, es lo que pasa con esta gente. ¿Qué hacía José López con nueve millones de dólares? ¿Eso no es corrupción? Hubo un montón de hechos que se vieron. Estaba tirando bolsos en un convento, nueve millones de dólares. ¿Que piensa que estaba haciendo? ¿Gimnasia? Esta gente es muy fanática y no pueden ver la realidad más allá de su fanatismo".

Cortese había manifestado que no existen pruebas en contra del gobierno anterior. "Yo a los que dicen que el kirchnerismo es corrupción les pregunto por qué ven corrupción en algo que no está comprobado", declaró durante una entrevista también con Mitre. "No creo que el gobierno kirchnerista haya sido corrupto", afirmó.

Además de arremeter contra los actores K, Granata se refirió a la expresidenta. "Cristina es muy hábil, muy inteligente, no da puntada sin hilo. Sorprendió el candidato pero estábamos esperando a ver que jugada hacía ella", dijo analizando la actualidad política. "Todo lo que hace no es para el beneficio que ella puede dar gobernando para el pueblo, sino en beneficio de ella misma y para ver si puede zafar de todas las causas judiciales que tiene".

En cuanto a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, Granata señaló: "Se han dicho de todo, se detestan y sin embargo, ahora, para seguir ocupando poder, se juntan, se amigan y acá no ha pasado nada. De eso la gente se da cuenta y da tristeza que no tengamos candidatos serios que apuesten a un equipo que realmente pueda sacar al país adelante. Están dando manotazos de ahogado, juntándose, haciendo alianzas con gente con la que no comulgan para ocupar un cargo", aseguró.