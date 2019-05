Rita Cortese: "No creo que el kirchnerismo haya sido corrupto"

Crédito: Secretaria de Cultura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2019 • 14:00

En una entrevista que transcurrió entre sus expectativas sobre la fórmula presidencial Fernández-Fernández, la actualidad del gobierno de Mauricio Macri y los juicios por corrupción contra ex funcionarios de Cristina Kirchner, Rita Cortese dijo que no cree "que el gobierno kirchnerista haya sido corrupto".

"Hay puestas en escena para generar un relato que todavía no está comprobado, no hay pruebas suficientes y ya hay gente sufriendo cárcel", dijo la actriz en diálogo con Radio Mitre.

"Yo a los que dicen que el kirchnerismo es corrupción les pregunto por qué ven corrupción en algo que no está comprobado. Por qué se ve corrupción en este juicio que se está llevando adelante cuando es un juicio que no tiene pruebas. Las defensas reclaman las pruebas y no se las dan. ¿Por qué vemos corrupción de un solo lado?", se preguntó y agregó: "No creo que el gobierno kirchnerista haya sido corrupto".

La actriz que siempre se ha mostrado cerca del kirchnerismo dijo que le gustaba la fórmula que encabeza Alberto Fernández como precandidato presidencial porque "es un animal político", y que el gesto de Cristina, de ocupar la vicepresidencia, es de "alta política".

También se despachó contra el gobierno de Mauricio Macri: "Un porcentaje muy grande de gente que ha votado este proyecto está muy lastimada y eso porque se mintió de una manera tremenda", sostuvo.

"No son errores, son políticas, son proyectos", dijo en relación a la actualidad económica y sentenció que, si Macri vuelve a ganar, "nada bueno va a pasar".