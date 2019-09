Amelita Baltar habló con Mirtha Legrand sobre el accidente isquémico transitorio que sufrió mientras conducía su programa radial Crédito: Instagram Mirtha Legrand

El 29 de agosto, la reconocida cantante Amelita Baltar, de 79 años, sufrió un accidente isquémico transitorio mientras comandaba su programa de radio El Nuevo Rumbo en la 2X4 (FM 92.7), la radio pública de Tango de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras menos de una semana de internación en el Sanatorio Finochietto, Amelita reapareció públicamente en Almorzando por la pantalla de eltrece, donde habló con Mirtha Legrand sobre el mal momento de salud que le tocó vivir.

"Me sorprendí", reveló, respecto a lo que le sucedió al aire. "Al rato se me pasó, pero no fue un ACV", aclaró. "Llamaron a mi hijo Mariano [fruto su relación con el cantante y productor Alfredo Garrido García], quien me acompañó, estuve cuatro días en el lugar y la verdad que fue un lujo cómo me atendió el personal médico, y cómo me trataron las enfermeras", destacó la artista, quien aseguró estar muy bien.

Por otro lado, la incansable Baltar contó que se prepara para brindar nuevos shows, le brindó palabras de aliento a Mirtha por el fallecimiento de su hermano, José Martínez Suárez, e incluso cantó tango de manera improvisada en la mesa, para deleite de los comensales.