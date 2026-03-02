Así fue el rating de la cadena nacional de Javier Milei

Tras las victorias legislativas obtenidas en el verano, Javier Milei habló este domingo por cadena nacional en la 144ª inauguración de las Sesiones Ordinarias del Congreso. Nuevamente el presidente optó por el horario del prime time para su discurso, ya que es el momento de mayor encendido de la pantalla chica. La transmisión comenzó a las 20.49, minutos antes la pantalla de Telefe marcaba 4.5, seguida de eltrece con 4.2, América con 1.0, el Nueve con 0.4 y la Televisión Pública con 0.4.

La transmisión de la cadena nacional arrancó con el recorrido desde Casa Rosada al Congreso con un locutor anunciando la llegada del mandatario con un piso de 20.3 puntos, sumados los canales de aire y de noticias en el cable. El presidente de la Nación se refirió a la situación que heredó, rindió cuentas de lo realizado y anunció las metas para el ciclo 2026. Cabe destacar que el oficialismo consolidó una mayoría entre sus legisladores propios y aliados habituales, un cambio de situación que contrasta con los primeros meses de gestión. Eso se notó en el clima de esta noche.

Apertura de las sesiones Legislativas 2026. Javier Milei Marcos Brindicci - LA NACION

Desde el 1 de diciembre de 2024, Kantar Ibope Media actualizó el criterio de visualización de los datos de audiencia de cadena nacional en el servicio de Real Time. Desde ese momento, el rating se empezó a difundir de manera unificada dentro de una única columna denominada ‘Cadena Nacional’”. De esta manera, solo se puede ver el número global del mensaje presidencial y no discriminado canal por canal. Lógicamente, el impacto es superior y evita el debate dentro de las redes sociales sobre la performance en cuanto a métricas televisivas.

El discurso del primer mandatario empezó a las 21.09 con un rating de 19.1 puntos. “Ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivos de nuestra historia y cumpliendo con todas las promesas de campaña hechas en 2025. Podemos decir que aprobamos el primer presupuesto sin déficit fiscal en 100 años. Terminamos con la emisión monetaria. Sancionamos la Ley de Inocencia Fiscal”. Minutos después, Milei apuntó contra Cristina Kirchner, en medio de un cruce con la oposición: “Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe que todo es falso. Sigan mintiendo a la gente. Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa: por la causa Cuadernos, por Vialidad, por el Memorándum con Irán, porque fueron los más chorros de la historia”. Allí la transmisión tocó los 20.2 y concluyó a las 22.52 con 19.3 puntos.

Apertura de las sesiones Legislativas 2026. Javier Milei Marcos Brindicci - LA NACION

La marca máxima del discurso fue de 21.3 puntos y fue seguido por más de un millón trescientos mil individuos, según las nuevas métricas que difunde Kantar Ibope Media. Como suele suceder cada vez que el primer mandatario habla en cadena nacional, el rating es uno de los temas de debate en redes sociales. Cabe recordar que el mensaje del 1 de marzo de 2025, que tuvo una duración de 1 hora y 32 minutos, logró una marca de 8.4, sumados solo los siete canales de aire. La última vez que el presidente se dirigió a la población fue el 15 de septiembre de 2025 para detallar el proyecto del Presupuesto 2026, con un mensaje que duró 15 minutos, y cosechó un promedio consolidado de 35 puntos, sumados todos los canales de aire y las señales de noticias en el cable. Esta fue la cadena nacional más alta, en materia de audiencia, del año pasado.