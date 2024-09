American Pie cumple 25 años: ¿qué fue de la vida de sus protagonistas?

Escuchar

American Pie fue uno de los mayores éxitos de taquilla en la década de 2000. Causó furor en todo el mundo y sus actores se convirtieron en estrellas de la comedia. Pero, 25 años después del estreno de la primera película en la que un grupo de amigos se proponía perder la virginidad antes del fin del verano, ¿qué fue de ellos? Algunos de sus protagonistas lograron construir carreras cinematográficas de éxito, otros se retiraron del mundo del cine y otros, como Jason Biggs (que da vida a Jim), probablemente la cara más reconocida de la saga, acaba de presentar un programa de cocina en Netflix. Eso sí, haciendo un guiño a la famosísima escena en la se masturba con una tarta de manzana. “Esta vez no hubo ningún pastel dañado” , bromeó hace pocos días durante una entrevista para el periódico norteamericano Usa Today, en la que aprovechó para promocionar Blue Ribbon Baking Championship: “Es segura para ver en familia”.

La primera película de la saga llegó a los cines estadounidenses en julio de 1999 y su éxito fue indudable. Recaudó más de 235 millones de dólares. La comedia logró alzarse con abrumantes cifras de espectadores en las salas, tanto que se convirtió en una saga con hasta siete secuelas ―aunque en solo cuatro de ellas aparecen sus protagonistas originales―. A continuación, la información sobre qué fue la vida de cada uno de ellos 25 años después de aquel estreno.

Jason Biggs, el eterno Jim

Jason Biggs: "Mi vida tuvo un antes y un después de American Pie" Instagram Jason Biggs

“Mi vida está muy definida por unos cuantos puntos de demarcación diferentes”, reconoció Jason Biggs recientemente en una entrevista con Usa Today. “Está el casarme y el tener hijos. Pero los más obvios en términos de locura fueron la vida antes de American Pie y la vida después de American Pie ”. A día de hoy, Bigg sigue viviendo del cine. Tras interpretar el papel de Jim, fue encadenando otros papeles importantes en la gran pantalla, como en Jay y Bob el Silencioso contraatacan donde volvió a coincidir con Shannon Elizabeth. También trabajó bajo las órdenes de Woody Allen en La vida y todo lo demás. Pero su reputación también quedó marcada por su papel en Orange is the New Black, una de las primeras producciones de éxito global de Netflix.

Antes de su gran papel en el cine, Biggs debutó en Broadway en 1992, en el musical Conversations with My Father, que lo ayudó a formar parte posteriormente del reparto de As the World Turns. Gracias a este último papel, estuvo nominado al premio al mejor actor joven en una telenovela en los Premios Emmy.

Seann William Scott, siempre a la sombra de Stifler

Seann William Scott: "Terminé encasillado" Captura

Si bien Jim era el protagonista de American Pie, el personaje de Steve Stifler acaparaba la atención cada vez que aparecía en escena. Por desgracia para su carrera, Seann William Scott nunca pudo escapar de la sombra de Stifler. Una sombra, para muchos críticos, muy alargada. “No es que creyese que Martin Scorsese me iba a elegir para su próximo proyecto... Entendí por qué no me llamaban para ese tipo de películas. Yo solo hubiera distraído a la audiencia. Terminé encasillado, pero me sentí afortunado de tener la posibilidad de hacer reír a la gente”, manifestó en 2017 en una entrevista con el diario estadounidense Minnesota Star Tribune.

De todos modos, logró coprotagonizar algunas películas de éxito como Hey, ¿Dónde está mi auto?, junto a Ashton Kutcher. También compartió pantalla con grandes estrellas como Will Ferrell en Aquellos viejos tiempos; Dwayne Johnson, alías La Roca, en El tesoro del Amazonas; y Paul Rudd, en Un par nada ejemplar. Además de lidiar con el encasillamiento de Hollywood y del público, que solo lo veía como Stifler, también tuvo que enfrentarse a sus adicciones, por las que ingresó en rehabilitación en marzo de 2011, justo antes de rodar la cuarta entrega de American Pie. Desde entonces, sus participaciones más notables fueron ponerle la voz a Crash en la saga La era del hielo y su papel en en la serie Arma mortal.

Alyson Hannigan, la gran estrella

Alyson Hannigan junto a Biggs, en una escena del film

Alyson Hannigan es la integrante del elenco que más logró trascender la saga. Los inicios de la actriz, que acaba de cumplir 50 años, se remontan a la década de los 80, cuando se consagró como imagen de múltiples marcas y protagonizó anuncios para la televisión estadounidense. En 1997 consiguió el papel de Willow Rosenberg en Buffy, la cazavampiros, serie que se convirtió en un éxito televisivo y que le valió el reconocimiento del público antes de American Pie. En su recta final en la serie, en 2003, llegó a cobrar 250.000 dólares por episodio.

Al principio de la saga de American Pie, Hannigan tenía un papel secundario, pero su importancia fue aumentando hasta el punto de convertirse en una de las protagonistas, siendo la esposa de Jim (Jason Biggs). Después de su papel, y con su carrera asentada, llegó Cómo conocí a tu madre y el éxito del personaje Lily Aldrin fue total . Sin embargo, en una entrevista para el medio australiano News, afirmó que quedó insatisfecha con el final de la serie: “Me sorprendió que no hiciesen un episodio final de dos horas, así que tuvieron que cortar ciertas partes. La lectura del guion que hicimos para el final duró 14 horas. Así que cuando vi la versión definitiva de la serie pensé: ‘¡Cortaron todo!’”.

Tras el final de la ficción, en 2014, las apariciones de Hannigan en el cine fueron pocas: participó en solo tres películas de poco éxito. Sin embargo, siguió con una agenda abultada en televisión, sobre todo como presentadora de concursos o prestando su voz en series de animación como American Dad: un agente de familia o Fancy Nancy Clancy. Actualmente, vive en Los Ángeles con su marido y sus dos hijos en una casa que, como curiosidad, fue utilizada en varias ocasiones para el rodaje de la serie This Is Us.

En 2019 fue una de las protagonistas de la película Kim Possible, que debido al éxito de la serie de animación en la década de 2000 se esperaba que tuviera más repercusión de la que tuvo. La actriz interpretaba a la madre de Kim . Aun así, su rostro sigue consagrado como uno de los más reconocidos en el mundo de la televisión en Estados Unidos.

Chris Klein y una de las teorías conspirativas favoritas de internet

Chris Klein

Chris Klein interpretaba a Oz, el ingenuo deportista que apareció en las dos primeras entregas de American Pie. Como le ocurrió a su compañero Jason Biggs, Klein a partir de aquella participación lo siguieron convocando para papeles en películas orientadas al público adolescente. Su relación con Katie Holmes lo mantuvo en la escena pública (empezaron a salir en el año 2000 y llegaron a estar comprometidos), y tras separarse de ella, en marzo de 2005, se convirtió en el protagonista de una de las teorías conspirativas favoritas de internet: que él podría ser el verdadero padre de Suri Cruise, la hija que la actriz tuvo con Tom Cruise, con quien se casó en 2006.

En 2015 Klein se casó con Laina Rose Thyfault, comercial de una agencia de viajes con la que tiene dos hijos. En 2016, aparentemente recuperado de algunos problemas con el alcohol, protagonizó la película bélica Game of Aces. También es parte del reparto de la película de terror Fear Street: Prom Queen, cuyo estreno está previsto para 2025.

Mena Suvari, ícono de Belleza americana

Mena Suvari narró un episodio muy duro de su vida privada y aseguró que fue víctima de abuso y manipulación Grosby Group

Los fans de American Pie la recordarán como Heather, el gran amor de Oz, pero Mena Suvari tuvo un papel mucho más icónico en aquel 1999: ella era la adolescente que tentaba a Kevin Spacey en Belleza americana —qué mal suena todo eso más de 20 años después— y que protagonizó esa escena mítica envuelta en pétalos de rosa. Entonces Suvari tenía apenas 20 años, pero gracias a estos papeles logró hacerse un hueco en la industria cinematográfica.

Con una agenda de trabajo rebosante de papeles, por entonces la joven escondía una vida personal anclada en el terror. Desde la adolescencia sufrió abusos que se perpetuaron durante su juventud y que la llevaron a consumir drogas. La actriz se vio con fuerzas para desvelarlo en su libro de memorias, La gran paz, que publicó en 2021. “Recuerdo pensar que quizá eso es lo que eran las relaciones: los gritos, los insultos, el abuso”, reflexionó en su publicación.

Eugene Levy, el único que aparece en todas las películas

Eugene Levy, un cómico excepcional NBC - NBC

No hay personaje más icónico en American Pie que el señor Levenstein, el padre de Jim, que ejerce como una especie de terapeuta sexual de su hijo (aunque no sirvió de mucho). Eugene Levy, quien le dio vida, es el único actor que aparece en todas las películas de la saga. Como uno de los pocos veteranos de un reparto dominado por caras jóvenes, Levy ya tenía una carrera consolidada en la comedia antes de American Pie. Apareció en películas tan famosas como El padre de la novia y en Splash, de Ron Howard. Incluso dirigió su propia comedia, Solo falta el asesino, en 1992.

En 2015, el actor canadiense, de 77 años, estrenó su propia serie de televisión, Schitt’s Creek, de la que fue protagonista, guionista y director de algunos capítulos de la mano de su hijo, Dan Levy. Tras seis temporadas de emisión, la serie se alzó con cuatro premios Emmy. Este 2024, padre e hijo serán los encargados de presentar la gala de los Emmy. Además, este 27 de agosto Eugene se ha estrenado en el reparto de la cuarta temporada de Only Murders on the Building, la exitosa comedia de misterio a la que también se han sumado Eva Longoria y Zach Galifianakis.

Eddie Kaye Thomas, el rostro del término ‘MILF’

Eddie Kaye Thomas comenzó su carrera actoral a los siete años en Nueva York

Eddie Kaye Thomas (Nueva York, 43 años) interpretaba al místico Paul Finch, personaje que puso de moda el término MILF (Mother I’d Like to F*ck/madre con la que me acostaría) y se convirtió en el héroe de toda una generación al acostarse con la atractiva madre de su amigo Stifler —otro argumento que en los días que corren no suena tan bien—. Tras el clímax de American Pie, Thomas obtuvo varios papeles secundarios en películas como Dos tontos en fuga , trabajó como doblajista en la serie de animación para adultos American Dad: un agente de familia. Además, ha actuado en varias obras de teatro. Sin embargo, en 2016 confesó en una entrevista que su personaje en American Pie lo persiguió a lo largo de toda su carrera: “Yo era un adolescente y crecí casi con ellos. Fue parte de algo que ahora puedo ver con distancia: un joven teniendo sexo con una tarta y yo con la madre de un amigo”, señaló en una entrevista en 2016.

Tara Reid, envuelta en la polémica

Tara Reid, en una imagen del film de 1999 Archivo

Tras su participación en la saga, donde interpretaba a la inocente Vicky, Tara Reid se volvió el foco de la prensa y dio bastante que hablar, pero no por su carrera como actriz. Más bien por sus sonadas fiestas junto a Paris Hilton o por su tendencia a pasar por quirófano con desastrosos resultados, según ella misma reveló en varias ocasiones. También han dado que hablar sus bruscas subidas y bajadas de peso, sus problemas con el alcohol y las fugaces relaciones con otras celebridades y empresarios. La intérprete tocó fondo en 2009 con su participación en Celebrity Big Brother, la versión británica de Gran Hermano VIP, de la que fue expulsada a la tercera semana. Y volvió a tocarlo en 2016 con otro reality, Marriage Boot Camp, un concurso en el que había que entrar en pareja y del que fue expulsada cuando se reveló que su pareja no lo era realmente. Desde 2013, es una de las protagonistas de la saga Sharknado , cuya primera película fue nominada a peor película del mundo en los premios Razzies, a pesar de que goza de muchísima popularidad, y sigue participando con regularidad en películas y series.

De hecho, Reid participó en películas generacionales como Juegos sexuales y Leyenda urbana, y producciones tan aclamadas como El gran Lebowski, dirigida por los hermanos Coen, y Dr. T y las mujeres, de Robert Altman.

Shannon Elizabeth y su eterno posado

Mena Suvari, Tara Reid y Shannon Elizabeth; las tres chicas de American Pie en la portada de la Rolling Stone número 876 (edición norteamericana) RS 876

Nadia, personaje interpretado por Shannon Elizabeth Fadal (Houston, Texas, 50 años), era la estudiante de intercambio inglesa que seduce al inexperto Jim. El desnudo que protagoniza la actriz en la habitación de Jim (Jason Biggs) cuando le ofrece su primera experiencia sexual se convirtió en la fantasía de todos aquellos que se encontraban en la adolescencia a finales de los 90.

Tras American Pie, Shannon participó en películas como Scary Movie, Despedida de solteros o La maldición, y posó para la revista Playboy. Pero donde realmente ha hecho carrera es en el póker. Actualmente, es jugadora profesional, viaja a Las Vegas varias veces al mes para enfrentarse a los mejores jugadores de los Estados Unidos e incluso es la imagen de Carbon Poker.

Natasha Lyonne, una muñeca rusa con un pasado de adicciones

Natasha Lyonne en American Pie Imdb

El personaje de Natasha Lyonne (Nueva York, 45 años) era el de una adolescente inteligente que sabía perfectamente cómo manipular a todo un instituto si la ocasión lo requería. Tuvo un rol notable en la primera película, pero después desapareció casi por completo. La actriz ganó popularidad después del estreno de But I’m a Cheerleader en la década de los 90 (donde, además conoció a Clea Duvall, una de sus mejores amigas hasta hoy), y volvió a hacerlo en la serie Orange Is the New Black donde compartió set de nuevo con Jason Biggs. Más tarde, en 2019, protagonizó la serie de Netflix Muñeca rusa, de la que es además cocreadora. Su carrera en Hollywood ha tenido proyectos de todos los tamaños y colores, desde Blade 3 en 2004 hasta las más recientes Un plan irresistible (2020) o Poker Face (2023).

Como otros compañeros de American Pie, Lyonne no supo cómo gestionar la descomunal fama que vivió tras el estreno del filme que ahora cumple 25 años. La actriz sufrió adicciones severas en los años posteriores, y tuvo que ser tratada con metadona por su adicción a la heroína. También padeció una Hepatitis C que, en 2005, según informó el periódico New York Post, la llevó a ser ingresada en un hospital de la Gran Manzana por un colapso pulmonar y una infección en el corazón de la que tardó meses en recuperarse.

Jennifer Coolidge, icónica

Jennifer Coolidge, una actriz talentosa que supo trascender su personaje en American Pie VALERIE MACON - AFP

El personaje de Jennifer Coolidge (Massachusetts, Estados Unidos, 62 años) también propulsó el término MILF y cambió la vida de Paul Finch (Eddie Kaye Thomas), pero toda esa influencia siempre se hizo desde la distancia. La mítica madre de Stifler representaba una fantasía que aparecía muy de vez en cuando a lo largo de la saga, con poca presencia en pantalla de la actriz que la encarnaba. Aun así, se trata de uno de los rostros imprescindibles de American Pie.

En el mismo año en el que se estrenó la primera película, en 1999, Coolidge también apareció en Austin Powers 2: el espía seductor y de ahí se movió entre hitos adolescentes de Disney Channel como Una cenicienta moderna y Legalmente rubia Además, Coolidge es una habitual de las películas de parodia como Date Movie o Epic Movie, así como de comedias con Adam Sandler, como Click. Más recientemente, la veterana actriz se alcanzó la cúspide de la televisión gracias a su papel de la inocente y adinerada Tanya McQuoid en The White Lotus, que le valió el Emmy como mejor actriz de reparto en la gala de enero de este año. “Quiero agradecer a todos los gays malvados”, bromeó en su discurso, en una clara referencia a la última temporada de la serie que la convirtió, nuevamente, en una estrella.

Jesús Delgado Barroso

EL PAIS