Vuelve Only Murders in the Building: los actores que se suman y todo lo que hay que saber de la nueva temporada

“¿Las películas? Hagan sus valijas, perras. Nos vamos a Hollywood”, exclama con el entusiasmo de un adolescente y el estilo del septuagenario que es, Oliver Putnam, la tercera parte del trío central de Only Murders in the Building, la serie que retorna hoy a Disney+ con el primer episodio de su cuarta temporada.

El personaje interpretado por Martin Short no podría estar más emocionado: un estudio de cine está interesado en llevar su podcast a la gran pantalla y para eso lo invitan a Los Ángeles junto a Charles Haden Savage (Steve Martin) y Mabel Mora (Selena Gomez). Claro que para ellos la alegría por la nueva oportunidad no quita la preocupación por la desaparición de Sazz (Jane Lynch), la doble de riesgo y amiga de Charles desde los tiempos de su trabajo como el detective Brazzos en TV que se esfumó sin dejar rastro.

En el transcurso de los diez episodios de la nueva temporada que se estrenarán semanalmente los martes en la plataforma, el trío de investigadores amateurs deberá resolver un nuevo asesinato, lidiar con la versión de sus vidas que llegará al cine y con sus vecinos de la torre oeste del edificio Arconia, escenario de todas sus aventuras y los crímenes que las ponen en marcha.

Aunque, como sucede desde el estreno de la serie en 2021, la trama le dará tanta importancia al trabajo investigativo de los detectives hogareños como al vínculo que los une, un trío tan inesperado como exitoso en la ficción y en la realidad. A pesar de que ahora parezca obvio que la combinación de Steve Martin y Martin Short, dos leyendas de la comedia norteamericana, con la popular Selena Gomez podía redundar en situaciones naturalmente hilarantes dadas sus diferencias de edad y estilos, lo cierto es que antes de su estreno ni siquiera el equipo creativo de la serie encabezado por Martin y el guionista John Hoffman habría imaginado que cosecharían cerca de cincuenta nominaciones a los premios Emmy; que este año estarían entre las comedias con más menciones o que las estrellas más reconocidas se desvivirían por participar del programa. Mucho menos que los paparazzi estarían interesados en captar el supuesto romance entre dos de sus protagonistas, que comenzó en pantalla y, muchos piensan, continúo fuera de ella.

Sin embargo, todos esos improbables escenarios se cumplieron y transformaron al programa en uno de los más esperados del año. Lo que sigue es un recorrido por los detalles más importantes de los nuevos capítulos, sin spoilers sobre lo que vendrá aunque conviene advertir que para poner la nueva trama en contexto sí se mencionarán ciertos hechos del final de la tercera temporada que precipitaron la narración de los nuevos episodios.

El asesinato regado de malbec

En el último capítulo de la tercera temporada de la comedia, los protagonistas estaban exultantes: no solo habían resuelto el misterio alrededor de la muerte del actor Ben Glenroy (Paul Rudd), sino que la obra musical de Oliver había recibido una elogiosa crítica. Charles tenía el vino ideal para brindar por la buena racha, un malbec argentino del 66. Claro que antes de que pudieran descorcharlo, Sazz (Lynch), la vieja amiga y doble de riesgo del actor se ofrece a buscarlo y es asesinada de un tiro justo en medio de la cocina de Charles. Los motivos de su muerte o incluso si el asesino la había confundido con su verdadero objetivo, Charles, serán algunas de las primeras incógnitas que el intrépido trío deberá resolver.

Hollywood a la vista

De Nueva York a Hollywood, el trío protagonista de la comedia de misterio hará una visita al corazón de la industria audiovisual en Los Ángeles

Una parte fundamental del encanto de la serie tiene que ver con su ambientación en el edificio Arconia y el paisaje de Manhattan que lo rodea y le da identidad a sus extravagantes personajes. Por eso cuando la sinopsis de la nueva temporada adelantó que el trío viajaría a Los Ángeles para probar suerte en las películas, los fanáticos del programa se preocuparon. ¿El asesinato de rigor ocurriría en la soleada California? ¿Estaban los creadores de la serie intentando trasladar la producción a Hollywood, donde residen sus protagonistas en la vida real? La segunda pregunta todavía no tiene respuesta pero la primera se despeja desde el primer episodio: fiel a su identidad original, el nuevo crimen ocurre en el corazón del edificio y, de hecho, por sus características, abre un nuevo mapa del lugar, la torre oeste y sus peculiares habitantes convertidos en los primeros sospechosos.

De todos modos, el viaje a Los Ángeles también sirve para ampliar el horizonte de los protagonistas que conocen allí a Bev Melon (Molly Shannon), la productora de la película sobre sus vidas y a las personas que fueron seleccionadas para interpretarlos. El comediante Eugene Levy (Shitt’s Creek) buscará aprender todo lo que hay que saber sobre Charles, mientras que Zach Galifianakis no estará especialmente fascinado de interpretar a Oliver, al que califica como “un narcisista unidimensional”. Eva Longoria, contratada para encarnar a Mabel, insistirá con que no es tanta la diferencia de edad entre ellas, al tiempo que le sugiere cambiar su nombre y su personalidad.

Los nuevos y los que regresan

Meryl Streep y Martin Short en la premiere de la cuarta temporada de la serie VALERIE MACON - AFP

Más allá de la divertida dinámica entre el trío protagónico, la serie ya acostumbró a sus espectadores a la participación especial de actores y personalidades reconocidas. Desde Sting, en la primera temporada, hasta Meryl Streep en la tercera, la trama fue dándole más importancia y tiempo en pantalla a esos personajes secundarios interpretados por actores famosos. En el caso de Streep, su Roberta sigue presente gracias a su relación amorosa con Oliver, lo que redoblará el interés de los espectadores que están al tanto de los rumores sobre el supuesto romance entre la actriz y Short, que la semana pasada recorrieron la alfombra roja de la presentación del programa tomados de la mano.

Otros de los reincidentes son Da’Vine Joy Randolph, la ganadora del Oscar por el film Los que se quedan, que interpreta a la detective Donna Williams desde la primera temporada; Michael Cyril Creighton en el papel del vecino chismoso Howard y la mencionada Jane Lynch que, a pesar del final de su personaje, formará parte fundamental del elenco. A todos ellos se suman Richard Kind, Kumail Nanjiani, Desmin Borges y Jin Ha. Además, los adelantos del programa revelaron la participación estelar de Melissa McCarthy, quién interpretará a la hermana de Charles, de la que lleva muchos años distanciada.

Del mismo modo que la temporada anterior tenía a los musicales de Broadway como telón de fondo de la investigación del asesinato y el podcast derivado del caso, en esta oportunidad, la trama profundiza la mirada sobre la historia de vida de Sazz, lo que deriva en un recorrido por el universo de los doble de riesgo. De los recuerdos de sus primeros años en la profesión hasta los rigores de poner su vida en peligro para el entretenimiento de los demás, la serie juega con los costados más absurdos de esa profesión, al tiempo que se ríe de otros aspectos de la industria audiovisual con guiños a los dúos de directores como The Daniels (Todo en todas partes y al mismo tiempo) y a los spin offs de series como Grey’s Anatomy, además de las particularidades de los actores famosos, sus negocios alternativos y sus enormes egos.