Jennifer Coolidge volvió a hablar de los “beneficios sexuales” de American Pie y sorprendió a Ariana Grande con una confesión

Este año, Jennifer Coolidge se alzó con el codiciado premio Emmy por su papel en la serie The White Lotus donde interpretaba a una mujer inimputable y sufriente, pero aún resuena el personaje que interpretó en American Pie, donde se convirtió en una verdadera MILF , tal como se define a una mujer madura codiciada por jóvenes que podrían tener la edad de sus hijos.

En American Pie fue la madre de Stifler (Sean William Scott), personaje que la convirtió en una veterana sensual y deseada. A los 61 años, Coolidge se ve espléndida y sabe que genera un enorme atractivo en los hombres.

Jugando con ese sex appeal, hace un tiempo declaró en la revista Vanity Fair: “Jugué mucho a ser una MILF y obtuve mucha acción sexual de American Pie. ¡Tuve tantos beneficios al hacer esa película! Quiero decir, hay como 200 personas con las que nunca me hubiera acostado si no la hubiera hecho ”.

Jennifer Coolidge: “Si no hubiese actuado en American Pie, me habría acostado con 200 personas menos

Las palabras de la actriz rápidamente dieron vuelta al mundo y no hicieron más que potenciar su llegada a los jóvenes . Rápida de reflejos, supo cómo potenciar aquel trabajo que fue uno de los más renombrados de su carrera y dejar a todos mudos con su notable performance amatoria .

Sin embargo, hace pocas horas salió publicada la entrevista que le hizo Ariana Grande, donde la actriz reconoce que aquellas frases rimbombantes acerca de su rendimiento entre las sábanas fueron “una exageración” . ¿Se arrepintió?

Jennifer Coolidge recibe su premio por su papel en The White Lotus, en la última entrega de los Emmy Mark Terrill - Invision

La charla con Ariana Grande quedó registrada en un artículo de Entertainment Weekly, donde la actriz nacida en Boston declaró: “Me alegra que lo preguntes porque verás, lo dije en broma en una entrevista anterior y, Dios, realmente no se pueden hacer bromas en nuestro oficio”.

La cantante siguió con su interrogatorio y logró que Coolidge reconociera que tuvo algún contacto con un hombre muy joven, aunque se trató de un hecho “legal”, dando a entender que el caballero ya era mayor de edad.

Lo más picante vino después, cuando contó que, a la mañana siguiente, necesitando un secador de cabello tuvo que pedir ayuda: “Era tan joven que llamamos a su madre para ver dónde podía conseguir un secador” . Con Ariana Grande envuelta en una carcajada, la actriz remató: “Fue tan raro... Hablaron por teléfono, era muy claro que estábamos juntos en la cama”.

No habrán sido doscientos amoríos, pero seguramente Jennifer Coolidge ha podido sacar provecho personal de la buena acogida de su trabajo en American Pie. Más sosegada, la comedia dramática The White Lotus la posicionó en un lugar más apacible, aunque no pudo, ni desea, sacarse de encima a los millones de seguidores que ven en ella a una dama madura y extremadamente bella y sensual.

