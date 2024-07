¿Amor en puerta? Reese Witherspoon, muy cerca de un hombre ligado a las finanzas

Escuchar

El amor parece haber tocado, otra vez, la puerta de Reese Witherspoon. A un año de su segundo divorcio y luego de disfrutar de un largo tiempo sola, la protagonista de Legalmente rubia fue vista en las calles de Nueva York junto al financista alemán Oliver Haarmann.

Witherspoon se encuentra en la Gran Manzana en pleno rodaje de la cuarta temporada de The Morning Show, la serie de Apple TV+ que protagoniza junto a Jennifer Aniston. Incluso, ayer fue fotografiada en el Central Park mientras interpretaba a Bradley Jackson, su personaje en la ficción; para la ocasión, combinó un blazer azul marino, una musculosa a tono y unas botas negras de gamuza. Sin embargo, esas no fueron las postales de su estadía en la ciudad que más llamaron la atención.

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, las protagonistas de The Morning Show FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según publicó el diario inglés Daily Mail, Witherspoon compartió una cena con Haarmann en Nueva York. La noticia fue acompañada por una serie de fotos en donde se los ve charlando en la calle animadamente. También se los ve subir al mismo auto al retirarse del lugar. Con un vestido largo sin mangas en color negro que acompañó con unas sandalias de taco alto a tono, la actriz completó el look con una cartera y joyas en dorado. El toque informal se lo dio el pelo: lo llevó suelto, con una improvisada raya de costado. Haarmann, por su lado, eligió un traje azul y camisa blanca.

Esta no es la primera vez que Reese y el financista se encuentran. La actriz, de 48 años, ya estuvo esta misma semana con Haarman, de 56: el domingo pasado, fueron vistos llegando juntos a un helipuerto antes de dirigirse a un edificio de departamentos. Hasta el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones sobre el vínculo que los une.

En cuanto a la vida amorosa del ¿nuevo amor? de la actriz de Big Little Lies, se sabe que estuvo casado con la empresaria Mala Gaonkar, quien ahora está en pareja con el músico David Byrne. Con ella tuvo dos hijos. Haarmann es licenciado en historia y relaciones internacionales de la Universidad Brown de Nueva York en 1990. Además, obtuvo una Maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Harvard en 1996. En la actualidad es socio fundador de Searchlight Capital Partners, una firma de inversión de capital privado. Antes fue socio principal de la firma de inversión global KKR & Co.

Un amor que no fue

Reese Witherspoon y Jim Toth, su segundo esposo Grosby Group

La noticia del divorcio de Witherspoon y Jim Toth trascendió en marzo de 2023 y causó una gran sorpresa entre los fanáticos de la actriz. Fueron ellos mismos quienes anunciaron que luego de casi 12 años de matrimonio y un hijo -Tennessee, de 11 años- en común, la relación llegó a su fin. Una semana después del comunicado, la actriz solicitó el divorcio. En los documentos judiciales, citó diferencias irreconciliables como la razón detrás de su separación.

En 2012, Witherspoon recordó su primer encuentro en una entrevista con Elle, que tuvo lugar en la casa de un amigo, luego de que ella se separó del actor Jake Gyllenhaal. La actriz y Gyllenhaal habían salido durante dos años y se separaron en diciembre de 2009. El encuentro con el agente ocurrió en enero de 2010; se comprometieron en diciembre de ese mismo año y se casaron el 26 de marzo de 2011. Su hijo, Tennessee, llegó al mundo el 27 de septiembre de 2012.

Por culpa de la inexperiencia

Reese Witherspoon y su primer esposo, Ryan Phillippe

Reese había estado casada con Ryan Phillippe, con quien protagonizó la película Juegos sexuales, de 1999. Como fruto de su relación nació Ava, en 1999, y Deacon, en 2003. Anunciaron su separación en 2006 y su divorcio finalizó en 2008.

La relación entre Reese y Ryan, aunque fue muy importante en la vida de ambos, tuvo momentos muy difíciles para la actriz. Cuando conoció a quien fue su primer marido, ella creyó haber encontrado la estabilidad. Sin embargo, la inexperiencia les jugó en contra.

“Me casé a los 23 años, y a los 27 ya era mamá de dos niños, entonces... No lo sé, también es bueno conocerse a uno mismo. No cambiaría nada de lo que pasó, pero ahora le digo a mi hija que es a los 25 cuando realmente vas a empezar a saber quién es”, declaró. En diálogo con el podcast de Jameela Jamil, I Weigh, Witherspoon contó que no se sintió respaldada por Phillipe cuando fue madre y que sufrió de depresión posparto.

