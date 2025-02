Reese Witherspoon ya tiene a su sucesora como Elle Woods y la actriz elegida se emocionó hasta las lágrimas

Reese Witherspoon está lista para pasar la corona de su personaje más icónico: Elle Wood . La protagonista de Legalmente Rubia acaba de anunciar quién será su sucesora en este rol tan importante, que marcó un antes y un después en su carrera.

La noticia la dio a través de su cuenta de Instagram, en un posteo compartido junto a Amazon Prime Video, plataforma que hará una serie basada en la vida de la estudiante de derecho de Harvard, quien es tan inteligente como superficial [por lo menos al principio de la historia].

“Tu video de audición fue increíble, como ya lo hemos hablado”, le dijo Witherspoon, de 48 años, a Lexi Minetree , de 24, durante un encuentro entre ambas que quedó registrado para las redes sociales. “Tuvimos que tomar una decisión muy difícil el otro día y queríamos decírtelo en persona porque trabajaste muy duro”, continuó antes de darle la gran sorpresa a la joven actriz.

Reese Witherspoon sorprendió a la actriz que será Elle Woods en la serie Legalmente rubia

La ganadora del Oscar se puso seria, con el fin de confundir un poco a Minetree antes de contarle la buena noticia. “Solo queríamos decirte que ya no tenés que hacer más audiciones porque has conseguido el papel. Vas a ser Elle Woods ”, anunció con alegría.

“¿En serio? ¿Puedo abrazarte?”, le preguntó Minetree a Witherspoon y ambas rompieron en llanto al no poder contener la emoción. La joven tiene un gran parecido físico a la estrella de Hollywood, algo que sorprendió a todos. “Cuando vi su video pensé: ‘¿Somos la misma persona? ‘”, reflexionó Witherspoon.

Fiel a su nuevo personaje, Minetree levantó el puño y gritó: «¡YO!”, igual que hace Elle Woods en la película cuando recibe la tan codiciada beca para estudiar derecho en Harvard.

“Permítanme presentarles a la nueva Elle Woods. Después de ver muchas audiciones increíbles para la nueva precuela de Elle en Prime Video, por fin hemos encontrado a nuestra protagonista . Hoy, yo misma le he podido dar la noticia. ¡Les presento a Lexi Minetree!”, escribió Whiterspoon como epígrafe del video que compartió en Instagram.

Minetree también se deshizo en elogios hacia Witherspoon en su propio posteo, escribiendo: “Gracias, gracias, GRACIAS a Reese Witherspoon por cederme a Elle Woods. Ya la quiero muchísimo, prometo que estará en buenas manos. P.D. gracias por mostrarme lo increíble que voy a lucir en el futuro, tan ansiosa por eso”, expresó.

Merlina, una inspiración para Elle

Witherspoon, que dirige la productora que estará al frente del proyecto, Hello Sunshine, habló recientemente sobre la inspiración detrás de la nueva serie de Prime Video. “ Vi la serie Merlina, de los Locos Addams, y me encantó, vi todos y cada uno de los episodios”, dijo la actriz durante su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el 29 de enero pasado. “Me pareció increíble. Yo decía: ‘¡Deberíamos hacer algo de Elle Woods en la secundaria! Porque me surgió la intriga de quién era antes de la universidad, antes de la facultad de Derecho. Ahí empecé a tener muchas ideas. Después se sumaron muchos escritores increíbles para este gran lanzamiento y ahora Amazon está haciendo una serie y se llama Elle”.

“Estoy muy emocionada. Empezamos en marzo”, le dijo hace unas semanas la actriz a la revista People. “También es muy emocionante ver a estas chicas jóvenes tan llenas de entusiasmo y emoción. Hay tantas buenas actrices”, añadió elogiando al nuevo elenco. “Eso lo hace todo mucho más difícil porque hay mucha gente buena y solo podés elegir a unos pocos”, añadió.

Elle, que se emitirá en Prime Video, se anunció el pasado mes de mayo. “Los fans verán cómo Elle Woods navegó por su mundo de adolescente con su marcada personalidad e ingenio, de formas que solo nuestra querida Elle podía hacer”, dijo por aquel entonces Witherspoon en un comunicado que anunciaba el proyecto.

