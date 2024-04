A 23 años de la película, Reese Witherspoon se prepara para el lanzamiento de la serie de Legalmente rubia

Escuchar

Si alguien hace su lista personal de películas para ver al menos una vez, seguramente incluirá a Legalmente Rubia (Legally Blond, su título original en inglés). En 2001, Reese Witherspoon dio una de las actuaciones más importantes de su carrera al interpretar a la icónica Elle Woods, un personaje que terminó siendo el centro de un universo, que incluyó una segunda película, un spin-off y un musical. Recientemente, incluso, se estrenó la versión teatral argentina protagonizada por Laurita Fernández. En las últimas horas, en tanto, los fanáticos recibieron una inesperada sorpresa: está en marcha una nueva serie sobre el film que se estrenó hace más de 20 años.

La icónica Elle Woods interpretada por Reese Witherspoon YANDEX

En 2001, bajo la dirección de Robert Luketic se estrenó Legalmente Rubia, una cinta basada en la novela homónima escrita por Amanda Brown. La historia tenía como protagonista a Elle Woods, una joven que decidía seguir a su novio a la universidad y, para reconquistarlo, se inscribía en la Facultad de Derecho de Harvard. No obstante, a pesar de sus deseos, insertarse en ese mundo no fue algo fácil, aunque ella encontró la manera de hacerse notar, afrontar prejuicios y llevarse una enseñanza trascendental.

El elenco, encabezado por Witherspoon, estuvo integrado también por Luke Wilson, Victor Garber, Ali Larter y Matthew Davis. La película fue un éxito rotundo y no solo cosechó dos nominaciones a los premios Globo de Oro en las categorías de Mejor Película de Comida o Musical y Mejor Actriz de Comedia o Musical, sino que tuvo una segunda parte en 2003, Legalmente Rubia 2: más rubia que nunca (Legally Blonde 2: Red, White and Blonde, su título en inglés). En 2009, a su vez, llegó Legalmente rubias, (Legally Blondes), la cual se consideró como un spin-off de la historia. Allí Reese no asumió el rol de protagonista, sino el de productora.

No obstante, en los últimos años trascendió que Legalmente Rubia 3 estaba en proceso con un guion a cargo de Mindy Kaling. “Me encanta Elle Woods como personaje y cuando Reese me pidió que lo escribiera dije ‘¡absolutamente!’”, le contó la actriz de The Office a Access en 2021. En este sentido reveló, además, que la historia tendría en el centro de la escena a una Elle de 40 años, muy distinta a la de la primera entrega.

Pero, en medio de la espera por la película, sobre la cual aún se desconocen varios detalles, trascendió una noticia que le sacó una sonrisa a los fans del rosa y las leyes. Según informó el medio Deadline, actualmente se trabaja en una serie derivada de Legalmente Rubia. La que está detrás del proyecto es la propia protagonista de Alma Salvaje, de la mano de la productora que fundó en 2016, Hello Sunshine, la cual cuenta con éxitos como Big Little Lies (Max) y The Morning Show (Apple TV+), entre otros.

El sitio reveló que el proyecto se desarrolla en Amazon MGM Studios, con un guion a cargo de Josh Schwartz y Stephanie Savage, los creadores y productores de una de las series juveniles más exitosas, Gossip Girl, y líderes de la productora Fake Empire. Además de los nombres y compañías mencionadas, en la propuesta también está involucrado Marc Platt, productor de las tres partes de la franquicia. Si bien aún no hay fechas definidas ni información sobre la trama y sus protagonistas, la noticia de que el mundo de Legalmente Rubia se expandirá generó una profunda felicidad entre los fanáticos.

Federico Salles, Mario Pasik, Laurita Fernández, Costa y Santiago Ramundo, los protagonistas de la versión argentina del musical, Legalmente Rubia Gerardo Viercovich - LA NACION

Para calmar la espera, quienes quieran pueden darle play a las dos partes protagonizadas por Reese en Amazon Prime. Sin embargo, eso no es todo, porque el éxito de la franquicia llevó a que en 2007 se estrenara en Broadway un musical basado en la novela de Amanda Brown que le agregó canciones a la historia de Woods.

Hoy, justamente, la versión argentina del musical se presenta al Teatro Liceo de la ciudad de Buenos Aires. Laurita Fernández es Elle Woods y la acompañan en escena Costa (Paulette), Santiago Ramundo (Warren), Federico Salles (Emmett), Mario Pasik como el profesor (Callahan) y gran elenco.