Amores fugaces o varados antes del altar: 10 romances de famosos sin final feliz

Si hablamos de Hollywood, hablamos de cine, glamour e historias de amor. Tanto dentro como fuera de la pantalla, varias reconocidas celebridades han sido protagonistas de apasionados romances. Mientras que algunos duraron a√Īos (y casi llegan al altar), otros fueron tan fugaces que ni siquiera son recordados aunque, en su momento, no pasaron inadvertidos por las lentes de los paparazzi.

Demi Moore y Emilio Estévez

Demi Moore y Emilio Estévez estuvieron a punto de casarse The Grosby Group

En sus primeros a√Īos de carrera, Demi Moore se enamor√≥ de Emilio Est√©vez, a quien hab√≠a conocido filmando El primer a√Īo del resto de nuestras vidas. ‚ÄúEmilio y yo empezamos una relaci√≥n seria y estable justo despu√©s de que me diera el alta de la cl√≠nica de rehabilitaci√≥n. (‚Ķ) Era un hombre seguro de s√≠ mismo y muy tranquilo, algo que me atrajo de inmediato‚ÄĚ, recuerda la artista en su autobiograf√≠a Inside out. Si bien ella estaba dispuesta a pasar por el altar, las infidelidades del actor frenaron la relaci√≥n. √Čl la quiso reconquistar pero lleg√≥ tarde: su coraz√≥n ya estaba ocupado por Bruce Willis.

Sandra Bullock y Ryan Gosling

Ryan Gosling y Sandra Bullock fueron novios por un corto período de tiempo GROSBY GROUP - LA NACION

Ella era una de las reinas de Hollywood, √©l reci√©n empezaba a labrarse un futuro en el cine. Corr√≠a el a√Īo 2002 y Sandra Bullock estaba filmando C√°lculo mortal (proyecto del cual tambi√©n fue productora) cuando se top√≥ con este atractivo joven llamado Ryan Gosling, que era parte del reparto secundario de la pel√≠cula. Seg√ļn testigos, lo de ellos fue amor a primera vista, aunque ambos prefirieron mantener su intimidad lejos de los flashes. De hecho, ante la asidua pregunta de si a Gosling la un√≠a ‚Äúsolo una amistad‚ÄĚ, la int√©rprete de Miss Simpat√≠a siempre fue capciosa: ‚ÄúDej√°me ver si puedo responder eso de manera pol√≠ticamente correcta. Somos solo amigos. Aunque agregarle el ‚Äėsolo‚Äô podr√≠a ser una mentira, as√≠ que simplemente voy decir que somos amigos‚ÄĚ, declar√≥ en m√°s de una oportunidad. Sin embargo, la relaci√≥n dur√≥ menos de un a√Īo, ya que la diferencia de edad (ella es 16 a√Īos mayor que √©l) les jug√≥ en contra. ‚ÄúTuve a dos de las mejores novias del mundo. No conoc√≠ a nadie que pudiera superarlas‚ÄĚ, le cont√≥ el actor en 2011 a The Times, refiri√©ndose a Bullock y a Rachel McAdams, meses antes de que la vida lo conectara con su actual mujer, Eva Mendes .

Mila Kunis y Macaulay Culkin

Kunis y el actor de Mi pobre Angelito tuvieron un noviazgo de ocho a√Īos

Antes de formar una familia con Ashton Kutcher, Mila Kunis tuvo una relaci√≥n de ocho a√Īos con Macaulay Culkin. S√≠, aunque ahora nos parezcan incompatibles, all√° por 2002 la joven pareja era la atracci√≥n de los paparazzi, ya que ella estaba en el momento √°lgido de That‚Äôs 70 show y Culkin todav√≠a disfrutaba del √©xito de Mi pobre Angelito, aunque daba m√°s que hablar por sus esc√°ndalos que por su trabajo. ‚Äú√Čl era una gran estrella. No pod√≠as salir a la calle con √©l. Siempre tuvo una extra√Īa atracci√≥n, ¬°las fans gritaban en cuanto lo ve√≠an!‚ÄĚ, record√≥ la actriz tiempo despu√©s. Tanto la relaci√≥n como su posterior ruptura transcurri√≥ en total anonimato, aunque en su momento justificaban el fin de este amor por el desgaste de estar juntos desde la adolescencia. Sin embargo, tiempo despu√©s la actriz de origen ucraniano se sincer√≥ y reconoci√≥ que la separaci√≥n fue, literalmente, ‚Äúhorrible‚ÄĚ. De hecho, hasta se culp√≥ de la ruptura: ‚ÄúYo era una imb√©cil cuando ten√≠a 20 a√Īos, soy la primera que lo reconoce. Fui yo quien arruin√≥ todo. Me cost√≥ darme cuenta, pero aprovech√© mi solter√≠a para entender lo que hab√≠a hecho y por qu√© lo hab√≠a hecho‚ÄĚ, revel√≥ sin dar m√°s detalles.

Ryan Reynolds y Alanis Morrisette

Ryan Reynolds y Alanis Morrisette salieron durante cinco a√Īos

Ryan Reynolds es uno de los galanes m√°s codiciados de Hollywood y, como tal, tuvo varios romances famosos. Sin embargo, el m√°s extra√Īo y el que quiz√° no todos recuerdan fue el que vivi√≥ junto a la estrella Alanis Morrisette antes de casarse (y luego divorciarse) de Scarlett Johansson. El actor y la cantante estuvieron juntos cinco a√Īos y hasta hubo un compromiso de por medio. Si bien en 2006 los medios ya hablaban de una ruptura, fue un a√Īo despu√©s que ellos la hicieron oficial. En 2008, la cantante confes√≥ que la canci√≥n ‚ÄúTorch‚ÄĚ est√° dedicada a √©l.

Nicole Kidman y Lenny Kravitz

Nicole Kidman y Lenny Kravitz salieron, pero mantuvieron muy bajo el perfil de la relación Instar Images/The Grosby Group

Este romance tambi√©n entra dentro del rango de los m√°s extra√Īos de la industria. Nicole Kidman y Lenny Kravitz vivieron un t√≥rrido affaire entre 2003 y 2005 cuando ella reci√©n comenzaba a recomponerse de su divorcio de Tom Cruise. La mixtura parec√≠a imposible, ella tan lady, √©l tan rock and roll... Pero parece que la cosa funcion√≥ por un tiempo, aunque finalmente no lleg√≥ a buen puerto. Sin embargo, es el d√≠a de hoy que los artistas mantienen una estupenda relaci√≥n. De hecho, el destino volvi√≥ a cruzarlos cuando la actriz comparti√≥ cartel en la serie Big Little Lies con su hija, Zoe Kravitz, y esta la invit√≥ a su boda que se celebr√≥ en la casa del m√ļsico. Si bien ellos nunca lo reconocieron, algunas declaraciones de la rubia nos hacen sospechar que hasta llegaron a estar comprometidos. ‚ÄúConoc√≠a a Zoe porque estaba comprometida con su padre (...) Yo amo a Lenny, es un gran tipo‚ÄĚ, dijo en una entrevista con The Edit Net-A-Porter sobre su compa√Īera de reparto. Por su parte, el rockero solo tiene buenos recuerdos de ella y tambi√©n habla maravillas. ‚ÄúNicole es incre√≠ble. Zoe y ella no se ve√≠an desde que est√°bamos juntos, as√≠ que fue genial‚ÄĚ, le coment√≥ a The Journal. Se llevan tan bien que incluso han posado juntos (delante de sus nuevas parejas) cuando coincidieron en alg√ļn evento o alfombra roja.

Cameron Díaz y Jared Leto

Jared Leto y Cameron Diaz fueron novios durante varios a√Īos, pero no hablaron con la prensa sobre su relaci√≥n PR/08/01 PR/The Grosby Group

Algunas versiones indican que Cameron D√≠az y Jared Leto estuvieron comprometidos sin embargo, lo √ļnico confirmado oficialmente es que mantuvieron una relaci√≥n durante cuatro a√Īos. En 1999, ella era uno de los rostros m√°s potentes de la industria y √©l reci√©n estaba arrancando con su banda 30 Seconds to Mars. Si bien nunca ocultaron su amor, casi no hay fotos de ellos juntos ni tampoco declaraciones sobre esos a√Īos. Apenas un ‚Äúno s√© nada de las mujeres‚ÄĚ dicho a la revista Rolling Stone por Leto sirve como indicio para entender el motivo de por qu√© la relaci√≥n lleg√≥ a su fin. Cuando decidieron separarse, la actriz comenz√≥ a salir con Justin Timberlake. Las malas lenguas aseguran que el actor y cantante empez√≥ un affaire con Britney Spears, ex de Timberlake, como venganza.

Britney Spears y Colin Farrell

¬°Chicos malos! Colin y Britney Spears, un romance corto pero intenso Archivo

En 2003, Britney Spears y Colin Farrell estaban en el centro del candelero. Mientras que √©l protagonizaba todas las pel√≠culas de la √©poca (La prueba, √öltima Llamada, S.W.A.T, Daredevil, entre otras), ella se consagraba como la princesa del pop. De hecho, fue ese a√Īo cuando ocup√≥ las primeras planas de los medios por su pol√©mico beso con Madonna sobre el escenario de los MTV Music Awards. En mitad de esa vor√°gine, que incluy√≥ el lanzamiento de hits como ‚ÄúToxic‚ÄĚ y ‚ÄúEverytime‚ÄĚ, la cantante tuvo tiempo de vivir un idilio con el irland√©s. Si bien hac√≠a poco que se frecuentaban, la pareja hizo p√ļblica esta ‚Äúrelaci√≥n free‚ÄĚ cuando aparecieron juntos en la premiere de El disc√≠pulo, pel√≠cula que interpretaba el actor. ‚ÄúS√≠, lo bes√©. El es la cosa m√°s (...) hot en el mundo, pero no es nada serio‚ÄĚ, confes√≥ Spears en una entrevista. Si bien ella estaba muy enganchada con el gal√°n de Hollywood, todo termin√≥ cuando Farrell hizo uso de su afilado humor y le envi√≥ una remera con la leyenda: ‚ÄúDorm√≠ con Colin Farrell y todo lo que obtuve fue esta asquerosa remera‚ÄĚ. Al parecer, esta broma enfureci√≥ a la estrella del pop que decidi√≥ dar por finalizado el incipiente romance.

Uma Thurman y Gary Oldman

Gary Oldman y Uma Thurman se casaron, pero sus compromisos laborales los alejaron archivo

Uma Thurman conoci√≥ a Gary Oldman en el set de Tiro de gracia, mientras visitaba al director Phil Joanou, su pareja a finales de los ‚Äô80. Los dos congeniaron enseguida, e incluso su ex lleg√≥ a decir que estaban hechos el uno para el otro. A pesar de la diferencia de edad (ella ten√≠a 20 y el 32) se casaron en 1990, pero el matrimonio solo dur√≥ dos a√Īos debido al poco tiempo que pasaban juntos a causa de sus apretadas agendas laborales. ‚ÄúFue algo inmaduro y rebelde. Es infantil casarte con uno de tus primeros novios‚ÄĚ, reconoci√≥ la actriz cuando le preguntaron sobre los motivos de su repentino divorcio.

Kylie Minogue y Jean-Claude Van Damme

Jean Claude Van Damme y Kylie Minogue tuvieron un romance después de trabajar juntos en una producción

Fue, en agosto de 2012, que la estrella del cine de acci√≥n Jean-Claude Van Damme admiti√≥ haber tenido un breve romance con Kylie Minogue. Seg√ļn sus dichos, el affaire sucedi√≥ en Tailandia en 1994 durante la filmaci√≥n de Street Fighter: La √ļltima batalla. ‚ÄúDeber√≠as pregunt√°rselo a ella, tiene mejor memoria. Yo tengo 51 a√Īos. Solo tengo que decir que ocurri√≥. Estaba en Tailandia y tuvimos una aventura‚ÄĚ, declar√≥ el experto en artes marciales al peri√≥dico The Guardian durante la promoci√≥n de Los Indestructibles 2. En cuanto a c√≥mo comenz√≥ su relaci√≥n con la cantante, confes√≥ que ‚Äúfue un dulce beso‚ÄĚ en el set lo que inici√≥ todo. ‚ÄúFue un hermoso momento. Es preciosa, es normal tener una aventura con ella. Estaba ah√≠, delante de m√≠ todos los d√≠as con una sonrisa preciosa, simp√°tica, agradable... Conozco Tailandia muy bien as√≠ que le ense√Ī√© mi Tailandia. Ella es una gran se√Īora‚ÄĚ, asegur√≥ confirmando el rumor.

Diego Boneta y Michelle Salas

Michelle Salas y Diego Boneta quisieron pasar inadvertidos, pero un paparazzi los capturó The Grosby Group

Esta es una de las parejas que ha salido a la luz en el √ļltimo tiempo debido al √©xito de Luis Miguel, la serie. Al parecer, quien fue el encargado de producir e interpretar a Micky en la biopic de Netflix conoce muy bien la trama familiar de ‚ÄúEl Sol de M√©xico‚ÄĚ, ya que en 2013 fue su yerno. Mientras daba sus primeros pasos en el mercado estadounidense en series como Pretty Little Liars y 90210, Diego Boneta conoci√≥ a Michelle Salas en Los √Āngeles, ciudad donde ambos resid√≠an. Si bien al principio negaron tener una relaci√≥n (el propio actor coment√≥ que solo ten√≠an una linda amistad, ya que el noviazgo no se encontraba dentro de sus planes), sus continuas muestras de cari√Īo en p√ļblico dejaron en claro que exist√≠a algo m√°s. El amor entre ellos se volvi√≥ tan fuerte que la prensa ya no necesitaba la confirmaci√≥n de que estaban saliendo. Incluso, hasta se comenz√≥ a sospechar la posibilidad de una boda inminente, ya que se fueron a vivir juntos. Sin embargo, y casi de un momento a otro, el romance termin√≥. Mientras que la hija de Luis Miguel prefiri√≥ el silencio, el encargado de narrar la vida de su padre a√Īos despu√©s dio a entender que la relaci√≥n entre ellos no funcion√≥, motivo por el cual decidieron distanciarse. ¬ŅSer√° incluida esta historia en la tercera temporada?