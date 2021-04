Diego Boneta, un galán muy enamoradizo: de Michelle Salas a su última conquista

Un sinfín de rumores envuelven la vida amorosa del protagonista de Luis Miguel, la serie

Aunque siempre demostró su talento en cada uno de los papeles que le tocó interpretar, desde que obtuvo el protagónico en Luis Miguel, la serie su popularidad fue en ascenso. Según él mismo, la fábula de la liebre y la tortuga es perfecta para ilustrar su camino en este medio: él sería la tortuga, ya que cada uno de sus pasos lentos y constantes durante estos 16 años de carrera lo llevaron a la meta: protagonizar una de las series más vistas y comentadas de Netflix.

Con un éxito arrollador y un gran reconocimiento a nivel internacional, Diego Boneta se prepara para volver a encarnar al cantante de boleros en una segunda temporada y volver a enamorar a todas sus fans no sólo con su actuación sino con su voz, que no tiene nada que envidiarle a la de “El sol de México”.

Ahora bien, a diferencia de su personaje, el artista no suele involucrarse en escándalos mediáticos y es muy poco lo que se sabe de su intimidad. Con muy bajo perfil, ha preferido jugar al misterio en lo que respecta a su vida amorosa y, a pesar de haber sido vinculado con varias modelos, actrices y celebridades, el actor y cantante solo ha confirmado un par de relaciones y prefiere seguir a rajatabla el consejo de Luismi: “Un día me dijo: ‘Diego, cuando se hable de ti en la prensa que sea por tu trabajo y no de la vida personal’. Y es algo que yo creo que es muy cierto. Prefiero dejar mi vida privada, privada”, confesó.

Amor adolescente

Diego Boneta en la película La era del rock

Su admiración por la música de Luis Miguel no comenzó con su rol en la serie sino que data de hace muchos años. Su primera oportunidad en el medio fue en 2002 cuando participó en el reality Código F.A.M.A y fue elegido entre 38 mil niños gracias a su interpretación de “La chica del bikini azul”. Gracias a su talento, carisma y soltura en el escenario, Boneta no sólo logró colocarse entre los cinco finalistas sino que este certamen le abrió paso a su primer protagónico en la telenovela Misión S.O.S, donde conoció a su primer amor: su compañera de elenco Allisson Lozz. Si bien su relación fue de lo más tierna e inocente, luego fueron perdiendo contacto una vez que la serie llegó a su fin.

Diego Boneta y Allisson Lozz, en una imagen de promoción de la serie Misión S.O.S. aventura y amor

Súper canchero y con una melena envidiable, al mexicano se le empezó a hacer costumbre esto de enamorarse en el set y un nuevo flechazo lo sacudió cuando se sumó al exitoso proyecto Rebelde. Esta vez, la responsable de robarse su corazón fue la actriz Angelique Boyer. Y si bien en un principio el amor sólo estaba escrito en los libretos, rápidamente la realidad superó la ficción y los actores comenzaron su noviazgo en secreto. Sin embargo, luego de ser vistos juntos en distintas fiestas su relación se convirtió en noticia.

Durante esa época el papá de Boyer se encontraba pasando por diversos problemas que tenían a la actriz sumamente preocupada. Así que Boneta, como buen novio, se convirtió en un gran sostén para ella y estuvo a su lado para consolarla y ayudarla en todo lo que pudiera. Pero al parecer compartir tanto tiempo delante y detrás de la pantalla les jugó en contra y la relación comenzó a desgastarse.

La pareja decidió tomarse un tiempo y fue la mismísima Angelique quien comentó que trabajar con su pareja fue la peor experiencia debido a que no tenían tiempo para descansar del otro y enfocarse en ellos mismos. Además, de que era difícil separar a sus personajes de su vida real. Fue así como luego de varios meses de discusiones, el noviazgo (que pendía de un hilo) llegó a su fin una vez que terminó el rodaje de la telenovela. Si bien cada uno tomó un camino diferente, se sabe que los actores mantienen una buena amistad hasta el día de hoy.

De yerno de Luis Miguel a interpretarlo en una serie

Luego de su primera gran decepción amorosa, el artista se enfocó cien por cien en su trabajo. Sus primeros pasos en el mercado estadounidense y su participación en series como Pretty Little Liars y 90210 lo convirtieron en uno de los nuevos galancitos de la escena. Aclamado por la platea femenina, Boneta disfrutaba de su soltería y del éxito profesional hasta que Michelle Salas (la hija de Luis Miguel) se cruzó en su camino y cambió todos sus planes.

Diego Boneta y Luis Miguel, juntos

Los tortolitos se conocieron en 2013 en Los Ángeles, donde ambos residían, y si bien al principio negaron tener una relación (el mismo Boneta comentó que sólo tenían una linda amistad, ya que el noviazgo no se encontraba en sus planes), sus continuas muestras de cariño en público dejaron en claro que existía algo más.

El amor entre Salas y Boneta se volvió tan fuerte que la prensa ya no necesitaba la confirmación de que estaban saliendo. Incluso, hasta se comenzó a sospechar la posibilidad de una boda inminente, ya que se fueron a vivir juntos. Sin embargo, y casi de un momento a otro, el romance terminó abruptamente. Mientras que la hija de Luis Miguel prefirió el silencio, el encargado de narrar la vida de su padre años después dio a entender que la relación entre ellos no funcionó, motivo por el cual decidieron distanciarse.

Diego Boneta junto a Michelle Salas, captados por los paparazzi The Grosby Group

¿Rumor o realidad?

Meses después de su ruptura con Michelle Salas, los rumores de que el actor salía con otra mujer comenzaron a sonar fuerte. La famosa en cuestión resultó ser la actriz Ana de la Reguera, a quien conoció durante una cena en Beverly Hills. Si bien ambos fueron muy discretos con sus sentimientos, fuentes cercanas a ellos aseguraban que no se despegaban el uno del otro. Sin embargo, Reguera siempre se encargó de negar estas versiones. Muchos dicen que la ola de críticas que recibió en las redes por salir con un hombre menor que ella fue el motivo por el cual nunca se animó a oficializarlo.

Si fue cierto o no nunca lo sabremos, lo que sí se sabe es que cuatro meses después Boneta volvió a estar en boca de la prensa tras publicar una misteriosa foto en su cuenta de Instagram. En el posteo, se lo podía ver a punto de besar a una chica que luego resultó ser la modelo argentina Virginia Verstraeten. A pesar de que ellos nunca confirmaron su relación, el público comenzó a enamorarse cada vez más de esta bella pareja que solía intercambiar comentarios y likes en sus redes sociales.

Si bien ellos se mantuvieron en silencio, las repetidas capturas de los paparazzi en sus paseos románticos por distintos lugares de la Argentina terminaron por confirmar el romance. Pero la modelo tampoco parecía ser la indicada y al cabo de unos meses todo se terminó. Boneta decidió concentrarse en el trabajo y poner toda su energía en la serie Scream Queens. Sin embargo, las largas horas de rodaje junto a Ariana Grande volvieron a sembrar dudas sobre el estado civil del galán. Mientras ellos argumentaban ser “muy buenos amigos”, el rumor tomó más fuerza cuando le preguntaron al mexicano cómo era su relación con la cantante y respondió con una risa nerviosa.

Lejos de confirmar este touch and go, el 2017 trajo el nombre de otra cantante a escena: Camila Cabello. Todo comenzó en la entrega de los MTV Awards, ceremonia en la que no pararon de hablar y reírse juntos. Al parecer, y según algunos músicos testigos, intercambiaron números telefónicos antes de terminar la noche. En los medios no se dejó de comentar la buena química que existió entre la exintegrante de Fifth Harmony y el protagonista de La era del rock, aunque ellos nunca confirmaron nada.

Sofía Castro fue otra de las cantantes que no pasó la categoría de rumor. Al parecer todo quedó en un fuerte coqueteo en las redes cuando él le dio un “me gusta” a una publicación de Instagram donde ella aparecía muy sexy. A raíz de eso, los usuarios comenzaron a sospechar que Boneta se había enamorado de la joven y comenzó una intensa interacción entre ambos que no superó lo virtual.

Fuera de libreto

En la serie, Sodi interpreta a Erika, un gran amor en la vida de Luis Miguel

Camila Sodi, su compañera en Luis Miguel, la serie fue la responsable de enamorar a Boneta en 2018. Los actores se conocieron en el rodaje de la biopic y se hicieron cada vez más compinches. Por los sets era vox populi la buena química que existía entre ellos, inclusive cuando la claqueta de producción indicaba “corten” y ellos parecían no escuchar la advertencia. Es que la actriz fue la encargada de interpretar a Erika, uno de los grandes amores de “El sol”, y las escenas de alto voltaje comenzaron a traspasar la pantalla.

Antes de que se emitieran los últimos episodios de la primera temporada, las versiones de que los protagonistas estaban viviendo un intenso romance comenzaron a circular. Sin embargo, y fiel a su estilo, Boneta no confirmó ni negó nada. Hasta que un usuario de Twitter logró captar a la pareja muy acaramelada en un resto de la Riviera Maya y convirtió el rumor en algo oficial. Las fotos y videos que lo mostraban muy cerca de la exmujer de Diego Luna eran imposibles de desmentir, estaban teniendo una cita romántica que incluyó besos apasionados.

Diego Boneta y Camila Sodi, ¿un romance que traspasa la pantalla? Archivo

Tras varios meses juntos, un viaje del actor y productor a la Argentina complicó la relación. No fue la distancia (algo a lo cual los artistas están acostumbrados) sino una foto con una rubia, (que resultó ser Soledad Fandiño) la que desató la furia de Sodi. Según varios allegados, los celos y las discusiones pudieron más que el amor y la ruptura fue inminente. A pesar de lo sucedido, no hay rencor entre ellos, ya que tiempo después la sobrina de Thalía publicó en sus redes una foto con el comentario “el ex que quiero mucho” y etiquetó a Boneta.

Inmediatamente, Soledad Fandiño fue señalada por la prensa mexicana como la tercera en discordia. Es que cuando el actor viajó a la Argentina para grabar una publicidad, se encontró con la actriz y modelo, a quien ya conocía. Después de todo, parece que los celos desenfrenados de Sodi estaban bien justificados, ya que los “antiguos amigos” fueron captados en varias situaciones comprometidas. Un romántico paseo por Palermo y algunos besos en un reconocido bar temático fueron suficientes para que el rumor vuelva a encenderse. A pesar de todo, la argentina salió a desmentir una relación con el mexicano argumentando que solo los une una linda amistad, producto de sus siete años de matrimonio con Residente.

El actor mexicano no pasó inadvertido en su visita a la Argentina Instagram - Archivo

Amor a la chilena

A comienzos de 2019 se supo que Boneta ya se encontraba en una nueva relación, en esta ocasión se trataba de la modelo chilena Mayte Rodríguez. La pareja se conoció luego de que participaran juntos en la grabación de un comercial de una reconocida tienda y la química entre ellos fue tan buena que a las pocas semanas ya sonaban rumores de romance.

Diego Boneta GROSBY GROUP

Si bien prefirieron vivir los primeros meses de noviazgo en secreto (al principio sólo se los veía en salidas con amigos), la cercanía y complicidad entre la chilena y el mexicano llamó la atención de la prensa del corazón. Esto se incrementó cuando Boneta decidió quedarse en el país trasandino un poco más de lo planeado y se lo vio en el Festival de Viña del Mar junto a Rodríguez. Pese a los esfuerzos por mantenerse lejos de las cámaras, al tiempo fueron vistos besándose en el aeropuerto de México y ya no hubo nada que ocultar. “¡Pues lo que se ve no se pregunta!”, expresó el compositor de Indigo (su segundo álbum de estudio) cuando los paparazzi lo acorralaron y le preguntaron por su nuevo amor.

Poco a poco, los enamorados empezaron a mostrarse en público, dejando el perfil bajo atrás. Una escapada romántica a Cartagena de Indias, un viaje en yate por el mar Caribe y algunas paradas por las paradisíacas playas de Cancún (junto a sus perros) fueron suficientes para blanquear el noviazgo. De hecho, fue el mismísimo padre de Mayte quien confirmó la relación.

Relax románico. Diego Boneta, el mes pasado en Capri junto a su novia GROSBY GROUP

Sin embargo, el 2020 y la inesperada pandemia del coronavirus arrasó con los planes de esta pareja. Debido al cierre de fronteras y la cuarentena obligatoria, fue imposible para los tortolitos verse con regularidad y el vivir alejado uno del otro sin poder tener ningún tipo de contacto físico comenzó a pesar fuerte. Aunque en un principio las videollamadas se convirtieron en el nuevo método de comunicación de la pareja, la distancia hizo lo suyo.

El silencio en las redes sociales (los comentarios en el perfil del otro con emojis pícaros se volvieron poco frecuentes) hizo que sus seguidores comenzaran a sospechar sobre una posible ruptura. Fue durante una entrevista que la propia actriz terminó por confirmar lo que muchos intuían hacía tiempo. “No todo lo que viene a enseñarte viene a quedarse... Lo importante es aferrarte a lo que te hace bien”, expresó la chilena cuando se le preguntó por el estado de su vínculo con el mexicano.

Confirmada la separación, y cada uno en ciudades distintas, los ex decidieron abocarse a sus planes laborales. Mientras Boneta se ocupó de su protagónico en la comedia Love, Weddings & Other Disasters y de su participación en Terminator: Destino oscuro, Rodríguez sigue deslumbrando con su belleza en cada campaña. Al parecer, ambos terminaron en buenos términos y aseguraron que siempre serán grandes amigos.

2021: año nuevo, amor nuevo

Renata Notni, la última conquista del galán Instagram

Todo parece indicar que este 2021 será un excelente año para el actor. No sólo está por estrenar la segunda temporada de Luis Miguel: la serie (18 de abril por Netflix), sino que según algunos allegados ya se encuentra disfrutando de una nueva compañía: la modelo y actriz Renata Notni.

Si bien durante el verano las agitadas agendas laborales los tuvieron separados (ella se encontraba filmando una película en Chile y él terminando de grabar la biopic del cantante) todo parece indicar que la relación marcha sobre ruedas. Y aunque como de costumbre el mexicano decidió no hacer público este nuevo romance, desde El Heraldo de México lo confirmaron para San Valentín: “La bellísima actriz y el apuesto actor tienen ya varios meses de noviazgo, pero no han hecho pública su relación sentimental porque así lo pactaron”, escribieron en sus páginas.

Ahora bien, ¿quién es la nueva conquista de Boneta? Sensual y con una belleza despampanante, la nueva afortunada tiene 26 años, es oriunda de México y ha trabajado en varias telenovelas, además de brillar en la pasarela. A mediados de 2020 terminó su matrimonio con el empresario Andrés Rivero, con quien había celebrado su boda en Marruecos dos años antes. ¿Será Notni finalmente la mujer que dome el corazón del galán?