Anabela Ascar y la guerra judicial por la herencia de Héctor Ricardo García

A ocho meses de la muerte de Héctor Ricardo García , sigue la guerra judicial entre Anabela Ascar y la familia del empresario . Mientras que la hija de García no la reconoce como concubina de su padre y, por lo tanto, como posible heredera; la exconductora de Crónica se encuentra atrincherada en la casa de Belgrano que compartió durante los últimos 20 años con el periodista.

La noticia la dio Tomás Dente en Nosotros a la mañana , quién además de hablar directamente con la periodista, contó detalles del litigio judicial que hace unos meses declaró a la hija del empresario como única heredera. "Ella estuvo incondicionalmente durante toda la enfermedad de García, se ha caracterizado por su incondicionalidad, ha sido una gran esposa; su bastión durante sus días más difíciles", expresó. Y enseguida hizo referencia al conflicto que mantiene con la familia del periodista. "La rispidez es por las propiedades y la herencia. García le dejó a Anabela dos departamentos con cochera y una casa en la costa, pero el inmueble que está en litigio es la mansión de Belgrano R en la cual todavía habita junto a su madre".

Y no sólo está en juego el valor de la propiedad, sino todos los objetos de colección como relojes de oro y piezas de arte. Ascar sostiene que la familia no la reconoce como concubina. " La familia no reconoce mis derechos. Ellos van por todo. La casa es de una sociedad anónima, no es mía ni de ellos, está a nombre de una sociedad anónima, pero ellos no lo reconocen, argumentan que todo es de ellos e intentan probar que yo no fui su concubina", comentó a través de un mensaje de WhatsApp que le envió al periodista de eltrece .

Tras advertir que la hija y su marido nunca estuvieron presente en el último tiempo de vida de García y que sólo aparecieron para cobrar la herencia, la conductora expresó: "Una locura total, hasta eso planean. Es una estrategia para no pagarme nada de nada, ellos nunca estuvieron en 22 años, solo aparecieron en Chacarita".