13 de septiembre de 2019 • 14:57

Andrea Estévez y Nito Artaza se reencontraron cara a cara en un programa televisivo. Tras varios años de estar peleados por un viejo conflicto del pasado, la conductora de Distendidos invitó al actor y a su mujer Cecilia Milone a su ciclo en cable y se reconciliaron en vivo.

Su escandalosa pelea con el humorista se remonta a la época en que protagonizaban juntos la obra teatral Pato a la Naranja: "Yo estaba haciendo teatro con Nito e intentó conquistarme. Siempre nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho juntos pero de repente se empezó a confundir el tema. El estaba de novio con Silvina Scheffler, la profe (ex Gran hermano) en ese momento. Un día, me cita en su camarín y me pide que no lo mire más en el escenario, yo hacía de su amante con lo cual su pedido era medio imposible", confesó Estévez recordando lo sucedido hace años.

Sin embargo, su enojo mayor se produjo cuando el humorista la bajó de la gira de la obra: "Cuando surge la posibilidad de hacer gira, yo rechazo una propuesta de Carlos Rottemberg para otra obra. Cuando se acercó la fecha de irnos, me entero que me habían dejado afuera", contó la actriz sin pelos en la lengua. Y agregó: "Yo la pase muy mal con esta pelea, sufrí mucho porque realmente nos llevábamos muy bien".

Ya reconciliados, Andrea confesó que, a pesar de todo, volvería a trabajar con Artaza, ya que considera que sus disculpas fueron sinceras: "Cuando me entere que venía con Cecilia Milone al programa me pareció muy bien. No hubo una charla previa entre nosotros, sí después nos quedamos hablando fuera de cámara. El me pidió disculpas al aire y yo les agradecí por haber venido. Sé que él también la pasó muy mal con todo esto. Creo que la responsable del cambio de Nito fue Cecilia", reflexionó la actriz que asegura que con ella siempre tuvo una excelente relación.

La palabra de Nito no se hizo esperar, quién reconoció haber sido responsable de aquel conflicto: "Hemos pasado momentos muy felices con esta obra. Yo cometí un acto de machismo en ese momento al cambiar las escenas. Considero que no estuve bien y me hago responsable. Hubo una relación de tanto afecto y cariño y, a partir de un piropo que hice a modo de chiste, mi pareja se enojo. Hay que pedir perdón si nos equivocamos y también aprender a perdonar", reflexionó el actor haciendo un mea culpa al respecto.