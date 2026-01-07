Mel Gibson: un divorcio de 420 millones de dólares, una denuncia por violencia doméstica y el amor que se evaporó

A lo largo de más de cuatro décadas de fama, el actor y director Mel Gibson construyó una vida sentimental tan intensa como conflictiva. Tres relaciones centrales marcaron su historia personal: una de más de treinta años y otras dos atravesadas por rupturas abruptas, escándalos y disputas judiciales. Padre de nueve hijos, fue protagonista de algunas de las separaciones más comentadas de Hollywood: pese a sus esfuerzos, su vida íntima nunca quedó completamente al margen de la mirada pública.

El actor y director estadounidense es padre de nueve hijos Archivo

Gibson fue protagonista de algunos de los mayores éxitos del cine comercial de las últimas décadas, como las sagas Mad Max y Arma mortal o el premiado film Corazón valiente. Pero por fuera de lo estrictamente profesional, su vida personal ha estado atravesada por el conflicto y la controversia.

Su matrimonio más largo

Durante más de tres décadas, su vida amorosa pareció ajustarse a un modelo clásico. El 7 de junio de 1980, Gibson se casó con Robyn Moore, una enfermera a quien conoció a través de un servicio de citas. Juntos formaron una familia numerosa y atravesaron años de estabilidad.

El fin del amor entre Mel Gybson y Robyn Moore llegó con un divorcio millonario

La pareja tuvo siete hijos: Hannah (45), Christian (43), Edward (43), William (39), Louis (36), Milo (35) y Thomas (26), y sostuvo un vínculo durante más de treinta años. En 2009, Moore pidió la disolución del matrimonio aduciendo “diferencias irreconciliables”. Dos años más tarde, la separación se convirtió en uno de los divorcios más caros del mundo del espectáculo: Gibson debió entregarle a Moore más de 420 millones de dólares, la mitad de su patrimonio, ya que no existía un acuerdo prenupcial y le correspondía la mitad de los bienes acumulados durante el matrimonio.

El vínculo del escándalo

El final de ese primer matrimonio marcó un punto de inflexión en la vida privada del actor, que poco después iniciaría una relación con la cantante y pianista rusa Oksana Grigorieva, con quien mantenía una diferencia de edad de 19 años. El vínculo fue breve y turbulento desde sus inicios. En octubre de 2009 nació Lucía, la hija que tuvieron en común, y apenas unos meses más tarde, en abril de 2010, la pareja se separó.

Mel Gibson junto a Oksana Grigorieva, en la premiére X-Men Orígenes: Wolverine, realizada en Hollywood AP

La ruptura derivó rápidamente en acusaciones cruzadas y en una escalada judicial. En enero de ese año, Grigorieva solicitó una orden de restricción contra Gibson, al denunciar un episodio de violencia ocurrido mientras ella sostenía a su hija de pocos meses. Las autoridades de Los Ángeles iniciaron entonces una investigación por violencia doméstica, que incluyó medidas de alejamiento y una extensa disputa legal.

Gibson negó inicialmente las acusaciones más graves y sostuvo que había intentado contener a Grigorieva en medio de una crisis emocional, preocupado por la seguridad de la bebé. “Una vez abofeteé a Oksana con la mano abierta en un intento de devolverla a la realidad. No la abofeteé fuerte. Solo estaba tratando de darle una descarga eléctrica para que dejara de gritar, y de sacudir a Lucia de un lado a otro”, reveló Gibson a TMZ en su momento.

Gibson junto a su hija Lucía en un parque de California INF Photo/ Grosby Group

Sin embargo, el conflicto se agravó cuando se difundieron grabaciones de mensajes de voz en los que el actor utilizaba un lenguaje sumamente agresivo contra su ex, lo que deterioró aún más su imagen pública.

La confrontación judicial se extendió un año más e incluyó una disputa por la custodia de Lucía. Finalmente, en 2011, el caso alcanzó una instancia de resolución parcial cuando Gibson aceptó no impugnar un cargo menor por lesiones y ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial.

Según informó en aquel momento la agencia de noticias AP, el actor se comprometió a realizar una compensación económica de 750 mil dólares y a establecer un fondo fiduciario para su hija mientras viviera con su madre en la mansión de Sherman Oaks, residencia que había comprado para convivir en familia y que la niña podrá vender cuando cumpla la mayoría de edad.

El actor y director junto a sus hijos menores, Lucia y Lars, en 2024 Chris Pizzello - Invision

El conflicto con Grigorieva marcó el período más oscuro de la vida personal de Gibson y tuvo consecuencias duraderas en su exposición pública.

Un intento de discreción

En los últimos días, el nombre de Gibson volvió a aparecer en los medios por el final de su relación con la guionista Rosalind Ross. Aunque la pareja puso fin al vínculo un año atrás, la decisión se mantuvo en secreto durante meses. Según trascendió, la separación fue deliberadamente pacífica y tuvo un objetivo central: preservar la intimidad de Lars, el hijo de ocho años que tienen en común, el primero de Ross y el noveno de Gibson.

Mel Gibson y Rosalind Ross anunciaron su separación, luego de nueve años juntos Image Press Agency

En un comunicado conjunto difundido en exclusiva por la revista People, ambos señalaron: “Aunque es triste cerrar este capítulo de nuestras vidas, tenemos la suerte de tener un hijo maravilloso y seguiremos siendo los mejores padres posibles”. El actor, de 69 años, y Ross, de 35, acordaron continuar con la custodia compartida del niño.

Mel Gibson y Lars, su noveno hijo, algunos años atrás GROSBY GROUP - LA NACION

La pareja se había conocido a través de amigos en común en 2014 y poco tiempo después comenzaron a salir. Aunque siempre mantuvieron los detalles de su relación alejados de los focos, Gibson y Ross hicieron su primera aparición pública en 2016 en el Festival de Cine de Cannes, y luego desfilaron juntos por la alfombra roja de los Oscar en 2017, poco después del nacimiento de Lars.

Ese mismo año, fue nominado al Oscar como mejor director por Hasta el último hombre. “¿Qué podría ser más emocionante que escuchar el anuncio de las nominaciones mientras sostengo a mi hijo recién nacido?”, declaró Gibson luego de enterarse que entraba en la competencia por el preciado premio de la Academia de Hollywood.

Gibson y Ross en el Festival de Cannes de 2016 REGIS DUVIGNAU - X00095

La diferencia de edad de 34 años entre Ross y Gibson fue motivo recurrente de críticas, a las que el actor respondió sin problema. “En cuanto a la edad y las relaciones, solo es un número”, declaró en 2016 al diario The Mirror. “Nos gustamos mutuamente. Ella es adulta. Puede que esto cause algún problema y que uno sienta cierto temor por estas cosas, pero nos va muy bien. Es una persona muy especial”.

Padre de nueve hijos con tres mujeres distintas, el actor encarna una figura difícil de encasillar. Su vida sentimental refleja las mismas tensiones que recorren su biografía: gloria, exceso, caída y un intento persistente de redención. En su caso, el amor nunca fue un territorio estable, sino un espejo de una personalidad intensa y contradictoria.