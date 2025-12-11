En fotos: de la pancita de Cami Homs a la alegría de Silvio Soldán, los famosos que disfrutaron de una noche especial

El espíritu festivo copó este miércoles el Teatro Ópera con el gran estreno de prensa de Una Mágica Navidad, la superproducción creada y dirigida por Flavio Mendoza. El bailarín se convirtió en el verdadero protagonista de la noche, y entre sus agasajados estuvieron, además de su hijo Dionisio, sus amigos más cercanos: Adabel Guerrero y su hija, y Marcelo Polino junto a Matilda Salazar, su ahijada

Agencia Coral