En fotos: de la pancita de Cami Homs a la alegría de Silvio Soldán, los famosos que disfrutaron de una noche especial

El espíritu festivo se adueñó del Teatro Ópera para el estreno de Una Navidad Mágica, el último gran espectáculo de Flavio Mendoza

Cami Homs lució su embarazo en la función de prensa de Una Navidad Mágica
Cami Homs lució su embarazo en la función de prensa de Una Navidad MágicaGerardo Viercovich - LA NACION
El espíritu festivo copó este miércoles el Teatro Ópera con el gran estreno de prensa de Una Mágica Navidad, la superproducción creada y dirigida por Flavio Mendoza. El bailarín se convirtió en el verdadero protagonista de la noche, y entre sus agasajados estuvieron, además de su hijo Dionisio, sus amigos más cercanos: Adabel Guerrero y su hija, y Marcelo Polino junto a Matilda Salazar, su ahijada
El espíritu festivo copó este miércoles el Teatro Ópera con el gran estreno de prensa de Una Mágica Navidad, la superproducción creada y dirigida por Flavio Mendoza. El bailarín se convirtió en el verdadero protagonista de la noche, y entre sus agasajados estuvieron, además de su hijo Dionisio, sus amigos más cercanos: Adabel Guerrero y su hija, y Marcelo Polino junto a Matilda Salazar, su ahijadaAgencia Coral
Adabel posó también con su hija y su marido, Martín Lamela
Adabel posó también con su hija y su marido, Martín LamelaAgencia Coral
José María Listorti y su mujer, Mónica González, combinaron sus outfits en tonos neutros. La pareja disfrutó del show, un espectáculo que se destaca por su despliegue visual, su música original, sus acrobacias aéreas y un gran elenco
José María Listorti y su mujer, Mónica González, combinaron sus outfits en tonos neutros. La pareja disfrutó del show, un espectáculo que se destaca por su despliegue visual, su música original, sus acrobacias aéreas y un gran elencoAgencia Coral
Amalia Yuyito González sigue con sus presencias en eventos de todo tipo. Esta vez aceptó el convite y posó feliz al pie del árbol de navidad en el Teatro Ópera
Amalia Yuyito González sigue con sus presencias en eventos de todo tipo. Esta vez aceptó el convite y posó feliz al pie del árbol de navidad en el Teatro ÓperaAgencia Coral
La modelo santafecina Camila Cavallo, impecable de traje blanco, se divirtió junto a Alma, la hija que tuvo con el actor Mariano Martínez
La modelo santafecina Camila Cavallo, impecable de traje blanco, se divirtió junto a Alma, la hija que tuvo con el actor Mariano MartínezAgencia Coral
La exmodelo y conductora Evelyn Scheidl, feliz con su nieta Génesis
La exmodelo y conductora Evelyn Scheidl, feliz con su nieta GénesisAgencia Coral
El actor Agustín Sullivan se puso la capa de tío y llevó a sus sobrinos a ver la obra de Flavio Mendoza. Pero antes, posó con sus pequeños acompañantes junto al gran árbol de Navidad
El actor Agustín Sullivan se puso la capa de tío y llevó a sus sobrinos a ver la obra de Flavio Mendoza. Pero antes, posó con sus pequeños acompañantes junto al gran árbol de NavidadAgencia Coral
El humorista, productor y exsenador nacional Nito Artaza también fue de la partida
El humorista, productor y exsenador nacional Nito Artaza también fue de la partidaAgencia Coral
Radiante, de blanco y con toques en oro, Mora Furtado se sumó al espíritu navideño de la velada
Radiante, de blanco y con toques en oro, Mora Furtado se sumó al espíritu navideño de la veladaAgencia Coral
Muy divertido y siempre con la mejor de las ondas, Silvio Soldán prefirió posar con las criaturas mágicas que le dieron más realismo a la previa de ensueños que tuvo el show
Muy divertido y siempre con la mejor de las ondas, Silvio Soldán prefirió posar con las criaturas mágicas que le dieron más realismo a la previa de ensueños que tuvo el show Agencia Coral
El diseñador Roberto Piazza eligió un outfit a tono con el evento
El diseñador Roberto Piazza eligió un outfit a tono con el eventoAgencia Coral
Cami Homs posó junto a Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con Rodrigo de Paul, mostró feliz su pancita. La modelo espera a su tercera hija, a quien llamarán Aitana, junto a su actual pareja, el futbolista José Sosa
Cami Homs posó junto a Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con Rodrigo de Paul, mostró feliz su pancita. La modelo espera a su tercera hija, a quien llamarán Aitana, junto a su actual pareja, el futbolista José SosaAgencia Coral
Luego de haber vivido una noche de ensueño el lunes pasado en la entrega de los Martín Fierro de Cine y Series -donde recibió un premio homenaje-, Marta González llevó a sus nietos a ver a Flavio Mendoza y se mostró igual de contenta
Luego de haber vivido una noche de ensueño el lunes pasado en la entrega de los Martín Fierro de Cine y Series -donde recibió un premio homenaje-, Marta González llevó a sus nietos a ver a Flavio Mendoza y se mostró igual de contentaAgencia Coral
La actriz Anita Pauls, también vestida para la ocasión con un vestido rojo y sandalias a tono
La actriz Anita Pauls, también vestida para la ocasión con un vestido rojo y sandalias a tonoAgencia Coral
Floppy Tesouro y su hija Moorea con un outfit bien navideño
Floppy Tesouro y su hija Moorea con un outfit bien navideñoGerardo Viercovich - LA NACION
"No se lo pierdan, es increible", compartió en sus redes sociales Teresa Calandra luego de ver el espectáculo de Flavio Mendoza y destacar el trabajo del artista
"No se lo pierdan, es increible", compartió en sus redes sociales Teresa Calandra luego de ver el espectáculo de Flavio Mendoza y destacar el trabajo del artistaGerardo Viercovich - LA NACION
La ex Gran Hermano Romina Uhrig, con un look bien veraniego de jean, crop top y sandalias
La ex Gran Hermano Romina Uhrig, con un look bien veraniego de jean, crop top y sandalias Gerardo Viercovich - LA NACION
Matilda Salazar y Dionisio Mendoza se robaron todas las miradas. Amigos desde la cuna, el hijo de Flavio Mendoza y la hija de Luciana Salazar acapararon flashes con su ternura, su alegría y su entusiasmo
Matilda Salazar y Dionisio Mendoza se robaron todas las miradas. Amigos desde la cuna, el hijo de Flavio Mendoza y la hija de Luciana Salazar acapararon flashes con su ternura, su alegría y su entusiasmoGerardo Viercovich - LA NACION
