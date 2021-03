Angelina Jolie, la abeja reina: la actriz forma parte de una llamativa iniciativa

A los títulos de actriz, directora y filántropa Angelina Jolie acaba de sumar uno nuevo: la ganadora del Oscar fue nombrada “madrina” de las abejas. Más precisamente, Jolie es la representante de una iniciativa conjunta entre la empresa de cosméticos Guerlain y la Unesco que asocia un programa para salvar las abejas con la formación de mujeres para que sean empresarias apicultoras. El objetivo es que cincuenta mujeres se hagan cargo de las 2500 colmenas construidas por Unesco alrededor del mundo.

“Cuando las mujeres adquieren habilidades y conocimiento su instinto es ayudar a los demás. Me entusiasma conocer a las mujeres que forman parte de este programa alrededor del mundo. Quiero reunirme con ellas para aprender sobre sus culturas, medioambiente y sobre el papel que juegan las abejas en todo esto. Espero que el entrenamiento refuerce su independencia, su modo de vida y el de su comunidad”, escribió Jolie en un comunicado difundido por la revista Harper’s Baazar.

Una imagen del Angelina Jolie en Los eternos

En su faceta de actriz Jolie también tendrá un año bastante ocupado. Para mayo está anunciado el estreno en los Estados Unidos de su película Those Who Wish Me Dead, dirigida por Taylor Sheridan (Yellowstone) y hacia finales de 2021 por fin llegaría a las salas la postergada Los eternos, el film de Marvel en el que la actriz interpretará a Thena, integrante del nuevo grupo de superhéroes extraterrestres que viven secretamente en la Tierra desde hace miles de años.