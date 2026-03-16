Oriana Sabatini reveló por qué eligió el nombre Gia para su primera hija: “Me obsesioné”

Oriana Sabatini dio a luz a Gia el 2 de marzo y desde ese entonces su vida y la de Paulo Dybala cambiaron para siempre. Tras dar a luz y después de varios días de misterio, la actriz y modelo reveló en diálogo con Sería imposible (OLGA) por qué eligió ese nombre. ¿La explicación? La “obsesionaba”. Además, relató el lugar insólito donde empezó con el trabajo de parto.

La palabra de Sabatini fue una de las más buscadas en las últimas dos semanas, tanto por los medios argentinos como por los italianos. La repercusión del nacimiento de Gia llenó las portadas de los medios de deporte y espectáculo, y ella escogió el streaming para hablar a corazón abierto de esta nueva etapa.

Oriana Sabatini contó que se inspiró en Angelina Jolie para nombrar a su hija (Fuente: Olga)

“Me encanta porque nadie lo adivinó. Nadie pensaba que le iba a poner por la peli de Angelina Jolie [que lleva el mismo nombre]. A los 16 tenía una obsesión muy grande con Angelina Jolie. De hecho, creo que ahí aprendí a usar cuchillos, ¿viste los cuchillos esos mariposa? Vivía con uno de esos en la cartera”, recordó entre risas Sabatini.

“Me acuerdo que vi a Angelina y me obsesioné con el nombre, con la historia, con todo y dije: ‘Qué cool, yo el día de mañana si tengo una hija quiero que se llame Gia’”, reconoció la actriz desde Roma. “Hace un montón de tiempo que lo elegí. Igual después nunca me imaginé que yo iba a ser madre de una mujer, pero cuando me lo dijeron fue como: ‘Obvio que tiene que tener este nombre’”.

En medio de la charla le preguntaron si Dybala aceptó ese nombre y ella aseguró que sí, aunque de primera mano dudó. “Hubo ahí unas negociaciones de las cuales Claudia Villafañe y Gianinna Maradona fueron partícipes, porque fue literal en una cena acá en casa que me ayudaron a negociar y estuvo bien”, deslizó Sabatini, quien afirmó que estaba decidida a ponerle Gia y que por ese motivo recurrió a la ayuda externa para convencer al futbolista de la Roma.

“Empecé el trabajo de parto en el estadio”

Durante la entrevista con Sería increíble, Oriana Sabatini relató el episodio en el que se dio cuenta de que su hija nacería. “Entré en trabajo de parto en el estadio de la Roma, en el tercer gol. Estaba jugando contra Juventus. Fui al estadio acordándome de una amiga que me había contado que ella también había empezado el trabajo de parto en el estadio y yo pensaba: ‘¿Te imaginás que me pase?’. En realidad, tenía fecha para el 11 de marzo”, dijo.

Según Sabatini, cuando la Roma metió el tercer gol, todos saltaron para festejar y, al sentarse, sintió “un dolorcito medio raro”, algo que no había sentido nunca. “Empecé a contar las contracciones con una app que me había bajado el día anterior y, efectivamente, eran cada 5 minutos y duraban un minuto. Tenía dos opciones: decir algo y que todo el mundo entrara en pánico, o jugarla de callada y volver a mi casa”, comentó la actriz.

Oriana Sabatini contó en qué contexto entró en trabajo de parto

“Aunque estaba muy cerca del hospital donde me tocaba parir, no tenía el bolso ni nada, así que decidí volver a mi casa para bañarme y prepararme. No dije nada, llegué a mi casa [que quedaba lejísimos], estuve una hora más en la bañera y ahí el dolor ya empezó a ponerse fuerte”, agregó Sabatini.

Gia nació en el Hospital Gemelli de Roma por elección de la pareja, en particular de Oriana, quien decidió dar a luz en Italia debido a la imposibilidad de Dybala de viajar a la Argentina durante la fecha prevista de parto.