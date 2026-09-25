Angelina Jolie vendió su histórica mansión de Los Ángeles: el millonario descuento que aceptó para alejarse de Brad Pitt

Angelina Jolie ya está un paso más cerca de su objetivo de cortar lazos con Los Ángeles. La actriz de 51 años y nacida en esta ciudad de California, ha encontrado comprador para su histórica mansión de la zona de Los Feliz, según han confirmado como TMZ o People. “La propiedad de 0,8 hectáreas se ha vendido por 24,75 millones de dólares”, ha anunciado el primero. La casa perteneció en su día al legendario director de cine Cecil B. DeMille, considerado uno de los padres fundadores del cine estadounidense y, según reveló The Wall Street Journal el pasado mayo, en un inicio la intérprete la había puesto a la venta por 29,85 millones de dólares.

Jolie adquirió la mansión en 2017, un año después de solicitar el divorcio de Brad Pitt. Uno de los motivos de la oscarizada actriz —ganó la estatuilla por su interpretación de Lisa Rowe en Inocencia interrumpida en el año 2000— para establecerse con sus hijos en esta propiedad fue, precisamente, respetar el acuerdo de divorcio con el actor, un acuerdo que no se hizo oficial hasta diciembre de 2024, después de ocho años de una larga y polémica batalla legal.

La histórica mansión de Cecil B. DeMille en Los Ángeles que Angelina Jolie acaba de vender por 24,75 millones de dólares Juliano/X17online.com - Byline: Juliano/X17online.com /

Pitt vive actualmente en el barrio de Hollywood Hills de Los Ángeles, en otra gran mansión de 8385 metros cuadrados, seis dormitorios y ocho baños que, hasta ahora, estaba a menos de 10 kilómetros del barrio de su exmujer. Sin embargo, Jolie ya había adelantado en varias ocasiones que estaba esperando a que sus seis hijos fueran mayores de edad para dejar su casa de Los Feliz y alejarse de su ciudad natal y de su exmarido. “Crecí en esta ciudad. Estoy aquí porque tengo que estarlo debido a un divorcio, pero en cuanto cumplan 18 años, podré marcharme. Cuando tenés una familia numerosa, querés que tengan privacidad, tranquilidad y seguridad”, declaró a The Hollywood Reporter en agosto de 2024. “Ahora tengo una casa para criar a mis hijos, pero a veces este lugar puede ser... Esa humanidad que he encontrado en mis viajes por el mundo no es con la que crecí aquí. Después de Los Ángeles, pasaré mucho tiempo en Camboya. Dedicaré tiempo a visitar a mis familiares, estén donde estén en el mundo”, aseguró.

Mansión de Angelina Jolie en Los Ángeles Hilton Hyland,Hilton Hyland

La expareja de intérpretes tiene seis hijos: Maddox, de 24 años; Pax, de 22; Zahara, de 21; Shiloh, de 20; y los gemelos Knox y Vivienne, de 18. Estos últimos alcanzaron la mayoría de edad el pasado 12 de julio y su madre no ha esperado ni tres meses para deshacerse de la propiedad en la que han vivido en los últimos años, aunque haya tenido que bajar el precio inicial en cinco millones de dólares. Las 0,8 hectáreas de terreno cuentan con más de mil metros cuadrados de espacio habitable que incluyen seis dormitorios, 10 baños completos, gimnasio, piscina, bodega, casa de invitados y una garita de seguridad. El anónimo comprador también podrá disfrutar de vistas panorámicas a las colinas de Hollywood y al Observatorio Griffith.

La histórica vivienda fue diseñada inicialmente por el arquitecto B. Cooper Corbett en 1913 y, posteriormente, fue adquirida por DeMille en 1916. Su familia conservó la propiedad hasta finales de la década de 1980, según el anuncio de Sotheby’s International Realty, la exclusiva inmobiliaria que se ha encargado de la venta. En el anuncio no se menciona en ningún momento que su última propietaria haya sido Angelina Jolie.

Brad Pitt junto a su novia, Inés de Ramón, en San Sebastián, en donde presentó su última película JB Lacroix - WireImage

La noticia de la venta de la casa de Angelina Jolie coincide con el paso de Brad Pitt por el Festival de San Sebastián, donde el pasado miércoles presentó la película En el corazón de la bestia. El actor se dio un gran baño de masas por la mañana y, por la noche, posó en la alfombra roja con su actual pareja, la diseñadora de joyas Inés de Ramón. Mientras tanto, cada uno de sus hijos, ya sea solo de manera pública o a través de un procedimiento legal, ha ido renunciando al apellido paterno, confirmando que su relación con Pitt es nula.