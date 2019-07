Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

31 de julio de 2019 • 16:47

Anita Co fue una de las primeras actrices en denunciar a Juan Darthés por acoso. Lo hizo luego de que Calu Rivero abandonara la tira en la que compartía escenas de alto contenido erótico con el actor y denunciara que había sido víctima de acoso durante las grabaciones. Anita reveló entonces su historia en un posteo de Facebook que le ocasionó graves consecuencias legales: hoy está denunciada por injurias y debe enfrentar una causa penal sin fin porque Darthés no se presenta a las audiencias. El actor está instalado en Brasil luego de la denuncia pública de Thelma Fardin por abuso sexual infantil, perpetrado por Darthés cuando Fardin tenía 16 años, y no volvió a la Argentina para comparecer ante la Justicia.

Es por eso que Anita Co, actriz de larga trayectoria, busca revertir la situación judicial en la que se encuentra, y una de las vías es juntar firmas para dirigir una petición al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9.

El objetivo es reunir 2500 firmas para pedir el sobreseimiento de Anita. La iniciativa fue publicada por el Equipo Interdisciplinario Red de contención en Change.org con el siguiente texto: "El tiempo no borra un abuso sexual. Anita Co denunció en las redes sociales a Juan Darthés por abuso sexual. El la querelló penalmente por injurias. La ley Micaela 27499 establece la perspectiva de género como interés nacional. No hay injuria cuando la temática es de interés público. Todxs por el sobreseimiento de Anita".