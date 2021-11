Comienza el juicio contra Juan Darthés en Brasil: Anita Co y Calu Rivero declararán como testigos de la causa

Hace tres años, Thelma Fardin denunció públicamente un abuso sexual con penetración por parte de Juan Darthés. El hecho habría ocurrido en 2009, en el cierre de la gira de Patito Feo por Nicaragua, cuando ella tenía 16 años. Este martes, finalmente, comienza el juicio contra el actor en Brasil, donde además del testimonio de la víctima, Anita Co y Calu Rivero declararán como testigos .

Darthés, de 57 años, será juzgado en San Pablo, Brasil, bajo las leyes de Nicaragua, lugar donde se habría producido el abuso 12 años atrás. Sin embargo, debido al pedido de “sigilo profesional”, no se puede hacer público nada de lo que ocurre puertas adentro del tribunal. “Dada la gravedad del hecho y porque puede afectar la integridad de las personas, no se puede transmitir nada de lo que ocurra en la audiencia”, explicó el abogado Mauricio D’Alessandro este mediodía en Los ángeles de la mañana.

Además del testimonio de Thelma Fardin frente a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), declararán Anita Co y Calu Rivero, actrices que también acusaron a Darthés en el pasado. “Me genera la necesidad de hacer algo por otra persona. Cuando fue lo de Calu nadie le creía y tuve la necesidad de salir a defender a otra mujer”, aseguró Co, quien contó que vivió una situación de acoso en 2009, cuando compartía pantalla en Gasoleros con el actor.

“ Fue en 2009 en un camarín. Grabé 10 capítulos aproximadamente. Una vez que yo lo cuento, en 2018, él me inició juicio por injurias y lo terminé ganando este año. Un juicio al que nunca se presentó. Al año y medio la jueza me da el sobreseimiento y él decide apelar ”, contó la actriz, que terminó ganando la pulseada judicial.

Al recordar cómo fue su caso, la hija de Juan Carlos Cuacci y sobrina de Susana Rinaldi aclaró que nunca desconfió de él porque lo conocía desde chica. “Yo lo conocí en mi casa a los 12 años. Él venía a practicar los temas de una comedia musical que hacía con Susana; además éramos vecinos, por lo que no lo consideraba una amenaza”, señaló. Y enseguida recordó qué ocurrió cuando volvió a cruzárselo después de aquel hecho en el camarín de Polka.

“Me lo encontré en la presentación del disco de Cecilia Milone y fue una situación muy fea”, indicó. Lejos de que Darthés le pida perdón, el actor redobló la apuesta: “Tenía la actitud de insistir: me pedía el teléfono, me pedía que vayamos a un hotel, ese día de la presentación me agarraba de la mano al lado de mi mamá”, relató aún conmovida.

Enseguida, De Brito le preguntó por la reacción que tuvo Cecilia Milone [también amiga de Darthés] al enterarse de esta situación: “Ella tuvo una conversación donde le planteó su postura y le dijo que me creía. No sigue la relación entre ellos, obviamente”, advirtió.

“¿Cómo te gustaría que termine esta historia?”, le preguntó el conductor sobre sus expectativas para el juicio que está comenzando. “ Que se haga justicia. Que la Justicia se expida para el lado que tiene que ser para que dejemos de tener miedo a la hora de comunicar ”, expresó.

En cuanto a la posible pena que el actor puede recibir en caso de ser declarado culpable, el abogado D’Alessandro explicó: “Está siendo juzgado por las leyes de Nicaragua en Brasil. Si es declarado culpable, el mínimo es 6 años y el máximo 10, pero se puede agrandar por el vínculo que él tenía en esa gira de Patito Feo como adulto responsable, hasta 18 años”.