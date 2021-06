Anita Pauls se convirtió en mamá, después de 74 horas de trabajo de parto

A través de su cuenta de Instagram, Anita Pauls reveló que fue mamá de una hermosa niña. Con un conmovedor posteo, la actriz no solo presentó a su hija sino que también relató cómo fueron las 74 horas de trabajo de parto para que la beba llegara al mundo.

“Agotadas y felices. Así quedamos después de 74 horas de parto por inducción en el hospital. Nadie dijo que fuera fácil, pero 3 días ¡Mamadera! Alta odisea, todas las emociones”, comenzó escribiendo.

“Por suerte lo logramos sanas, salvas y vaginal. Aunque honestamente en muchos momentos la cesárea no parecía tan mala opción. Absurdo que tenga que agradecer que los médicos me respetaron y bancaron tres días porque yo quería que fuera vaginal, pero sí, gracias. Gracias Universo también”, continuó.

La hija de Mirtha Busnelli, que está radicada en Estados Unidos, tuvo a su hija en un hospital de Los Ángeles. “Valió la pena la espera y el dolor. Dolor que no se le desea ni al enemigo. Dolor incomparable nunca antes sentido. Entendí que hay algo que es vomitar del dolor ¿Qué? ¿El cuerpo no sabe cómo lidiar con tanto dolor que vomita? Increíble. Y algo más increíble que es conocer a mi Bendi que lo supera todo”, afirmó sincera.

“Lo volvería a hacer toda la vida, porque la deseé tanto y eso fue clave. Cuando sentía que no podía más el doctor me dijo decite que podés ¿Y adivinen qué? Pude. Muy capas y capaces somos”, expresó feliz.

Después de controlar que todo esté en orden, Anita y su beba pudieron volver a casa para empezar la vida juntas. “Nos fuimos del hospital 20 horas después del parto, y ahora se viene la posta. Ya en casa muy enamorada y tan en éxtasis con el cuore, a puras explosiones de amor 24/7. Los invito a recorrer este carrusel de emociones. Gracias siempre por todos sus mensajes del amor. Se sienten bien ricos”, culminó.

En las diez fotografías publicadas no solo se puede ver a la niña, sino también algunos momentos del trabajo de parto y la felicidad de todos los que la esperaban con ansiedad, entre ellos el hermano de Anita, Nicolás Pauls.

Anita y su marido, Brian (38), se casaron hace un año y medio y poco tiempo después ella quedó embarazada. “Los primeros tres meses fueron la muerte. ‘¿Por qué me metí en esto?’, pensaba. Muchas náuseas, mucho cansancio. Me mataba la culpa porque por las náuseas no tenía nada de hambre y yo me decía: ‘No lo quiero matar de hambre, pobrecito mi bebé’. Después todo se acomoda y empieza el disfrute y ¡a comer a pleno!”, le contaba a ¡HOLA! Argentina, en una entrevista en exclusiva. “Me gustaría construir con mi hija la misma relación de honestidad mutua que tenemos con mi mamá. Un vínculo honesto por sobre todas las cosas”, concluyó en su momento.

