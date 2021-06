Soledad Silveyra, sobre el enamoramiento de Claudio García Satur: “Me fui de Rolando Rivas, taxista para preservar mi matrimonio”

Este viernes, en la Ciudad de Buenos Aires reabrieron los teatros y regresaron los espectáculos musicales, tras dos meses de permanecer cerrados como parte de las medidas dispuestas para frenar el avance del segundo brote de la pandemia de Coronavirus. Y, en este contexto, finalmente se estrenará el viernes 25 Dos locas de remate, la comedia protagonizada por Verónica Llinás y Soledad Silveyra.

Con la excusa de hablar sobre este esperado estreno, Catalina Dlugi se comunicó con la protagonista de Campeones de la vida. Y, como era de esperarse, Solita terminó abriendo su corazón y refiriéndose sin filtro a situación del país, de su salud tras el ACV y de las inesperadas declaraciones de su compañero de Rolando Rivas, taxista, Claudio García Satur.

“Este parate nos vino bien. Vero y yo pasábamos todos los días la obra, después una vez por semana y después una vez por mes. Y cuando yo decidí viajar a Salta, justo volvió el teatro, así que me tomé el primer vuelo que pude”, comenzó explicando en el ciclo radial Agarrate Catalina. Y continuó: “La reapertura se da en un momento muy difícil, porque la gente no tiene un mango y la entrada no puede estar más barata. Pero esa noche, cuando podamos abrazarnos a lo lejos, va a ser un momento glorioso”.

La reconocida actriz se mostró feliz por la reapertura y recordó aquel momento en el que, luego de largos meses, los teatros volvieron a abrirse por primera vez: “A mí me pasó cuando Luis Brandoni volvió el año pasado y lo fui a ver en noviembre. Nunca me voy a olvidar: fue una emoción que quedó grabada en mi cuerpo, en mis sentimientos... ¡No podía parar de llorar! Sé que este viernes, cuando estemos arriba del escenario con Vero va a ser muy emocionante”.

“Quienes vengan a vernos, se van a encontrar literalmente con dos locas de remate. Son dos hermanas que se llevan pésimo, una vive en la calle y le va a pedir auxilio a la otra y se da una convivencia que es insoportable y desopilante. Creo que le pudimos encontrar a esta comedia protagonizada por dos mujeres a las que les pasan todas las desgracias del mundo ese tono que queríamos las dos para divertirnos, para no exagerar y que todo se dé de manera orgánica y no efectista. Estamos muy felices las dos”, expresó.

Luego, Silveyra se refirió al difícil momento que le tocó atravesar en plena pandemia, cuando le informaron que tiempo atrás sufrió un accidente cerebrovascular y debió abandonar el cigarrillo. “Mi nieta Clarita fue mi mayor acompañante para dejar de fumar. Me ayudó, con ese carácter que tiene, que lo amo, porque pelea por lo que cree. Hoy cumple 12 años. No solo fue mi acompañante terapéutico... ¡Hizo de todo! ¡Hasta me cagó a trompadas un día!”, reveló entre risas.

Y aclaró: “Enojadísima me encaró y me dijo que no me creía más, me gritó que no tenía palabra. ‘¡Me mentiste!’. Muy genial”.

Con respecto a si aquel diagnóstico la llevó a cambiar su manera de vivir y de pensar, Silveyra aclaró: “La pandemia nos obligó a hacer todo un aprendizaje. Lo que me pasó fue personal, yo no lo sentí: fue asintomático. Pero con la pandemia sí creo que vamos a tener que modificar muchas cosas. Dejó al desnudo lo desamparado que está el sistema de salud. Las inversiones no hay que hacerlas más en las armas, sino en salud. Ojalá nos modifique”.

Luego, reflexionó: “Por ahora, no nos modificó nada, porque los más ricos siguen siendo los privilegiados. Sin embargo, creo que sí, que hay cosas que a partir de esta situación que estamos viviendo se van a valorar más”.

Dlugi le preguntó, entonces, si había escuchado las declaraciones de García Satur, reconociendo que cuando protagonizaron Rolando Rivas, taxista, el éxito de en 1973, se enamoró de ella. “¡Me contaron que dijo que había estado enamorado de mí! ¡Este Claudio! Yo no lo sé, porque nunca me lo dijo, pero yo después del primer año me fui de la novela... Por algo debe haber sido”, explicó, enigmática.

Luego, accedió a dar detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar aquella decisión: “Me fui para preservar mi matrimonio, porque yo estaba muy enamorada de José María Jaramillo, mi marido”.

“Y de alguna manera, Claudio te movía el piso”, acotó la conductora. Y, pícara y risueña, Silveyra cerró el tema: “Me parece que yo se lo movía más a él”.

