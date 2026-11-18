Anne Hathaway acaba de convertirse en madre por tercera vez junto a su esposo, Adam Shulman. La llegada del nuevo integrante de la familia fue confirmada por medios estadounidenses luego de que la actriz fuera fotografiada paseando con su bebé por las calles de Nueva York.

Las imágenes, obtenidas por el medio TMZ, muestran a la estrella de El diablo se viste a la moda caminando con el recién nacido en un portabebés. Aunque no se pudo ver el rostro del pequeño, sí se lo puede ver con un gorrito y arropado por su mamá ante el frío que se vive por estos días en aquellas latitudes. Durante la caminata, Hathaway luce un look informal compuesto de abrigo, pantalones, gorra y lentes de sol.

La actriz, que se casó en septiembre de 2012, y su esposo, ya son padres de otros dos hijos, Jonathan, nacido en 2016, y Jack, quien llegó al mundo en 2019.

Hathaway había compartido la noticia de su tercer embarazo en junio a través de una publicación en Instagram. En el video, la actriz aparecía con un vestido blanco y, con los brazos sobre su vientre, dejaba ver su pancita. La estrella de Hollywood acompañaba las imágenes en ese momento con una referencia a la canción “Baby I’m Yours”, de Barbara Lewis, y un mensaje que reflejaba su felicidad por la llegada del nuevo integrante de la familia.

Anne Hathaway a fines de septiembre, durante la presentación de Verity: la sombra de un engaño Evan Agostini - Invision

Durante los meses siguientes, la actriz mantuvo un perfil reservado sobre su embarazo, incluso durante la gira internacional de promoción de El diablo viste a la moda 2. En octubre, durante una entrevista con el programa CBS Mornings, Hathaway habló sobre la expectativa que atravesaba junto a su marido y sus hijos ante la ampliación de la familia. “Estamos encantados, rebosantes de alegría, pero en lo que realmente nos estamos centrando ahora mismo es en disfrutar del hecho de seguir siendo una familia de cuatro”, expresaba en ese momento.

La actriz también reflexionaba sobre los cambios que implicaría la llegada del bebé, especialmente para Jonathan y Jack. “Todo va a cambiar para nosotros, pero sobre todo va a cambiar para nuestros hijos, y estamos a punto de cruzar juntos este hermoso umbral”, comentó.

En otra aparición televisiva, en Late Night with Seth Meyers, la actriz se mostraba también entusiasmada por volver a quedar embarazada. Entre risas, contó que junto a Shulman habían vivido la noticia con enorme alegría y describía esta nueva oportunidad como “un tiro ganador en el último segundo”.

Favorita en la temporada de premios

Pero la llegada de su tercer hijo no es la única noticia que coloca a Anne Hathaway en el centro de la escena. La actriz también atraviesa un gran momento profesional y podría sumar un nuevo capítulo a su historia con los Oscar gracias a su participación en La Odisea, la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero. Su interpretación de Penélope, la esposa de Odiseo, ya comenzó a perfilarse como una de las candidatas fuertes de la próxima temporada de premios.

Matt Damon, el director Christopher Nolan y Anne Hathaway, en el estreno de La Odisea en Nueva York Evan Agostini - Invision

El nombre de Hathaway aparece entre los favoritos para la categoría de mejor actriz de reparto. Las primeras predicciones de la prensa especializada la ubican incluso en los primeros puestos de la carrera, y la campaña de Universal Pictures la incluyó oficialmente en ese rubro, junto a Samantha Morton, quien interpreta a Circe en el film de Nolan.

De concretarse la nominación, Hathaway tendría la oportunidad de volver a los Oscar después de su consagración en 2013, cuando ganó la estatuilla a mejor actriz de reparto por Los miserables. Aquel premio marcó uno de los momentos más importantes de su carrera y, más de una década después, La Odisea podría devolverla a la primera línea de la conversación cinematográfica. Por ahora, las proyecciones la colocan entre los nombres a seguir, aunque todavía queda un largo camino hasta que la Academia anuncie sus nominados, el viernes 15 de enero.