Anne Hathaway salió a respaldar a Tom Cruise ante el estrepitoso fracaso de Digger, su última película: “Me encantó”

Anne Hathaway salió a respaldar públicamente a Tom Cruise después del estreno de Digger, la ambiciosa comedia negra dirigida por Alejandro González Iñárritu que se convirtió en uno de los mayores fracasos comerciales de la carrera del actor. La actriz, que será su coprotagonista en la próxima secuela de Días de Trueno, le dio cinco estrellas a la película en Letterboxd y la definió como “brillante”, en un gesto que contrasta con los resultados que obtuvo en los cines.

“Me encantó esta película brillante. Es inteligente, alucinante, agresiva, divertida y ambiciosa. Vale la pena dedicarle tiempo y decidir por uno mismo qué opina. ¿Para mí? Un 10/10”, escribió Hathaway, de 43 años, en la primera reseña que publicó en esa plataforma.

El respaldo llegó en un momento particularmente complicado para Cruise. Digger se estrenó con grandes expectativas y después de meses en los que el actor había impulsado personalmente la película durante una extensa gira de promoción internacional. El proyecto reunía dos nombres de enorme peso en Hollywood: Cruise, una de las mayores estrellas cinematográficas de las últimas décadas, y González Iñárritu, ganador de dos premios Oscar consecutivos como mejor director por Birdman y El renacido. La película, además, representaba el comienzo del nuevo acuerdo de Cruise con Warner Bros para desarrollar películas originales y franquicias. Pero esa combinación no consiguió traducirse en una respuesta masiva del público.

La película recaudó apenas 8 millones de dólares en los Estados Unidos durante su primer fin de semana y 21 millones a nivel mundial. Según TheWrap, fuentes de Skydance estiman que su recaudación final difícilmente supere los 40 millones de dólares en todo el mundo y calculan que las pérdidas podrían llegar a los 250 millones de dólares una vez contabilizados los ingresos posteriores a su paso por los cines. Otras fuentes consultadas por el mismo medio ubican el rojo entre los 200 y los 215 millones de dólares. El presupuesto de producción también varía según las fuentes: algunos cálculos lo sitúan en 173 millones de dólares y otros en 163 millones, a los que se sumaron alrededor de 100 millones destinados a marketing, buena parte de ellos vinculados con la campaña internacional protagonizada por Cruise.

En Digger, Cruise interpreta a un personaje muy diferente de aquellos que construyeron su imagen como estrella de acción. Es un multimillonario petrolero que vive rodeado de animales embalsamados y junto a un gato moribundo. La historia comienza cuando la actividad de su personaje desencadena una catástrofe ambiental de escala global y lo obliga a intentar solucionar las consecuencias de sus propias acciones. La transformación física del actor requirió prótesis y fue uno de los factores que incrementaron el presupuesto, aunque parte de ese gasto quedó cubierta por un seguro. La producción también sufrió un sobrecosto de unos 25 millones de dólares debido a los retrasos de Cruise para terminar Misión: Imposible - Sentencia final.

Tom Cruise y Anne Hathaway, en el anuncio de la secuela de Días de trueno PARAMOUNT

La recepción de Digger tampoco fue uniforme. Algunos críticos cuestionaron que la película resultara confusa o demasiado extravagante, mientras que otros destacaron precisamente su ambición, su tono satírico y su apuesta visual. En Rotten Tomatoes quedó con una valoración de apenas 52 por ciento y las expectativas que en algún momento habían colocado a Cruise en la conversación por los Oscar se desinflaron rápidamente. Aun así, el actor defendió el resultado. “Me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos”, escribió en Instagram después del estreno. “Gracias a todo el elenco y al equipo por su dedicación, esfuerzo y alegría. La experiencia fue realmente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos”, señaló.

Cruise también recibió el respaldo de Guillermo del Toro, quien cuestionó las críticas negativas hacia la película y defendió especialmente su dimensión cinematográfica. El director de La forma del agua sostuvo que Digger cumple “con creces” en escala, ambición y alcance y la describió como una película audaz, atrevida y cinematográficamente compleja. El apoyo de Del Toro y ahora el de Hathaway se producen mientras la película enfrenta uno de los peores resultados económicos de la carrera de Cruise, que ya incluye fracasos como La momia, de 2017, y Leones por corderos, de 2007.

Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise en el estreno de Digger, en México Alfonso Manzano - Clasos via ZUMA Press DPA

El contraste con Hathaway es especialmente llamativo porque su propia película, Verity: la sombra de un engaño, llegó a los cines el mismo día que Digger y tuvo un estreno considerablemente mejor. El thriller protagonizado por la actriz junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett recaudó 32,6 millones de dólares en los Estados Unidos durante su primer fin de semana y encabezó la taquilla. La película adapta la novela de Colleen Hoover, la autora de Romper el círculo, y le permitió a Hathaway sumar otro éxito a un año particularmente fuerte, después de participar en El diablo viste a la moda 2 y en La Odisea, que superó los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial.

La actriz fue elegida, además, para acompañar a Cruise en Días de Trueno 2, la continuación del drama de automovilismo de 1990 que el actor protagonizó junto a Nicole Kidman. La producción de la secuela comenzará el próximo año y llegará a los cines a mediados de 2028.