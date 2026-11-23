Finalmente dieron el sí. Después de casi cinco años de relación, Miley Cyrus y Maxx Morando se casaron el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California, en una ceremonia íntima que reunió a sus familiares y amigos más cercanos. La cantante, de 33 años, y el baterista, de 28, eligieron para la celebración una residencia con una historia muy particular: la antigua casa de Frank Sinatra, uno de los grandes íconos de la música estadounidense. Entre flores blancas, velas y una piscina, la pareja celebró su unión en una jornada que tuvo varios detalles especiales, desde la música elegida para acompañar el intercambio de votos hasta un esperado reencuentro familiar.

Maxx Morando y Miley Cyrus se casaron en la antigua casa de Frank Sinatra, en Palm Springs Instagram @mcyruschile

La boda, que se mantuvo en secreto hasta pocas horas antes de su realización, tuvo como protagonista a la propia Miley, quien al día siguiente compartió en su cuenta de Instagram las primeras fotografías oficiales del casamiento. La artista acompañó las imágenes con una breve descripción: “M + M, 11.21.26”, en referencia a las iniciales de los novios y a la fecha de la celebración. En las postales, tomadas por el fotógrafo Jose Villa, se los puede ver abrazados y sonrientes, en medio de una ambientación dominada por las flores blancas.

Uno de los detalles que trascendieron después de la ceremonia fue la elección musical: la pareja incorporó a Dolly Parton a la banda sonora de la celebración con “Love Is Like a Butterfly”, una canción de la legendaria artista country. El tema tiene un significado especial para Miley, que a lo largo de su carrera mantuvo un vínculo muy cercano con Parton, su madrina artística y una figura fundamental en su historia personal. La cantante de “Jolene” fue una presencia constante en la vida de Cyrus desde su infancia, cuando interpretaba a Hannah Montana, y ambas compartieron escenarios y colaboraciones a lo largo de los años.

Cyrus se mostró muy emocionada al momento de dar el "sí, quiero" Instagram @mcyruschile

La ceremonia estuvo a cargo de Wayne Coyne, líder de la banda The Flaming Lips y amigo y colaborador musical de la novia. La celebración tuvo lugar junto a una piscina, bajo un arco decorado con flores blancas. Para la ocasión, Cyrus eligió un vestido de seda blanca de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello, de mangas largas, silueta clásica y espalda completamente descubierta, con una larga cola que se extendía sobre el suelo. Completó el look con zapatos blancos y el pelo recogido de manera descontracturada. Morando, por su parte, lució un traje negro de la misma firma. Los invitados siguieron un código de vestimenta en negro, en contraste con el blanco reservado para la novia.

Para la ocasión, Cyrus eligió un vestido de seda blanca de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello, de mangas largas, silueta clásica y espalda completamente descubierta, con una larga cola que se extendía sobre el suelo Instagram @miley

“Fue una ceremonia muy hermosa. Miley estaba emocionada y un poco nerviosa antes de empezar”, reveló una fuente cercana a la pareja a la revista People. Según el informante, el momento de los votos fue especialmente conmovedor para la artista. “No dejaba de sonreír entre lágrimas. Intentaba contenerse, pero estaba muy feliz de casarse con Maxx”, aseguró.

Maxx Morando y Miley Cyrus, en unas de las fotos que ambos compartieron en sus cuentas de Instagram Instagram @miley

Elizabeth Hurley, una pieza clave en la reconciliación familiar

Más allá del romance y los detalles de la celebración, uno de los aspectos más significativos de la boda fue la presencia de Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus, los padres de la cantante, quienes coincidieron en el festejo después de los conflictos y períodos de distanciamiento que atravesó la familia en los últimos años. También estuvieron presentes Noah Cyrus, hermana menor de Miley, y Dominic Purcell, actual marido de Tish.

Entre los invitados se encontraba Elizabeth Hurley, actual pareja de Billy Ray, acompañada por su hijo Damian. La presencia de la actriz británica no pasó inadvertida, pero su participación en la celebración habría tenido un significado que va más allá de su relación sentimental con el músico. Según publicó People, Hurley habría desempeñado un papel importante en el acercamiento entre Billy Ray y su hija.

Hurley habría desempeñado un papel importante en el acercamiento entre Billy Ray y su hija EMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La familia lo es todo para Liz”, señaló el informante, quien explicó que la actriz alentó a su pareja a recomponer el vínculo con Miley después de los desencuentros familiares. “Fue muy especial para ambos poder formar parte del día de su boda”, agregó sobre la presencia de Hurley y Billy Ray en Palm Springs.

La misma fuente destacó que, teniendo en cuenta todo lo que había sido necesario para llegar a ese momento, verlos nuevamente reunidos resultó particularmente emotivo. “Lo más especial fue ver a la familia de Miley reunida para celebrar. Querían que se sintiera querida y que tuviera una boda mágica”, aseguró.

La historia familiar de los Cyrus estuvo marcada por las tensiones que siguieron a la separación de Billy Ray y Tish, después de casi tres décadas de matrimonio. La ruptura, anunciada en 2022, derivó en una etapa de distanciamientos y desencuentros que involucró también a algunos de los hijos de la pareja. En ese contexto, la boda de Miley representó una oportunidad para reunir a buena parte de la familia en una misma celebración.

Hurley y Billy Ray se conocieron durante el rodaje de la película navideña Christmas in Paradise, en 2022, e hicieron pública su relación en abril de 2025. Desde entonces, la actriz se incorporó progresivamente al entorno familiar del músico. Su presencia junto a Damian en las fotografías del casamiento, en las que también aparecen Billy Ray, Miley y Maxx, dio cuenta de la integración de ambas familias.

Billy Ray Cyrus fue fotografiado al salir de la boda junto a su novia, Elizabeth Hurley y el hijo de la actriz británica, Damian EVGA, MELM - Byline: EVGA, MELM/Daily Stardus

Sin embargo, la participación de Hurley en la celebración también generó comentarios por una cuestión mucho más superficial: su vestuario. La actriz eligió un vestido de Gaurav Gupta valuado en unos 7400 dólares, de color negro, con escote tipo corsé semitransparente, bordados de lentejuelas, hombros descubiertos y una abertura pronunciada en una de las piernas. Aunque respetó el código de vestimenta establecido para los invitados, que debían asistir de negro, su elección despertó críticas en las redes sociales. Algunos usuarios consideraron que el diseño era demasiado provocativo para una boda y que podía competir con el protagonismo de la novia. Incluso hubo quienes ironizaron sobre su lugar en la familia y calificaron el conjunto como un atuendo propio de la “madrastra de la novia”, según consignó el Daily Mail.

Una cena íntima antes de la ceremonia

Los festejos habían comenzado el viernes 20 de noviembre, cuando la pareja reunió a sus familiares y amigos en una cena previa al casamiento. Lily-Rose Purcell, hija de Dominic Purcell y hermanastra de Miley por el matrimonio de su padre con Tish, compartió algunas imágenes del encuentro en sus historias de Instagram.

Lily-Rose Purcell, hija de Dominic Purcell y hermanastra de Miley por el matrimonio de su padre con Tish, compartió algunas imágenes de la cena que se celebró el viernes Miley Cyrus/Instagram

Las fotografías dejaron ver mesas iluminadas con velas, arreglos florales en tonos rosados y violetas y un menú personalizado con las iniciales “M + M”, en referencia a los novios. Entre los platos elegidos para la ocasión hubo lomo y langosta, mientras que los postres incluyeron torta de chocolate y caramelo, crème brûlée y sorbete de frambuesa.

La boda confirmó finalmente los rumores que habían comenzado a circular días atrás, cuando el portal TMZ informó que Cyrus y Morando preparaban una ceremonia para ese fin de semana en el sur de California. Hasta entonces, la pareja había mantenido los detalles de la celebración lejos de la exposición pública.

De una cita a ciegas a una propuesta de matrimonio en Japón

La historia de amor de Cyrus y Morando comenzó en 2021, cuando amigos en común organizaron un encuentro entre ambos. “Fue una cita a ciegas para mí, pero no tanto para él. Pensé: ‘Lo peor que puede pasar es que me vaya’”, recordó la cantante en una entrevista con British Vogue en 2023.

La pareja se conoció en una cita a ciegas en 2021 y desde entonces construyó una relación lejos de la exposición mediática. El baterista también colaboró en varios de los proyectos musicales de la cantante Amy Sussman (Getty Images)

Una de sus primeras apariciones públicas juntos ocurrió en noviembre de 2021, durante un desfile de Gucci en Los Ángeles. Al mes siguiente, fueron vistos tomados de la mano detrás de escena del especial de Año Nuevo que Cyrus condujo para NBC. Con el tiempo, la relación también se trasladó al terreno profesional: Morando, integrante de la banda de rock Liily, colaboró en los álbumes Endless Summer Vacation (2023) y Something Beautiful (2025).

El compromiso llegó durante un viaje a Japón en 2025, cuando la pareja celebraba el cumpleaños número 33 de la cantante. Según contó el músico a la revista Wonderland, eligió un rincón apartado de los jardines de un hotel en Kioto y esperó a que Miley estuviera distraída filmando el paisaje para arrodillarse y sorprenderla. “No soy fácil de sorprender. Me encanta controlar cada situación. Me había entregado por completo. Estaba muy, muy sorprendida”, reconoció posteriormente la artista en Good Morning America.

“No soy fácil de sorprender. Me encanta controlar cada situación”, reconoció Miley al recordar la propuesta de matrimonio que Morando le hizo durante un viaje a Japón, en 2025, para celebrar su cumpleaños número 33 REX Features/Shutterstock /The G

La noticia se hizo pública en diciembre de ese año, cuando Cyrus apareció con un anillo de diamantes durante la premiere de Avatar: Fuego y ceniza, en Los Ángeles.

El anillo de diamantes que Cyrus lució durante la première de Avatar: Fuego y ceniza, en diciembre de 2025, despertó las primeras especulaciones sobre su compromiso con Maxx Morando, que fue confirmado poco después por una fuente a People Matt Baron/BEI/Shutterstock - REX Features/Shutterstock /The G

Este es el segundo matrimonio de la artista, quien en diciembre de 2018 se casó con el actor Liam Hemsworth, después de varios años de una relación marcada por separaciones y reconciliaciones. La pareja anunció su ruptura en agosto de 2019 y formalizó el divorcio en enero de 2020.

Con Morando, en cambio, Cyrus eligió construir un vínculo mucho más reservado. En una entrevista con People, explicó que, con los años, había aprendido a proteger determinados aspectos de su intimidad y a decidir cuánto de su vida personal quería compartir. Esa misma decisión estuvo presente en la boda que reunió a sus seres queridos en California.