Anne Hathaway se jugó y sentó posición en un viejo dilema de las redes: ¿Quién es el verdadero villano de El diablo viste a la moda?

escuchar

Cada vez que se acerca una nueva elección o incluso al sintonizar cada noche Gran Hermano es fácil arribar a la conclusión de que los debates televisivos en muchas ocasiones son menos profundos e incluso más improvisados que los que sueñen darse en las redes sociales. Entre la inagotable catarata de tópicos que se trataron en Twitter en los últimos tiempos, hubo uno que ganó gran protagonismo a nivel global: ¿Quién es el verdadero malvado de El diablo viste a la moda? Este martes, la protagonista del film de 2006, Anne Hathaway, brindó su opinión.

Trailer de El diablo viste a la moda

La película es una adaptación de la historia fáustica de Lauren Weisberger, inspirada en la época en que la autora trabajaba bajo las órdenes de la editora jefe de Vogue, Anna Wintour. El personaje de Miranda Priestly (Meryl Streep) causó sensación con su impecable representación de la mujer en una posición de poder. Despectiva, egocéntrica, exigente con sus subalternos hasta el punto de no tener en cuenta los horarios laborales ni sus vidas privadas, para muchos su personaje ocupó al dedillo el espacio de “la mala de la película”.

Meryl Streep como Miranda Priestly archivo

Para otros, Andy Sachs (Hathaway), esa joven dispuesta a todo por cumplir con su jefa y escalar así en su trabajo, también tenía una cuota de ambición desmedida que también la ponía en competencia. Sin embargo, años después del estreno, el debate se trasladó a las redes con un nuevo contrincante: para una gran cantidad de personas, el principal malvado del film era Nate (Adrian Grenier), el joven novio de la protagonista, alguien incapaz de apoyarla en su lucha por progresar laboralmente.

El tema escaló tanto que en 2021, con motivo de conmemorar los 15 años del estreno de la mítica película dirigida por David Frankel, la revista Entretaiment Weekly, reunió a Streep, Hathaway, Grenier, Emily Blunt, Stanley Tucci y fue inevitable tocar el tema. “Nate no había crecido, pero Andy sí”, reconoció Grenier en diálogo con el medio estadounidense. El actor asumió que al principio lo desconcertaba la idea de que su personaje fuera el malo de la película, y que recién pudo aceptarlo cuando maduró y comprendió la situación .

Andrea "Andy" Sachs Nate Cooper (Adrian Grenier ) interpreta al inmaduro novio de el novio de Andrea Sachs (Anne Hathaway) en El Diablo viste a la moda Fox Pictures

“Cuando todo eso salió por primera vez no me cabía en la cabeza”, señaló. Y explicó: “No lo entendía. Tal vez era porque no era un hombre maduro, al igual que Nate, al que probablemente le hubiera venido bien madurar un poco. Yo era tan inmaduro como él en ese momento, así que no podía ver sus defectos”.

Pero reveló que después de tomarse un tiempo para pensar y “de deliberar mucho en Internet”, pudo darse cuenta de la verdad en esa perspectiva. “ Andy necesitaba más de la vida, y lo estaba consiguiendo. Él no podía apoyarla como ella necesitaba porque era un chico frágil y herido ”, describió. Entonces, Adrian agregó, entre risas: “En nombre de todos los Nates que hay ahí afuera: ¡Vamos! Aumenten el ritmo”.

En aquel momento, Hathaway se limitó a tener una mirada piadosa sobre el personaje de Nate, pero evitó tomar partido sobre la gran compulsa que enfervorizó durante meses las redes. “No creo que todo el mundo sea completamente honesto consigo mismo sobre sus propios berrinches. Él estaba de mal humor en su cumpleaños porque su novia no estaba allí”, sostuvo la actriz.

Y agregó: “En retrospectiva, estoy segura de que desearía haber tomado una decisión diferente, pero ¿quién no lo hace? Todos hemos sido inmaduros en diferentes momentos. Todos tenemos que vivir, dejar vivir y hacerlo mejor”.

Este martes, sin embargo, decidió ir más allá. La actriz participó como invitada en Watch What Happens Live With Andy Cohen y fue contundente: “ No estoy de acuerdo con que Nate sea el villano. Creo que ambos eran muy jóvenes y estaban resolviendo las cosas con las herramientas que tenían ”.

Y agregó: “Es cierto... Él se comportó como un mocoso, pero yo también me comporté como una mocosa cuando tenía 20 años y por suerte superé eso... Creo que es algo que a todos nos pasa a esa edad. Y, ya sabés, no me gustaría ser definida por mi peor momento en mis 20, ciertamente. Así que en realidad me niego a considerar a Nate como un villano”. De esta manera, aunque de forma elíptica, anotó otro punto para Miranda, la única “adulta” del trío de candidatos.

LA NACION

Temas Anne Hathaway