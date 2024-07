Se conoció si Anne Hathaway estará en la segunda parte de El diablo viste a la moda

Escuchar

El diablo viste a la moda es una de las películas más elegidas por el público cuando de comedia se trata, incluso si la vieron más de una vez. En los últimos días, la noticia de que Miranda Priestly tendrá una segunda parte de su historia emocionó a sus fanáticos, quienes comenzaron a preguntarse si Anne Hathaway volvería a tomar su papel.

Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, protagonistas de la recordada El diablo viste a la moda Archivo

Tras varias especulaciones, la actriz que interpretó a la asistente de la poderosa editora en jefe de la revista de moda ficticia Runway, volverá a ponerse en la piel de Andrea Sachs. La confirmación se dio luego de que el medio Indie publicara una imagen de la reunión virtual que mantuvieron los principales intérpretes de la cinta producida por Wendy Finerman.

“Anne Hathaway estará de regreso para El Diablo Viste a la Moda 2 junto a Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt”, escribieron en X, lo que generó grandes repercusiones entre los seguidores del film que se estrenó en 2006. “Con solo verlas a las 3 juntas y a Meryl en personaje de Miranda, soy inmensamente feliz”; “Los amo a los cuatro”; “En efecto, el cine volvió” y “La felicidad de verlos a los cuatro”, fueron solo algunos de los mensajes que se leyeron en redes sociales.

El elenco de El diario viste a la moda se volvió a reunir para confirmar la secuela (Foto: captura X/@Indie5051)

La novedad de que finalmente la intérprete de 41 años va a estar en la secuela llamó la atención, ya que a mediados de abril de este año, mencionó que “probablemente no lo haría” en caso de una eventual propuesta.

“Todos nos amamos y si a alguien se le ocurriera una manera de hacerlo, creo que estaríamos locos si no lo hiciéramos. Pero ahora hay una gran diferencia en el mundo con la tecnología, y una de las cosas de esa historia en particular es que se trataba de producir un objeto físico. Ahora que todo es digital, sería muy diferente”, mencionó en diálogo con V Magazine.

El diablo viste a la moda

Pese a sus dudas acerca de la historia original, la intérprete de Céline en Instinto maternal (2024) señaló: “Quizás deberíamos hacer algo más juntos con Stanley Tucci, Emily Blunt, Meryl Streep, Dave Frankel y Patricia Field. Sería divertido”.

En una entrevista con Variety, Hathaway contó que nunca fue “la primera opción” para interpretar a Andy. Sin embargo, el director David Frankel apostaba por ella. “No tuve que hacer casting, tuve que esperar porque no estaba entre las primeras alternativas”, se sinceró. De hecho, el realizador tenía a 100 intérpretes en carpeta, como el caso de Rachel McAdams, quien rechazó el papel más de una vez. Finalmente, Hathaway obtuvo “el trabajo”, como ella misma relató: “Estaba en casa con unos amigos cuando me llamó mi agente y me dio la noticia. Todavía recuerdo cómo corría por el living gritando: ‘¡Me dieron el trabajo! ¡Me dieron el papel de El diablo viste a la moda!’”.

La peor experiencia de Anne Hathaway en un casting

En la misma entrevista para V Magazine, la actriz estadounidense recordó que en el 2000, cuando estaba en la cúspide de su carrera, vivió una experiencia desagradable en uno de sus castings.

Anne Hathaway reveló cuál fue el peor momento que pasó mientras hacía un casting (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP) CHRISTOPHE SIMON - AFP

“Me dijeron: ‘tenemos 10 muchachos que vienen hoy y tú ya estás en el elenco, ¿no estás emocionada de besarte con todos ellos?’ Y pensé: ‘¿me pasa algo?’ Porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso. Yo era joven y terriblemente consciente de lo fácil que era perderlo todo al ser etiquetado como ‘difícil’. Así que fingí que estaba emocionada y seguí adelante”, contó.

