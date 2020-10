Anne Heche contó que fue despedida por su relación con Ellen DeGeneres

Anne Heche recordó que perdió un contrato por su relación con Ellen DeGeneres Crédito: shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 13:35

Anne Heche se abrió y habló de su pasado en un episodio de Dancing with the Stars, al que tuvo acceso People. En el mismo revisó su relación con Ellen DeGeneres e incluso contó que ese vínculo le costó un trabajo millonario.

La actriz, de 51 años, dialogó con su compañero Keo Motsepe, a quien le contó cómo le cambió la vida su relación con la conductora."En 1997 conozco a Ellen DeGeneres en la fiesta de Vanity Fair y esa fue la noche en que cambió mi vida para siempre", reveló Heche.

"En la premier de Volcano avisé que iba a llevar a Ellen como mi acompañante y me dijeron que si la llevaba perdería mi contrato con Fox. En ese momento ella tomó mi mano y me dijo: `Hacé lo que dicen´ y yo dije: `No, gracias´. Llevé a Ellen a la premier. Me hicieron salir antes de que terminara la película y me dijeron que no me permitían ir a la fiesta posterior por temor a que me sacaran fotos con una mujer", detalló.

Además, agregó: "Estuve en una relación con Ellen DeGeneres por tres años y medio y el estigma que trajo ese vínculo en ese momento fue tan malo que me despidieron de un contrato multimillonario y no volví a trabajar con un estudio de cine por 10 años".

Ellen y Anne se separaron en 2000 y en estos 20 años las cosas cambiaron dentro de la industria. "Nuestro tiempo juntas fue una hermosa parte de mi vida y algo que llevo con honor. Fui parte de una revolución que trajo un cambio social. Y no lo hubiera logrado si no me hubiera enamorado de ella". A pesar de los cambios que se dieron en torno a la diversidad, Heche advierte que aún hay trabajo por hacer.

