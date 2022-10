Anne Heche: en una tensa audiencia, el juez definió quién será el beneficiario de la herencia de la actriz

escuchar

La batalla legal por la herencia de Anne Heche finalmente ha sido resuelta. Según consignó la publicación Los Angeles Times, el juez Lee R. Bogdanoff de la Corte Superior del condado de dicha ciudad dictaminó que Homer Laffoon, de 20 años, “conserve el control del patrimonio de su madre”. De esta manera, el magistrado negó la petición de James Tupper, expareja de la actriz y padre de Atlas, el hijo menor de Heche, de ser beneficiario del patrimonio.

La audiencia, que se llevó a cabo el martes, duró apenas 15 minutos, ya que el juez fue muy expeditivo y conciso en su veredicto. Asimismo, le concedió a Atlas acceder a la casa de su madre para juntar sus pertenencias, pero remarcó que a partir de ahora será Homer quien tome las decisiones respecto al patrimonio, debido a que lo considera “apto para estar a cargo de la herencia”.

En ese momento, se vivió un episodio tenso cuando Tupper se mostró incrédulo por lo que estaba explicando el magistrado y comenzó a mover su cabeza visiblemente agitado.

Anne Heche y su hijo, Homer Laffoon, a poco de nacer

“No se atreva a mover la cabeza así en mi corte. Si usted regresa a mi corte, no mueva así la cabeza ¿Disiente con lo que digo?”, le manifestó el juez a Tupper, molesto por la reacción del actor de Big Little Lies. Por otro lado, días atrás, Homer había hecho mención a los bienes que poseía su madre al momento de su muerte: “Unas pocas cuentas bancarias modestas, propiedad personal tangible de valor desconocido, pagos de regalías y otros ingresos”, detalló. En simultáneo, The Daily Mail reveló el valor del patrimonio: una fortuna de 400 mil dólares.

El inicio de la disputa en la corte

Anne Heche y James Tupper estaban separados al momento de la muerte de la actriz GROSBY GROUP

La muerte de Anne Heche a los 53 años como consecuencia de un accidente en la zona de Mar Vista, en California, impactó a su familia, que debió pelear por el patrimonio. Como la actriz no dejó testamento, se generó la batalla legal que tuvo como protagonistas a su hijo mayor y a la última pareja de Heche, de quien la estrella se había separado en buenos términos.

Homer, fruto del matrimonio de Heche con Coleman Laffoon, fue el primero en reclamar legalmente la totalidad del patrimonio no solo para sí mismo sino también para su hermano menor. De acuerdo a lo comunicado por E! News, el problema surgió cuando Tupper, padre de Atlas, solicitó que los bienes sean directamente heredados por él, y lo hizo a través de una petición en la que alegaba tener un correo electrónico de Heche del año 2011 en el que ella le habría manifestado que, en caso de que le suceda algo, él reciba su patrimonio . Sin embargo, la prueba presentada no modificó la decisión del juez.

“Mis deseos son que todos mis bienes pasen al señor James Tupper para el sustento de mis hijos, y para que después pase a ellos”, habría escrito Heche en su mail. Además, su última pareja presentó otra documentación con una serie de ítems para que se rechace el pedido de Homer de ser el único beneficiario del patrimonio, como su edad, su falta de trabajo y su abandono de los estudios universitarios, documentos que no tuvieron peso.

Anne Heche murió en un accidente a los 53 años

En ese momento, al ser consultado por E! News sobre la petición presentada por Tupper, el letrado de Homer, Bryan Philipps, prefirió no brindar declaraciones: “Que sea la administración quien decida en un juicio, y no en los medios. Nuestros documentos legales hablan por sí solos” .

Asimismo, antes de que saliera a la luz la petición de Tupper, Homer había firmado un documento solicitando que se le conceda el control de los bienes de su madre en vista de que ella no había redactado un testamento antes de su muerte. La documentación, a la cual tuvo acceso la revista People, mencionaba tanto al joven como a Atlas como herederos legítimos de los bienes de la estrella. “El patrimonio consta con dos herederos legítimos: Homer Heche Laffoon y Atlas Heche Tupper”, decían los papeles. “Homer Heche Laffoon es mayor de edad y el administrador propuesto para el manejo de los bienes. Atlas Heche Tupper es menor de edad. Presentada al mismo tiempo que esta petición, hay una Petición de Nombramiento de Tutor ad Litem para el menor”, se podía leer en el documento.

Anne Heche y una muerte que conmocionó a familiares, amigos y colegas de la industria

Homer también difundió un comunicado tras la muerte de su madre revelando que sus restos descansarán en el Hollywood Forever Cemetery de Los Ángeles. “Mi hermano Atlas y yo queremos agradecer a Tyler, Noelle y a toda la increíble gente de Hollywood Forever por su amabilidad, compasión y generosidad de espíritu. Estamos convencidos de que a nuestra mamá le encantaría el lugar que hemos elegido para ella ya que es hermoso, sereno y hará que esté entre sus compañeros de Hollywood”, remarcó.

Heche fue hospitalizada el 5 de agosto después de que el auto en el que viajaba, un Mini Cooper de color azul, se estrellara contra una vivienda en la zona de Mar Vista, en California. Según la policía, el vehículo involucrado en el accidente iba a gran velocidad y posiblemente chocó contra el cordón de la vereda antes de colisionar contra el patio delantero y el inmueble. El incidente provocó un incendio que requirió de varias dotaciones de bomberos. Tras permanecer varios días internada en terapia intensiva, y después de que la familia comunicara que no había esperanzas de vida, la actriz murió en Los Ángeles.

LA NACION