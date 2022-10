Amber Heard se refugia bajo una nueva identidad en un pueblo de España, acompañada por su hija y su novia

escuchar

La actriz estadounidense Amber Heard y el actor Johnny Depp protagonizaron uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos. Tras el veredicto, Heard fue declarada culpable de un delito de difamación y aunque declaró que presentaría una apelación contra la sentencia, debe pagar una multa superior a 10 millones de dólares. El procedimiento judicial marcó un antes y un después y pareciera que ahora la actriz busca darle equilibrio a su vida compartiendo tiempo libre con su familia y estableciendo una nueva residencia en España.

Amber Heard a sus 36 años en un entorno tranquilo junto a su hija Oonagh Paige Heard en Palma de Mallorca, España Backgrid UK/The Grosby Group

Recientemente se conoció que Heard había viajado a Europa para unas mini vacaciones y fue fotografiada por las calles de Palma de Mallorca, en España, en compañía de su pareja Bianca Butti y de su pequeña hija, Oonagh Paige Heard. Así fue como, luego de una prolongada ausencia delante de los flashes, la protagonista de Aquaman fue vista de paseo y muy relajada. Pero según trascendió, su estadía va más allá de unas vacaciones y parece que se convirtió en la nueva vecina de Costitx, un pueblo de Mallorca donde tiene alquilada una casa; la actriz manifestó en diferentes ocasiones su amor por España y parece finalmente haber decidido establecerse allí.

Recién salida de su muy publicitado y bastante emotivo juicio por difamación contra Johnny Depp, se vio a Amber bajo el sol de Mallorca Backgrid UK/The Grosby Group

Su nueva vida viene curiosamente acompañada de un cambio de identidad, porque aseguran que su casa está bajo el nombre Martha Jane Cannary. Precisamente así se llamaba un reconocido personaje histórico de finales del siglo XIX apodado “Calamity Jane”, una defensora fronteriza y exploradora profesional estadounidense, reconocida por haber luchado contra los indígenas americanos. Sin duda, un referente revolucionario que ahora parece utilizar como alter ego para empezar a recorrer un nuevo camino.

Parece que Amber está tratando de olvidar todo, lejos de los dramas emocionales de sus comparecencias televisadas en la corte Backgrid UK/The Grosby Group

No obstante, por mucho que Amber quiera mantenerse fuera del foco mediático, la gran cantidad de polémicas que acumula la mantienen siempre en el ojo de la tormenta. El profundo interés que suscitó el mencionado juicio derivó en que surgieran (al menos de momento) dos producciones vinculadas a ese caso. Hace pocos días, por ejemplo, vio la luz el primer avance de Hot Take: The Depp/Heard Trial, la adaptación cinematográfica -ya disponible para los Estados Unidos en la plataforma Tubi- que dramatiza el controvertido proceso judicial que enfrentó durante semanas a ambas estrellas de Hollywood. Depp, de 59 años, ganó el pleito por la acusación de difamación que interpuso contra su expareja, lo que determinó que el actor de Piratas del Caribe se viera recompensado con 15 millones de dólares. De todos modos, él mismo deberá abonarle a su expareja 2 millones de dólares, por la contrademanda que ella le inició.

Por otra parte, HBO Max estrenó recientemente una miniserie documental acerca del caso. Johnny vs. Amber: el último juicio cuenta la historia desde adentro del litigio que se siguió en todo el mundo y que fue visto por millones de personas en las redes sociales. Con acceso íntimo a los abogados de Depp, expertos legales y periodistas, la serie ofrece un relato forense de las pruebas clave y los puntos de inflexión del caso desde ambas partes, permitiendo a los espectadores llegar a sus propias conclusiones.

Por el momento, la carrera profesional de Heard parece haber quedado paralizada, ya que no fue convocada para nuevas producciones, más allá de los títulos que tiene pendientes de estreno: Aquaman y el reino perdido y En llamas.

