Antonio Gasalla: preocupación por su salud y por un peligroso episodio que vivió con una extraña en su propia casa

La preocupación por el estado de salud de Antonio Gasalla se incrementó en las últimas horas cuando su amigo, Marcelo Polino, se refirió en detalle a lo que está atravesando el capocómico. De acuerdo a sus declaraciones, Gasalla fue engañado por gente desconocida con el objetivo de meterse en su casa y robarle objetos de valor sin que él fuera consciente de lo que sucedía producto de los problemas cognitivos que están afectando su cotidianidad.

En relación a esta situación de vulnerabilidad, este jueves, en el programa de América TV, Intrusos, el panelista Guido Zaffora informó acerca de un episodio que vivió Gasalla hace 20 días, cuando una mujer se le instaló en su casa tras conocerlo en un bar de la zona. Según el periodista, el suceso que derivó en un “escándalo policial” se produjo un domingo, cuando el protagonista de la puesta teatral Más respeto que soy tu madre salió a caminar y a tomar un café. Mientras se encontraba solo en su mesa, la gente comenzó a aplaudirlo y luego una mujer se le acercó para entablar una conversación sobre su carrera y expresarle su admiración.

″Fue muy delicado lo que pasó por la enfermedad que está cursando Antonio”, expresó Zaffora. “A raíz de la charla con esta mujer, él la invita a la casa, ella entra y después no se quiere ir, no quería dejar la casa y se quedó allí todo el fin de semana. Antonio estaba con la mujer, ella dormía ahí, almorzaban juntos y charlaban” , añadió el panelista del programa de espectáculos, generando conmoción en sus compañeros.

Preocupación por la salud de Antonio Gasalla

Cuando el hermano del capocómico, Carlos, se enteró de lo que estaba sucediendo, acudió inmediatamente al lugar y llamó a la policía para que la mujer sea retirada, pero ningún efectivo pudo ingresar porque Gasalla no lo permitió. “Lo que hicieron fue esperar a que Antonio salga con la mujer y, cuando eso termina ocurriendo, se genera el escándalo policial porque la mujer no veía ningún delito en lo que había hecho, pero tampoco se quería ir, hasta que es convencida de retirarse” , amplió el periodista y sumó: “Lo que me cuentan es que Antonio estaba perdido, y que es muy habitual que haya denuncias en el barrio de Recoleta a esta gente que se mete en distintas casas con la promesa de ayudar, sobre esto también hizo referencia (Marcelo) Polino”.

La palabra de Carlos Perciavalle: “Antonio es fuerte”

Mientras Zaffora aportaba esta información, la conductora de Intrusos, Florencia de la V, estaba haciendo un móvil con Carlos Perciavalle, amigo y colega de Gasalla, quien también se mostró shockeado por lo que sucedió hace poco más de dos semanas.

“Es terrible lo que le pasó, me parece rarísimo, no le encuentro explicación que haya aguantado a una mujer viviendo ahí”, manifestó asombrado, para luego brindar un mensaje positivo sobre el estado de salud del cómico. “Antonio es como el Ave Fénix, es fuerte, nunca va a bajar los brazos, estoy confiado, sé que va a salir adelante, mi fe en él es ciega, porque él es como la Argentina: los malos momentos no lo van a poder, es más fuerte que todo, ha sobrevivido a muchas cosas y lo seguirá haciendo”, destacó.

Por otro lado, Perciavalle expresó que no estaba al tanto de que había “personas que se le metían en la casa” y que Gasalla siempre fue muy reservado, producto de su timidez. “ Lo único que deseo es que no baje los brazos porque hizo felices a todos, y si está pasando un momento delicado, les pido a los argentinos que, de acuerdo a sus creencias, eleven una plegaria para que salga de este momento, yo creo que él va a poder, Gasalla no tiene fin ”, concluyó esperanzado.

El duro testimonio de Marcelo Polino

Marcelo Polino habló del estado de salud de Antonio Gasalla

El martes, Marcelo Polino, íntimo amigo de Gasalla, visitó el programa de América TV, Desayuno americano, y se explayó sobre el duro presente del comediante. “Antonio está pasando un momento muy complicado de salud. Estamos con la familia muy cerca de él”, dijo inicialmente y luego habló del cuadro que está enfrentando. “Él está teniendo unos problemas cognitivos desde hace ya dos años. Lo cuento porque me autorizó la familia”, contó y agregó que hay un proceso judicial en marcha “para ver de qué manera se lo puede proteger”.

“Hay gente que se ha metido en su casa; aprovechando que él no está bien le han hecho firmar cosas. Hay una investigación que lleva un año y pico que está haciendo la familia y yo estoy colaborando para llegar a buen término y cuidar el patrimonio de Antonio”, sumó el periodista en alusión a robos de dinero, muebles y obras de arte que sufrió el capocómico. En cuanto a la información que brindó Zaffora, no se pudo corroborar si la mujer que pasó el fin de semana en la casa de Gasalla se llevó pertenencias, como sí ocurrió en otros casos. “Lo que sé es que sacaron todos los objetos de valor de allí”, apuntó el periodista.

