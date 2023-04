La separación de Cecilia “Caramelito” Carrizo y por qué decidió dejar su lugar en el programa de Karina Mazzocco

escuchar

La vida cambió mucho para Cecilia “Caramelito” Carrizo. En un intercambio de mensajes con LA NACION, la actriz contó los motivos por los que dejó el programa A la tarde y, además, reveló que se separó de su marido, el productor Damián Giorgiutti.

“A finales de noviembre me tomé un tiempo de la tele”, explicó. “Estuve un año y medio en ese ciclo, desde el primer día. Fue una experiencia muy buena. Quiero mucho a Kari (Karina Mazzocco y es un gran equipo de trabajo. Pero necesitaba frenar. Apenas unos días después del fallecimiento de mi hermano Martín (en enero de 2022), volví y seguí sin parar. Quería acomodar cosas de mi vida personal. Cuando tomé la decisión, se lo dije al productor y lo charlé con Karina y con mis compañeros. Todos tuvieron una respuesta muy agradable porque comprendieron la situación y me dijeron que las puertas estaban abiertas para volver. Fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, la quiero mucho a Kari, el equipo es excelente y en lo humano la pasé súper bien. Con ella sigo hablando, nos hemos juntado a desayunar, nos mandamos mensajitos, se generó un vínculo muy lindo”.

Con respecto a la separación de su marido, Cecilia contó que se produjo en diciembre último. “Estuvimos juntos 25 años. Es el padre de mis dos hijos. Fueron años muy hermosos a su lado. Lo amé mucho y me dolió separarme de él. Pero respeto y entiendo que puede ser lo mejor. Por eso digo que fueron muchas cosas que me pasaron y muy fuertes”. De todas maneras, la conductora, actriz y cantante siguió trabajando y no se arrepiente de su decisión.

“Creo que las cosas se dieron de un modo natural. Estoy segura de que si yo hubiese pedido parar luego del fallecimiento de Martín, lo habrían entendido perfectamente. Sin embargo seguí y me sentí muy acompañada y querida por mis compañeros y por toda la gente en general”. De hecho, ahora también está ocupada, pero con un poco menos de carga horaria. “Estoy haciendo Microteatro con Carolina Papaleo, durante este mes. También participé en la película Elena sabe, con Mercedes Morán y Erica Rivas. Y en un mes estreno en teatro Cómo evitar enamorarse de un boludo”. Además, homenajeará a su hermano en el Centro Cultural San Martín con las cartas y los poemas que ella le escribió al baterista y que nunca se animó a mostrarle. “Busco palabras, imágenes, personas, sonidos y pronto nacerá de esta unión una obra que se va a llamar Solo te lo quería decir”, posteó Cecilia en su cuenta de Instagram.

El baterista Martín Carrizo murió el 11 de enero de 2022, luego de padecer durante más de dos años de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Muy querido en el rock, Martín se destacó como baterista del grupo A.N.I.M.A.L., de Gustavo Cerati y de la banda del Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Su hermana Cecilia fue quien comunicó la noticia en noviembre de 2019, con el objeto de juntar fondos para un tratamiento que finalmente pudo iniciar en los Estados Unidos. Durante todo ese tiempo, ella estuvo a su lado y fue su sostén. Cuando él murió, Cecilia se mostró fuerte en televisión y siguió adelante.

Ahora, lejos del panelismo, Caramelito explicó: “Me gustaría poder seguir trabajando y haciendo lo que vaya surgiendo, lo que me guste y me haga bien. Empecé actuando, luego conduje y participar de un panel fue una muy buena experiencia. Siento que en cada ámbito uno puede crecer y seguir vinculándose, eso es muy lindo”.

Ahora que “bajó un cambio”, Cecilia se permite reflexionar sobre lo que vivió en los últimos años. “Siento que la partida de Martín y los últimos años que compartí con él cambiaron mi perspectiva y si bien siempre fui de dar prioridad a lo que creía realmente importante, al vivir junto a él todo lo que atravesamos, eso se afianzó. Estoy disfrutando mucho del amor, los abrazos, la contención de mis hijos que son, sin duda, mi sostén y mi motor. Mi mamá es la mamá más buena y hermosa que pudo tocarnos a Martín y a mí, nos hacemos mucha compañía. Mis amigos y mis sobrinos están muy presentes también. Y el cariño de la gente se ha resignificado de un modo muy especial. Estoy muy agradecida por eso”.