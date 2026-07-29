Anya Taylor-Joy reveló detalles de su matrimonio con Malcolm McRae: risas, riesgos y “problemas de comunicación”

Anya Taylor-Joy abrió una vez más la puerta a su vida privada y compartió cómo su matrimonio con el músico Malcolm McRae cambió profundamente su forma de enfrentar tanto la vida personal como su carrera. La actriz, que suele mantener en privado los detalles de su relación, aseguró que casarse con el integrante de la banda More* le dio una sensación de estabilidad y confianza que nunca había experimentado.

Anya Taylor-Joy y su marido, Malcolm McRae., durante el partido de la Copa Mundial entre Estados Unidos de América y Paraguay en el estadio de Los Ángeles Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

La protagonista de Gambito de dama, de 30 años, le dijo a la revista Elle UK que la seguridad emocional que encontró junto a McRae la impulsa a asumir mayores riesgos profesionales.

“No quiero sonar engreída, pero lo quiero muchísimo”, confesó. “Tener un mejor amigo que te acompaña en la vida me ha dado una sensación de seguridad que jamás imaginé”, agregó.

Taylor-Joy explicó que esa tranquilidad llegó de una forma inesperada. “No era algo que creía posible”, señaló. “Ahora que lo tengo, me siento con más confianza para arriesgarme porque sé que tengo algo realmente nutritivo, sólido, saludable y, además, ¡jodidamente divertido!”.

La actriz también destacó el sentido del humor que comparte con su marido como uno de los pilares de la relación. “Me río casi siempre, el 90% del tiempo”, aseguró.

La actriz y el músico se conocieron en un estudio Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Aunque ambos desarrollan carreras artísticas con agendas exigentes y pasan largos períodos separados por compromisos laborales, Taylor-Joy explicó que hacen un esfuerzo cotidiano para mantenerse conectados.

Según reveló, comienzan prácticamente todos los días comunicándose, aunque las particularidades de la tecnología que utiliza McRae hacen que esa tarea no siempre resulte sencilla.

“Malc tiene un teléfono básico”, contó. Y sumó: “Y yo he estado desconectada últimamente”.

La actriz también aprovechó la entrevista para hablar sobre su relación con las redes sociales y el impacto que tuvo en su bienestar mental alejarse parcialmente del mundo digital.

A pesar de que suelen mostrarse juntos en eventos públicos, la actriz no suele dar muchos detalles de su intimidad GettyImages

“A veces siento que no sé lo que está pasando, pero creo que es muy agradable estar plenamente presente”, explicó, dejando en claro que la desconexión consciente le permitió disfrutar más del presente y reducir la presión constante que generan las plataformas.

La historia de amor entre Taylor-Joy y McRae comenzó en 2021, cuando ambos se conocieron en un estudio de música. Desde entonces mantuvieron una relación de perfil bajo, evitando hacer demasiadas apariciones públicas y reservando gran parte de su intimidad para el ámbito privado. Esa misma filosofía marcó el primer paso importante de la pareja: su boda.

En abril de 2022, el Día de los Inocentes en los Estados Unidos, decidieron casarse en secreto en Nueva Orleans. La ceremonia fue extremadamente íntima y solo contó con la presencia de dos de sus amigos más cercanos.

De acuerdo con la información publicada en aquel momento por Page Six, la pareja formalizó el matrimonio en un juzgado antes de que la actriz viajara a Australia para comenzar el rodaje de Furiosa: De la saga Mad Max.

Durante más de un año lograron mantener en reserva gran parte de los detalles de aquella ceremonia, hasta que posteriormente organizaron una celebración mucho más grande para compartir el momento con familiares y amigos.

La segunda boda tuvo lugar en octubre de 2023 en Venecia, Italia, y reunió a numerosas figuras de Hollywood.

El día después de su lujosa boda, los recién casados Anya Taylor-Joy y Malcolm Mcrae festejaron en Venecia con sus ilustres invitados famosos y su familia Backgrid UK/The Grosby Group

El escenario elegido fue el histórico Palazzo Pisani Moretta, un palacio del siglo XV ubicado a orillas del Gran Canal, considerado uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad italiana.

Entre los invitados estuvieron Cara Delevingne, Julia Garner, Nicolas Hoult, Miles Teller y su esposa, Keleigh Teller, además de otros amigos cercanos del mundo del cine y la música.

Meses después, Taylor-Joy explicó por qué ella y McRae decidieron celebrar primero una boda secreta antes de realizar un evento de mayor escala.

En una entrevista concedida a Elle en mayo de 2024, la actriz reveló que ambos son profundamente románticos y que deseaban vivir ese momento únicamente para ellos. “Somos muy románticos. Estoy completamente enamorada” afirmó.

También compartió una curiosidad que, según ella, fortaleció aún más el vínculo entre ambos. “Nacimos el mismo día”, contó.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae se casaron por segubda vez en la romántica ciudad de Venecia, en el Palazzo Pisani Moretta, a orillas del Gran Canal Backgrid UK/The Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group

La coincidencia de compartir fecha de nacimiento fue uno de los elementos que los llevó a querer construir una celebración íntima, lejos de la exposición mediática.

“Queríamos asegurarnos de que nuestra primera experiencia fuera algo completamente nuestro. Así que nos fugamos a Nueva Orleans con nuestros dos mejores amigos y lo pasamos de maravilla”, recordó. Para Taylor-Joy, aquella ceremonia representó una experiencia irrepetible. “Fue mágico”, resumió.

Sin embargo, aseguró que volver a casarse meses más tarde junto a sus familias no le restó valor al primer compromiso, sino que le permitió vivir otra experiencia igualmente significativa.

“Tengo la suerte de decir que la segunda experiencia, con todas nuestras familias, fue increíblemente hermosa, y me siento muy, muy afortunada”, expresó.