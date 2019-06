Ariana Grande lloró sobre el escenario al recordar a su ex, Mac Miller

La cantante no pudo contener sus lágrimas al cantar "Thank U, Next" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de junio de 2019 • 15:19

No pudo ocultar su emoción: durante un show, Ariana Grande dejó caer sus lágrimas al interpretar "Thank U, Next", el tema en el que refiere a su expareja, Mac Miller, el rapero fallecido durante el año pasado. La canción hace alusión a sus vínculos pasado y agradece a cada uno: "Me gustaría agradecerle a Malcolm (como era el nombre del cantante) porque era un ángel", dice la letra.

La presentación se estaba llevando a adelante en Pittsburgh, lugar de nacimiento de Mac Miller. Durante la previa al show, se escucharon temas del rapero y en la platea había un asiento reservado con su nombre.

Ariana salía con el humorista Pete Davidson cuando su ex murió a los 26 años a causa de una sobredosis, y ella nunca ocultó su pesar por la triste noticia. Incluso cuando el rapero fue nominado póstumamente para su primer Grammy este año en la categoría de Mejor Álbum de Rap, perdió ante Cardi B. y Grande se mostró molesta desde las redes sociales. Más tarde aclaró que su enojo era porque, en vano, la madre de Miller, Kares Meyers, fue invitada al show.

Ariana también ganó un Grammy este año (por Mejor álbum pop vocal), pero no asistió a la ceremonia. Sus fans suelen decir desde las redes sociales que Ariana habla de Miller en sus letras, especialmente en "Imagine".