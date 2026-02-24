De la gran noche de Guillermo Francella con sus hijos al apoyo incondicional de sus hijos Yoyi y Nicolás

Guillermo Francella, Javier Veiga y parte del equipo del film celebraron el estreno argentino en la avant premiere. La película, según definió su creador, es un thriller disfrazado de comedia. La historia sigue a Manu, un empleado del parador de una playa de Fuerteventura, quien se enfrenta a Klaus, un misterioso turista que se niega a dejar una reposera, lo que desencadena una tensa situación

Gerardo Viercovich - LA NACION