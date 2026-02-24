LA NACION

De la gran noche de Guillermo Francella con sus hijos al apoyo incondicional de sus hijos Yoyi y Nicolás

El actor fue el gran protagonista del estreno en Argentina de Playa de lobos, el film del español Javier Vega en el que comparte cartel con Dani Rovira

Guillermo Francella junto a sus hijos en el estreno de Playa de lobosGerardo Viercovich - LA NACION
Yoyi y Nicolás siempre están al "pie del cañón" para acompañar a papá Guillermo; en la premiere, antes del estreno, los hermanos posaron orgullosos junto al poster de su papáGerardo Viercovich - LA NACION
Luis Brandoni, colega y amigo de Francella, no quiso perderse el evento y se acercó hasta el cine para compartir con el protagonista la primera proyección de su flamante trabajoGerardo Viercovich - LA NACION
Guillermo Francella compartió una noche muy especial y sus hijos estuvieron allí para apoyarlo. El célebre actor fue la gran figura del estreno de Playa de lobos, el film del director gallego Javier Veiga en el que comparte cartel con Dani Rovira. El evento tuvo lugar el lunes por la noche en el shopping DOT. Yoyi y Nicolás posaron orgullosos junto a su papáGerardo Viercovich - LA NACION
Otra de las grandes figuras que decidió compartir con Francella el evento fue el guionista y director de cine Juan José CampanellaGerardo Viercovich - LA NACION
Martín Seefeld también fue de la partida, y además de posar junto a Francella y Brandoni aprovechó el momento para charlar con sus colegasGerardo Viercovich - LA NACION
Guillermo Francella, Javier Veiga y parte del equipo del film celebraron el estreno argentino en la avant premiere. La película, según definió su creador, es un thriller disfrazado de comedia. La historia sigue a Manu, un empleado del parador de una playa de Fuerteventura, quien se enfrenta a Klaus, un misterioso turista que se niega a dejar una reposera, lo que desencadena una tensa situaciónGerardo Viercovich - LA NACION
El conductor y humorista José María Listorti convirtió la invitación en una cita con su mujer, Mónica GonzálezGerardo Viercovich - LA NACION
Otra excompañera de Francella en la pantalla se acercó hasta el DOT para ver el film español. Andrea Frigerio llegó de la mano de su marido, Lucas Bocchino Gerardo Viercovich - LA NACION
El director Javier Veiga con su mujer, Marta HazasGerardo Viercovich - LA NACION
El actor Eduardo Blanco, muy canchero con un jean, una camiseta blanca, un saco azul y zapatillas urbanasGerardo Viercovich - LA NACION
El director Gastón Duprat en el estreno de Francella, a quien dirigió en El encargadoGerardo Viercovich - LA NACION
Marcelo De Bellis compartió durante años el set con Francella en Casados con hijos y en esta oportunidad no dudó en apoyar a su amigo en su experiencia españolaGerardo Viercovich - LA NACION
La exmodelo Virginia Elizalde y el gerente de producción de eltrece, Coco Fernández, son habitués de las avant premiere, y el nuevo film de Guillermo Francella no fue la excepciónGerardo Viercovich - LA NACION
El Puma Goity, muy elegante, también frenó en la alfombra azul y le sonrió a los fotógrafos con el cartel del film de fondoGerardo Viercovich - LA NACION
Ambar de Venedictis, hija de Juana Viale y nieta de Mirtha Legrand y Nico Francella se mostraron muy enamorados en la premiere de Playa de lobosGerardo Viercovich - LA NACION
Andrea Frigerio y Lucas Bocchino sumaron a la salida a Josefina Fini Bocchino, la hija de la pareja, y a su novio. La joven actriz dejó en evidencia que heredó la belleza de su mamáGerardo Viercovich - LA NACION
