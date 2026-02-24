Christina Applegate adelantó algunas revelaciones de su libro de memorias

La vida de Christina Applegate, la actriz que saltó a la fama gracias a su papel de chica linda, malvada y algo tonta en Casados con hijos, la exitosa sitcom estadounidense de fines de los 80, parecía inmejorable. Dueña de una belleza perfecta para Hollywood, logró forjar una carrera en el medio, salió con varias figuras del mundo del espectáculo y llegó a confesar que dejó a Brad Pitt por un músico. Sin embargo, hace unos años contó que le diagnosticaron esclerosis múltiple y desde ese momento su vida se volvió cuesta arriba. Ahora, mientras lucha contra los dolores y pasa casi todo el día en la cama, decidió publicar un libro de memorias, donde además revela que tuvo una infancia difícil y que las relaciones abusivas la marcaron para siempre.

You with the sad eyes (“Vos, la de los ojos tristes”, la traducción al español) es el título que la actriz eligió para su biografía. A lo largo del libro, Applegate reflexiona sobre la fama adolescente, las relaciones abusivas, la maternidad y los dos momentos en que enfrentó un problema grave de salud: primero por un cáncer de mama, el que logró superar, y luego cuando le diagnosticaron ELA. Antes de su llegada a las librerías, la artista habló con la revista People y adelantó algunos pasajes de su escrito.

A los 54 años y después de cinco conviviendo con ELA, Applegate confió que su vida sucede la mayor parte del tiempo en su habitación, un espacio que se convirtió en una especie de “santuario”. Permanece allí porque le duele mucho moverse, explica, aunque compartir tiempo con su hija Sadie y llevarla al colegio o a sus actividades la obliga a enfrentar el mundo. “Quiero llevarla; es lo que más me gusta hacer. Es el único momento que tenemos juntas a solas”, dice Applegate sobre la joven de 15 años, fruto de su amor con su actual esposo, el músico Martyn LeNoble. “Me digo: ‘Llevala sana y salva y llegá a casa para que puedas volver a la cama’. Y eso es lo que hago”, agrega.

Si bien hay muchas cosas que ya no puede hacer, permanecer en su cuarto le permitió a la también bailarina hablar sin vueltas sobre su presente; junto a su colega y amiga Jamie-Lynn Sigler, quien también tiene esclerosis múltiple, animan el podcast Messy, donde se animan a mostrarse vulnerables ante las dificultades de la vida. “La vida de la gente, perdón por no encontrar una mejor palabra, a veces es una mierda. Así que estoy siendo lo más sincera y directa posible”, confía la estrella.

A ese espacio de catarsis Applegate ahora le suma sus memorias. “Todos venimos de algún lugar, algunos más dolorosos que otros, y supongo que es lo que uno hace con ello”, dice la actriz. “Este no es un libro inspirador, ni mucho menos. Pero puede inspirar”, suma de inmediato. Entre las revelaciones del libro, se destaca su dura infancia en Laurel Canyon, Los Ángeles; la influencia de su mamá, la actriz Nancy Priddy, quien la crió sola, luchó contra la adicción a la heroína y tuvo un novio que la agredía físicamente y que incluso llegó a atacar a Christina.

Christina Applegate saltó a la fama en Casados con hijos

“Creo que pasé por la peor situación entre los 3 y los 7 años, pero en todas nuestras casas pasaban cosas así. Madres solteras, hombres entrando y saliendo, drogas. Nunca es divertido ver a tu madre llorando en el suelo y que nadie te cuide”, dice en el libro.

La actriz también hace referencia en sus memorias a una relación larga que tuvo con un novio abusivo y que comenzó al final de su adolescencia. “Mi mamá siempre decía: ‘Nunca conocí a un drogadicto que no me gustara’. Y así era como me comportaba”, dice. “Nunca estuve con nadie que tuviera un trabajo de verdad. Siempre andaba con esos tipos rotos que quería arreglar. Siempre pensé que podía hacerlo. ¿Y saben qué? No se puede”.

Christina Applegate suele hablar de su vida con Esclerosis múltiple

Según graficó la propia actriz, sus memorias “tratan sobre una niña de ojos tristes que terminó convirtiéndose en Christina Applegate”. “Y todavía tiene esos ojos tristes. Pero es un ser humano más fuerte, diferente y resiliente. Y esa es realmente mi historia”, confía.

Christina Applegate contó que su hija le “rompió el corazón”

Desde que recibió su diagnóstico, Applegate suele compartir sin reparos cómo es su vida y cuáles son los cambios que enfrenta debido a la esclerosis múltiple. Siguiendo con el patrón de la franqueza, la actriz reveló el año pasado cuál fue la frase con la que su hija Sadie le “rompió el corazón”.

La protagonista de La cosa más dulce brindó una entrevista en el programa radial Let’s Talk Off Camera, conducido por Kelly Ripa, donde aseguró que su hija es su principal motivación para enfrentar sus problemas de salud. Sin embargo, con su sentido del humor característico, señaló que la honestidad brutal de la adolescente a veces puede resultar cruel. “El otro día me dijo algo que provocó un problema entre nosotras. Dijo: ‘Extraño a la que eras antes de que te enfermaras’. Y lo sentí como una puñalada en el corazón porque también extraño a la que era antes de enfermarme. Muchísimo. Cada día de mi vida es una gran pérdida”.

Mientras se emocionaba al recordar la conversación, Applegate reconoció: “Este es mi problema. O estoy extremadamente traumatizada y lloro, o me parto de risa. Así que nunca estoy en un punto intermedio”.