Las primeras imágenes de Orgullo y prejuicio, la serie basada en la histórica novela de Jane Austen

En las últimas horas, Netflix reveló el primer trailer de la serie Orgullo y prejuicio, basada en la novela clásica de Jane Austen, protagonizada por Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como el señor Darcy.

Adaptada para la pantalla chica por Dolly Alderton, autora de Everything I Know About Love, y dirigida por Euros Lyn (Heartstopper), la serie de seis episodios cuyo estreno está previsto para este otoño promete “revivir fielmente la icónica historia de Jane Austen para el público que la aprecia, al tiempo que inspira a una nueva generación a enamorarse de ella por primera vez”, según un comunicado emitido por la producción a la prensa.

Un breve avance publicado por Netflix este martes parece respaldar esta visión, con tomas cinematográficas de Elizabeth, interpretada por Corrin, contemplando la puesta de sol desde lo alto de un tejado y sonrojándose al oír el sonido de un galope, seguido de un rudo Lowden, en el papel de Darcy, llegando a caballo.

Junto a Corrin y Lowden, la serie Orgullo y prejuicio de Netflix cuenta con las actuaciones de Olivia Colman como la señora Bennet, Rufus Sewell como el señor Bennet, Freya Mavor como Jane Bennet, Jamie Demetriou como Collins, Daryl McCormack como Bingley, Louis Partridge como Wickham, Rhea Norwood como Lydia Bennet, Siena Kelly como Caroline Bingley y Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourg. También son de la partida Hopey Parish, en la piel de Mary Bennet y Hollie Avery como Kitty Bennet.

“Una vez en cada generación, un grupo de personas tiene la oportunidad de volver a contar esta maravillosa historia y me siento muy afortunada de poder formar parte de ella”, declaró Alderton en un comunicado cuando se anunció el elenco completo.

Una de las primeras imágenes del elenco de Orgullo y prejuicio difundidas por Netflix Netflix

“Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, es el modelo a seguir para las comedias románticas. Ha sido un placer volver a sumergirme en sus páginas para encontrar formas familiares y novedosas de dar vida a este querido libro. Con Euros Lyn dirigiendo a nuestro magnífico elenco, estoy muy emocionado por volver a presentar estos divertidos y complicados personajes a aquellos que consideran Orgullo y prejuicio su libro favorito y a aquellos que aún no han conocido a Lizzie y al señor Darcy”.

Las novelas de Austen han cautivado a muchas generaciones durante más de 200 años. Su novela más famosa y leída, Orgullo y prejuicio, publicada el 28 de enero de 1813, ha inspirado a innumerables escritores y cineastas con sus personajes arquetípicos, sus agudos comentarios sociales y su historia de amor atemporal.

A lo largo de los años, el libro fue adaptado en muchas oportunidades tanto a la pantalla chica como a la pantalla grande. La versión cinematográfica de 2005, protagonizada por Keira Knightley, Rosamund Pike, Jena Malone, Talulah Riley y Carey Mulligan recibió cuatro nominaciones a los premios Oscar: mejor actriz, mejor banda sonora, mejor dirección de arte y mejor diseño de vestuario.

Orgullo y prejuicio cuenta la historia de las cinco hermanas Bennet, quienes han sido criadas por una madre obsesionada por encontrarles marido. Pero una de ellas, Lizzie, inteligente y con carácter, desea una vida con perspectivas más abiertas, un anhelo respaldado por su padre. Cuando el señor Bingley, un soltero rico, y su círculo de sofisticados amigos se instalan en una mansión vecina para pasar el verano, las Bennett se entusiasman con la posibilidad de encontrar pretendientes. En el baile de bienvenida, Lizzie conoce al apuesto y elegante señor Darcy, pero, a primera vista, le parece demasiado orgulloso y arrogante.