Ariana Grande: "No sé qué está pasando con mi cuerpo"

Ariana Grande está sufriendo. Ella misma se le contó a sus fans a través de sus redes sociales. Al parecer, la cantante tiene tantos dolores que están empezando a pensar en suspender la gira que está realizando por todo el mundo y que ahora está en su segunda etapa por los Estados Unidos. De hecho, el domingo la joven tuvo que cancelar el show que tenía previsto en Lexington (Kentucky) a causa de su enfermedad.

La cantante de 26 años está pasando una racha complicada y quiso compartirlo con sus seguidores. En su perfil de Instagram explicaba el sábado pasado: "Hola amores, todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último concierto de Londres". El de la capital británica el 16 de octubre fue el último show de su gira europea, que había arrancado en la misma ciudad el 17 de agosto. "No sé qué pasa pero me duelen muchísimo la cabeza y la garganta. Ya sé que sueno bien, pero me duele muchísimo y me cuesta respirar durante los conciertos", escribió en un largo mensaje, como informa la revista People. "La verdad es que no sé qué está pasando con mi cuerpo ahora mismo y quiero averiguarlo", reconoció acerca de su condición.

Uno de los mensajes de Ariana que preocuparon a sus fans

Dicha condición le hizo grabar un video el domingo por la mañana en el que, entre lágrimas, explicaba a sus seguidores que le resultaba imposible actuar esa noche. Y eso que ya el sábado les había advertido: "Lo último que querría es cancelar un concierto, más aún estando tan próximo". Sin embargo, cubierta con una mascarilla de oxígeno, explicaba: "Me he despertado como 10 veces peor y tragar es terrible. No sé qué pasa. Pero lamentablemente no puedo cantar esta noche. Lo siento muchísimo, me siento fatal, estoy muy enfadada, pero por supuesto se les devolverá la plata". Asimismo, Grande agradeció "todo el cariño y la compresión" a sus fans. "Los mantendré informados tan pronto sepa qué le pasa a mi cuerpo. Gracias por entenderlo. Lo siento muchísimo", le dijo a sus más de 167 millones de seguidores de Instagram.

Tras esta cancelación, a Ariana le quedan otros 17 shows hasta completar su gira en Inglewood, California, el próximo 22 de diciembre. Y parece que hay posibilidades de futuras cancelaciones: una de las imágenes que ha compartido en sus stories de Instagram era de una medicación que, supuestamente, le estaban suministrando. "Vitaminas", decía.

La cantante empezó su Sweetener World Tour el pasado mes de marzo en Albany, la capital del estado de Nueva York. Estuvo dando conciertos por los Estados Unidos y Canadá hasta las primeras semanas de agosto. Tras un impasse de algo menos de dos semanas se marchó a Europa, donde acabó a mediados de octubre. El imparable ritmo ya le hizo cancelar un encuentro con sus fans programado antes de un concierto en Amberes (Bélgica). Entonces explicó: "Es momento de ser honesta. Últimamente, mi depresión y mi ansiedad han estado en su punto más fuerte. He estado dando todo de mí y tratando de dejar estos problemas a un lado, pero no puedo esconderlo más".

Después de unos 20 días sin shows, ha regresado a los Estados Unidos, donde se ha visto obligada a frenar el ritmo y a recibir atención médica. Además de su médico habitual, Grande ha asegurado que está recibiendo muchos cuidados: "Mi Mamá y mis amigos se están ocupando de mí. Solo estoy un poco asustada. Los quiero con todo mi corazón y los mantendré informados".