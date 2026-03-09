Video: así fue el accidente doméstico de Mavinga que generó preocupación en Gran Hermano 2026

Un accidente doméstico en Gran Hermano Generación Dorada (telefe) generó preocupación este domingo y requirió la atención desde la producción del programa. Lo que ocurrió fue que Jenny Mavinga sufrió una quemadura en una de sus piernas luego de que se le derramara agua caliente durante un saludo con uno de sus compañeros del reality. El grito de dolor resonó en la casa, por lo que los otros hermanitos tomaron cartas en el asunto rápidamente para asistir a la joven.

La concursante resultó lesionada a raíz de este derrame accidental, lo que le provocó un fuerte dolor y motivó la rápida reacción del resto de los participantes para asistirla. La situación también llamó la atención de los televidentes, que siguieron con preocupación lo sucedido, ya que se trata de una de las participantes más queridas del ciclo.

El accidente se produjo cuando saludaba a uno de sus compañeros (Foto: Telefe)

El hecho tuvo lugar en la zona de la cocina de la casa. Nazareno sostenía un termo de mate y, al inclinarse para saludar a Mavinga, terminó volcando parte del agua caliente sobre sus piernas. La reacción de la participante fue inmediata: comenzó a gritar y pidió ayuda.

“¡Ay, me quemó! Dame hielo que me arde”, expresó la congoleña, mientras intentaba aliviar el dolor. Siguiendo el consejo de sus compañeros, se dirigió rápidamente a la pileta y colocó la pierna bajo agua fría como primera medida.

Jenny sufrió una quemadura producto del agua caliente (Foto: Telefe)

Nazareno, por su parte, asumió lo ocurrido ante los demás participantes. “Fui yo cuando la saludé. Giré para saludarla y fue con el agua del mate, se me volcó un poquito”, le explicó a los demás participantes. Desde ese momento, el estado de Mavinga quedó bajo la mirada atenta de sus compañeros dentro de la casa.

Finalmente, Jenny fue asistida por la producción del programa y el hecho terminó con lesiones menores en una de sus piernas, que no requirieron mayor intervención. Todo quedó en un simple accidente hogareño, como le puede pasar a cualquier persona en su casa.