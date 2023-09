escuchar

Después de lanzar su serie Arnold, el documental de Netflix que muestra al verdadero hombre que hay detrás de sus músculos, Schwarzenegger lanzará Be Useful: Seven Tools for Life (Sé útil: siete herramientas para la vida), un libro motivacional que llegará a las librerías estadunidenses el próximo 10 de octubre. En él, el intérprete de Terminator no sólo dará algunas lecciones de vida sino que hablará de sus propias experiencias para ayudar a otros. “ Todo lo que intento es utilizar mis talentos y ayudar a otras personas. Son las cosas simples que hago las que realmente me ayudaron a llegar a donde estoy hoy ”, advirtió en una charla con People.

En plena promoción, el actor habló sobre su vida sentimental e hizo una confesión inesperada. Separado desde hace años de Maria Shriver y en pareja con la fisioterapeuta Heather Milligan, Schwarzenegger reconoció que su historia con la madre de sus hijos no está cerrada y continuará “para siempre”. “Nunca abandonamos el primer capítulo porque recuerden: no tuvimos una pelea. Fue solo mi metida de pata ante lo que ella dijo: ‘Está bien, esto es lo que es’, y luego decidió separarse, así que fue su decisión ”, reveló dando cuenta de que si no hubiera sido por su infidelidad su matrimonio no hubiera terminado.

Arnold Schwarzenegger estuvo casado durante 25 años con Maria Shriver

A pesar de que el divorcio finalizó en 2021 debido a la cantidad de bienes que la pareja poseía en común, la periodista y sobrina del exmandatario estadounidense John Fitzgerald Kennedy presentó la demanda una década antes cuando descubrió que su marido había tenido una aventura con la ama de llaves de la casa, a quien dejó embarazada. Fruto de ese engaño, nació Joseph Baena, un niño que no fue reconocido por el actor hasta su adolescencia y que casualmente nació casi al mismo tiempo que su tercer hijo con Shriver.

“ Fue muy duro para mi matrimonio y la relación con mis hijos. Le causé demasiado dolor a mi familia. Voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida, es un dolor que estará siempre ”, confesó el actor en uno de los capítulos de su serie arrepentido. Tras definir su separación como el “mayor fracaso de su vida”, Arnold admitió que la ruptura fue culpa suya. “Ese fue, sin ninguna duda, el mayor revés y el mayor fracaso de mi vida. No se puede señalar con el dedo a nadie más”, dijo mientras aseguraba que la decisión de divorciarse fue tomada después de “pensar, reflexionar, discutir y rezar mucho”.

Arnold Schwarzenegger junto a su ex y sus hijos: Katherine, Christine, Christopher y Patrick Instagram de Patrick Schwarzenegger

Eso sí, cuando decidieron ponerle punto final a su matrimonio, la pareja llegó a un acuerdo primordial: “Los niños no deberían sufrir por eso”. Por ese motivo, hasta el día de hoy Shriver y Schwarzenegger mantienen una relación cordial y suelen encontrarse en celebraciones familiares como cumpleaños, Acción de Gracias o Navidad. “ Ella y yo somos muy buenos amigos y estamos muy unidos. Estamos muy orgullosos de la forma en que criamos a nuestros hijos. Aunque tuvimos drama, celebramos juntos la Pascua, el Día de la Madre, las Navidades y los cumpleaños todos juntos ”, dijo el actor en una entrevista con The Hollywood Reporter tiempo atrás.

En su reciente charla con People, Schwarzenegger reafirmó sus dichos, al confesar que el capítulo con su ex no está cerrado. Es que si bien sus hijos ya son grandes, ahora están los nietos (los hijos que su hija Katherine tiene con Chris Pratt), un motivo más que importante por el cual estar unidos. “Así que todo es como si estuviéramos juntos pero con vidas separadas. “Ella tiene sus cosas, su relación, yo tengo las mías, pero siempre nos comunicamos sobre los niños, sobre las fiestas, sobre las fiestas de cumpleaños y las fiestas del Día de la Madre y Navidad. Mi capítulo con María continuará para siempre. Aunque es una relación diferente, no hay razón para que sienta otra cosa que amor por ella ”.

Durante la última década, Schwarzenegger ha estado saliendo con la fisioterapeuta Heather Milligan, a quien conoció en 2012 después de una intervención en el hombro. Su cirujano de Los Ángeles le recomendó ver a esta médica para volver a estar en forma para rodar una película. “A cualquier jugador de fútbol o de béisbol, cualquier atleta que venga a verme, siempre aconsejo que recurran a ella porque es la única que realmente sabe de lo que están hablando”, le dijo su médico sin saber que su colega no sólo lo ayudaría a recuperarse sino que se convertiría en su nuevo interés amoroso.

Arnold Schwarzenegger y su pareja, Heather Milligan, en un evento en enero pasado

“Así que fui con ella. Cuando terminé la película (Escape imposible, con Sylvester Stallone), la llamé y la invité a almorzar para darle las gracias. Y luego una cosa llevó a la siguiente”, recordó sobre cómo comenzó todo con esta joven 28 años menor. Sobre qué fue lo que más lo enamoró de ella, reveló: “Su espíritu emprendedor”. “Tenemos tantas cosas en común. Nuestra relación es fantástica. Pienso en el mundo de ella. Me encanta que le guste trabajar. Ella es claramente independiente. Ella simplemente está muy motivada”, indicó quien suele estar en su clínica a menudo conversando con sus pacientes, entre los que se encuentran jugadores de la NFL, estrellas de la NBA y campeones de UFC. “Hablo con ellos mientras reciben terapia, porque los admiro, son grandes atletas. Aunque muchos de ellos me hacen sentir como un pollito”, concluyó entre risas.

