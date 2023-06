Arnold Schwarzenegger revivió el doloroso momento en el que le contó a Maria Shriver que tenía un hijo con su ama de llaves

escuchar

El detrás de escena de la vida de una estrella de Hollywood suele llamar la atención, más aún si tiene una historia amorosa cruzada por los escándalos y una experiencia en el mundo de la política. Por eso, Arnold Schwarzenegger decidió contar muchos de los capítulos desconocidos de su intimidad en Arnold, la docuserie de Netflix en donde habla en primera persona sobre su carrera en la industria del entretenimiento, su mandato como gobernador de California y sus traspiés en el plano personal, un combo que promete convertir a la producción en un éxito.

Una noticia impactante

Una de las historias que repasa el actor y que trascendió fue la que recuerda cómo su exmujer, Maria Shriver, se enteró que él tenía un hijo extramatrimonial fruto de una aventura con su ama de llaves durante una sesión de terapia de pareja. Según la revista People, fue el propio Schwarzenegger quien recuerda, en la serie, haber admitido ante su esposa y sus hijos que tuvo una relación esporádica con Mildred Baena y que, como consecuencia de unos de esos encuentros furtivos, tuvo un hijo con ella, Joseph Baena, que ahora tiene 25 años.

“Maria y yo íbamos a terapia una vez a la semana”, recordó el protagonista de Terminator. “En una de las sesiones, la consejera dijo: ‘Creo que hoy Maria quiere ser muy específica sobre algo. Quiere saber si tú eres el padre de Joseph.’ Pensé que mi corazón se detenía, y luego dije la verdad”, reconoció. “ Ella quedó destrozada por eso. Tuve una aventura en el 96. Al principio realmente no lo sabía. Empecé a sentir que cuanto más envejecía, más claro me quedaba y luego era solo una cuestión de ‘¿Cómo mantienes esto en secreto?’ ”, agregó.

Un hijo extramatrimonial de Arnold Schwarzenegger pulverizó su relación con Maria Shriver Archivo

Si bien el actor revivió aquel duro momento, aseguró que por lo general se siente “renuente a hablar de eso”. “ Cada vez que lo hago se abren las heridas de nuevo”, explicó. “Creo que ya causé suficiente dolor a mi familia por ese desliz. Todos tuvieron que sufrir. Maria tuvo que sufrir. Los niños tuvieron que sufrir. Joseph. Su madre. Todos ”, reconoció. “Voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. La gente recordará mis éxitos y también recordará mis fracasos. Este es un gran fracaso”.

Sobre Joseph, Schwarzenegger contó que es un “hombre fantástico” y que se siente muy orgulloso de él. “Estuvo mal lo que hice. Pero no quiero que Joseph sienta que no es bienvenido en este mundo, porque es muy bienvenido”, dijo, y agregó de inmediato: “Lo amo y ha resultado ser un joven extraordinario”.

Una familia al fin

La familia de Arnold Schwarzenegger es una de las ramas de los Kennedy. María Shriver, la exmujer del actor, es hija de Eunice Kennedy y sobrina del expresidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy Instagram de Patrick Schwarzenegger

El actor y exgobernador de California se casó con Shriver, ahora de 67 años, en 1986. Juntos tuvieron cuatro hijos: Katherine, Christina, Patrick y Christopher. En la serie, también habló de su pasado con la periodista, y destacó la capacidad que tuvieron para criar a sus hijos en medio de la tristeza que les causó por su aventura. “No hay nada más importante que tener una buena pareja a tu lado, y en cada paso del camino Maria fue eso. Tenemos una relación realmente genial”, reconoció, y compartió que en los días especiales se suelen reunir nuevamente todos juntos, “como familia”.

Schwarzenegger y Shriver anunciaron su separación en mayo de 2011. Días después, Schwarzenegger se disculpó públicamente en una entrevista con Los Angeles Times: “Después de dejar la oficina del gobernador, le conté a mi esposa sobre este evento, que ocurrió hace más de una década. Entiendo y merezco los sentimientos de ira y decepción entre mis amigos y familiares. No hay excusas y asumo toda la responsabilidad por el daño que he causado. Me disculpé con Maria, mis hijos y mi familia. Lo siento mucho”, compartió en ese momento.

Schwarzenegger en su faceta política, cuando acusó a Europa que paga la guerra en Ucrania comprando crudo ruso

En una entrevista con The Hollywood Reporter que brindó en mayo, Schwarzenegger dijo que no extraña estar casado y habló de su divorcio. “Fue muy, muy difícil al principio. Eventualmente, sigues adelante. Tengo una novia maravillosa, Heather Milligan, que tiene mucho éxito. Estoy muy orgulloso de ella y la amo”, reconoció. “ Al mismo tiempo, amo a mi exesposa. Ella y yo somos muy buenos amigos y muy cercanos, y estamos muy orgullosos de la forma en que criamos a nuestros hijos ”, sumó.

