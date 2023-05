Arnold Schwarzenegger se quebró al hablar de sus infidelidades: “Causé un dolor que estará siempre”

escuchar

Arnold Schwarzenegger está protagonizando un resonante regreso a la pantalla por partida doble . El expolítico, fisicoculturista y actor se encuentra promocionando su documental, Arnold, que llegará a Netflix el 7 de junio . Por otro lado, en la misma plataforma de streaming se estrenará, el próximo 25 de mayo, FUBAR, la serie de acción en el que interpreta a un padre que intenta proteger a su hija de una peligrosa misión organizada por la CIA.

Por lo tanto, la estrella de 75 años está brindando declaraciones en las que se muestra muy reflexivo respecto a su pasado, en sintonía con el trailer del documental dirigido por Lesley Chilcott, que en tres episodios repasa su intensa vida y los diferentes pormenores de su carrera donde se lo escucha decir que su camino al éxito “no fue nada fácil” y que hubo muchas trabas en el camino que debió sortear “para triunfar” según sus parámetros.

“Tuve que aprender muchas cosas, obstáculos que tuve que superar. Si te lastimas, tu carrera deportiva termina. Lo único que nadie puede quitarte es la mente”. Por otro lado, aludió a su proyecto político, convertirse en gobernador de California, a lo que definió como “un desafío” que terminó obteniendo . “Hay problemas y problemas. Pero quería hacer las cosas que todos llaman imposibles”, manifestó.

Además, el actor hizo un mea culpa respecto a los errores que cometió en el plano personal y cómo estos repercutieron en la esfera pública. “La gente recordará mis éxitos, pero también recordará esos fracasos”, enfatizó y no esquivó el elefante en la habitación, la infidelidad a su exmujer, Maria Shriver, y el hijo que nació de esa relación extramatrimonial, Joseph Baena. “Fue muy duro para mi matrimonio, en mi relación con mis hijos”, recordó, quebrado. “Ya le causé suficiente dolor a mi familia. Voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida, es un dolor que estará siempre” , aseveró.

Un divorcio escandaloso y un hijo que sigue sus pasos

El exgobernador de California Arnold Schwarzenegger con su entonces esposa, Maria Shriver

El actor oficializó su divorcio con Shriver en 2021. El proceso se dilató por nada menos que una década como consecuencia del complejo acuerdo de liquidación de propiedades pertenecientes a la pareja y, aunque los detalles concretos del acuerdo nunca trascendieron, se filtró información que indicaba que Schwarzenegger y Shriver dividieron por la mitad la suma de 400 millones de dólares. La pareja, que contrajo matrimonio en abril de 1986, carecía de un acuerdo prenupcial y a lo largo de los 25 años que estuvieron casados, tuvieron cuatro hijos: Katherine, Christina, Patrick y Christopher.

En mayo de 2011, todo voló por los aires cuando Schwarzenegger le confesó a su entonces esposa que había tenido un vínculo con una empleada de la casa y que, fruto del mismo, había nacido un hijo, Joseph, con quien ahora mantiene una excelente relación y quien sigue sus pasos en la actuación y en el fisicoculturismo . De hecho, han compartido en sus redes varias imágenes de las jornadas de entrenamiento que comparten juntos.

De todas formas, el joven de 25 años no quiere usar el apellido de su padre . “Hay algunas variables diferentes y yo estoy enfocado en construirme a mí mismo (...) Quiero decir, mi papá es un semental. Es un hombre de hombres, me gusta pensar en él y lo admiro mucho. Ha influido en muchas cosas: el camino que he tomado con la actuación, con la forma física y con muchas otras cosas que estoy haciendo gracias a él”, aseguró, pero también explicó que no quiere ser considerado “el hijo de...”.

El actor y su hijo Joseph Baena, a quien reconoció en 2011, guardan un extraordinario parecido y un hobbie en común

Según informó la revista ¡Hola!, Baena no supo que su padre era Arnold Schwarzenegger hasta los catorce años. Fue su parecido físico lo que llevó al actor a hacerse algunas preguntas y también generó sospechas en su entonces mujer. Tras el descubrimiento, no hubo vuelta atrás para uno de los matrimonios más consolidados de la industria, al menos en apariencia. En 2015, el intérprete declaraba: “Es una situación muy difícil para Joseph. Es una situación muy difícil para mis hijos. Fue duro para todos. Pero ha sucedido y ahora tenemos que resolverlo, ¿verdad?”, expresaba.

La serie con la que vuelve al ruedo

Además del estreno de Arnold, el actor protagonizada la mencionada FUBAR, la producción de ocho episodios creada Nick Santora que la estrella de Terminator protagoniza y produce, y que lo mostrará en la piel de Luke, un agente de la CIA a punto de retirarse que descubre un secreto familiar y se ve obligado a volver a la acción para una última misión.

El puntapié de la ficción es la revelación de que la hija de Luke también es empleada de la CIA y, en medio de ese caótico contexto, ambos tendrán que trabajar juntos para la compleja tarea para la que ambos se pondrán en riesgo, pero en la que también se cuidarán, a pesar de sus diferencias. FUBAR además coquetea con los relatos de espías y con momentos de comedia en los que el actor se luce junto Monica Barbaro, Jay Baruchel y Gabriel Luna.

LA NACION