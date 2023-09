escuchar

La semana pasada, el apellido García Moritán fue noticia, pero no en la sección política ni en la de espectáculos sino en policiales: Francisco García Moritán, el hermano del legislador porteño, fue detenido luego de dar positivo en un test de alcoholemia, amenazar a los agentes que lo demoraron en el control de tránsito y circular con una licencia de conducir apócrifa . El escándalo salpicó de inmediato a Roberto y a Pampita por los lazos familiares. Este miércoles, la modelo habló del tema y fue contundente: “No tengo nada que ver”, explicó y se despegó del asunto.

Tras volver de Nueva York y ocupar de nuevo su silla de jurado de Bailando 2023, Pampita fue abordada por Rafa Juli, cronista de Intrusos en el espectáculo. Para romper el hielo, el periodista le preguntó si había visto el show conducido por Marcelo Tinelli durante su ausencia. “No vi mucho la verdad, pero sé que guardaron muy bien mi lugar. Vino Zaira (Nara), generó mucho contenido y eso también está bueno porque esto es un show completo. No es solo venir y estar, sino generar, que se hable, que se diga, así que en ese sentido estuvo bien” analizó.

Luego de explicar que sí ha puntuado a los participantes por lo que siente o por afinidad y defender a Nara de las críticas de Charlotte Caniggia, Juli se metió de lleno en el escándalo que protagonizó su cuñado, le pidió su opinión al respecto y Pampita no evadió el tema. “Lo que puedo decir es que tengo muchos familiares y lo que hagan mis familiares no me compete. Es inmanejable. Imaginate, tengo primos, tíos, sobrinos, cuñados, padrinos… Imposible opinar por ellos y por sus acciones”, explicó sin dejar de sonreír.

“Cuando te enteraste, ¿qué pensaste?”, insistió el movilero. “La verdad es que siempre me sucede lo mismo. Como que la que está expuesta y elige este trabajo soy yo, y la que responde por las acciones al ser una persona mediática soy yo. Lo que le pase a los demás, no es que me supera, pero no tengo nada que ver”, cerró.

Detención y escándalo

Francisco García Moritán junto a su esposa, la interiorista Agustina Sanguinetti Gentileza García Moritán

Según pudo saber LA NACION el día después del episodio, el empresario gastronómico, de 42 años, manejaba por la avenida Pueyrredón y del Libertador cuando lo frenaron minutos después de la 1 de la madrugada en un retén de verificación vial. A la mañana siguiente, fue liberado bajo juramento. Además, no podrá acercarse a los inspectores a los que insultó e intimidó.

“En disconformidad por el procedimiento, se mostró ofuscado, profiriendo insultos y agravios hacia los efectivos policiales, como también manifestaba que iba a dejar sin empleo a todos los que se encontraban allí presentes”, se informó. Además, circulaba con una licencia falsa.

Francisco García Moritán circulaba en su SUV Jeep Renegade cuando los inspectores le ordenaron detenerse para someterse a un control de alcoholemia. El resultado del alcoholímetro fue positivo: el conductor tenía 0,89 gramos por litro en sangre, cuando el límite en ciudad de Buenos Aires es de 0,5 gr/l.

Francisco García Moritán y Roberto, su hermano legislador FABIAN MALAVOLTA

Tal como está previsto por norma, los agentes le informaron que le secuestrarían el vehículo y la licencia. Al verificar la documentación entregada, los inspectores corroboraron que el registro de conductor no se encontraba en el Sistema de Datos. Ahí, el empresario gastronómico comenzó a insultar y amenazar a los trabajadores porteños.

El viaje de Pampita

Pampita enloqueció a sus fanáticos al caminar en el Time Square (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

Mientras en Buenos Aires su cuñado enfrentaba a la ley, Pampita disfrutaba de unos días en Nueva York, hasta donde viajó junto a Damián Betular y Paula Chaves por un compromiso laboral de la empresa “La Gran Manzana”. Lejos de tomar distancia, la modelo compartió la experiencia a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 7.6 millones de seguidores.

En la red social, la jurado del programa de América TV publicó imágenes de los eventos de renombre que participó y en los que pudo conocer a grandes figuras de Hollywood, como Zoe Saldana, Matt Damon y Jeremy Allen White. En “modo fan” se tomó varias fotografías e incluso logró que el actor que interpreta a Carmen “Carmy” Berzatto en El Oso le envíe un mensaje a sus seguidores de Argentina.

A pura sonrisa en la Gran Manzana, Pampita junto a Matt Damon y su esposa, la argentina Luciana Barroso Instagram @pampitaoficial

Además, compartió postales de su visita al barrio Soho, a la Quinta Avenida y al Time Square. Este último lo hizo con un elegante outfit: una mini y top negro y unas sandalias doradas. Para completar el look, lució sus ojos con un smookey eyes, labios rojos y el pelo atado.

LA NACION