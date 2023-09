escuchar

En las últimas horas Danny Masterson, estrella de That ‘70′s Show, fue condenado a 30 años de prisión por dos causas de abuso sexual. Durante el juicio, el actor contó con algunos testigos famosos dentro de su defensa: Ashton Kutcher y Mila Kunis.

Las celebrities escribieron cartas para elogiar a Masterson y describieron la “influencia positiva” del actor en sus vidas con la esperanza de que la jueza, Charlaine Olmedo, del Tribunal Superior de Los Ángeles, lo tuviera en cuenta antes de emitir su sentencia.

“ Como amigo, Danny no ha sido más que una influencia positiva para mí. Es un ser humano extraordinariamente honesto e intencionado ”, manifestó Kutcher, quien añadió que Masterson le sirvió de “modelo a seguir”. “Atribuyo directamente a Danny el no haber caído en la típica vida de drogas de Hollywood”, continuó la estrella de Just Married.

“Cada vez que íbamos a conocer a alguien o a relacionarnos con alguien que se drogaba o consumía drogas, nos dejaba claro que esa no sería una buena persona para entablar una amistad”, continuó el actor. Kutcher, de 45 años, terminó su carta afirmando que no cree que Masterson, de 47, “sea un daño continuo para la sociedad” y que la posibilidad de que Fianna, su hija, de tan solo nueve años, crezca sin su padre sería una “injusticia en sí misma”.

El elenco original de That ‘70s Show

Kunis, por su parte, describió a Masterson como un “amigo increíble, confidente y, sobre todo, una figura de hermano mayor excepcional para mí” . “Su naturaleza cariñosa y su capacidad para ofrecer orientación fueron fundamentales en mi crecimiento, tanto personal como profesional”, escribió la actriz de Friends With Benefits, de 40 años, emulando las declaraciones de su marido acerca de que Masterson la mantuvo alejada de las drogas. “Además, Danny demostró siempre un profundo sentido de la responsabilidad y de la preocupación por los que le rodean”, continuó Kunis. “Demuestra gracia y empatía en cada situación, ya sea dentro de la industria del entretenimiento o en nuestra vida personal”.

Otros de sus compañeros en That ‘70′s Show, Debra Jo Rupp y Kurtwood Smith, también escribieron cartas en defensa de Masterson, al igual que los actores Giovanni Ribisi y Billy Baldwin. “Nunca he conocido a una persona, familiar o amigo, más atento, dedicado, digno de confianza y leal que él”, escribió Baldwin, de 60 años.

Las causas que terminaron en condena

Este jueves, Masterson fue sentenciado a 30 años de prisión por dos causas de abuso sexual por las que había sido encontrado culpable en mayo de este año. El actor, quien mantuvo su inocencia durante todo el proceso judicial, fue condenado en el Tribunal Superior de Los Ángeles por dos de los tres cargos que se habían presentado en su contra. Masterson había sido acusado de abusar sexualmente de tres mujeres en su casa de Hollywood Hills entre 2001 y 2003. El jurado lo condenó por dos de esas causas, ya que no pudo llegar a un veredicto unánime respecto de la tercera denuncia, realizada por una expareja del actor.

Los actores Ashton Kutcher y Danny Masterson Reuters

El actor se encontraba acompañado de su esposa, la actriz Bijou Phillips, quien empezó a llorar cuando la jueza leyó el veredicto, y de sus hermanos, Allana, Christopher y Jordan, quienes estaban sentados juntos, según informó el portal Variety. Una amiga cercana de Philips reveló a Daily Mail que Bijou “siente como si estuviera de luto, como si hubiera ocurrido una muerte”.

Masterson fue condenado a 15 años por cada caso, y la jueza le ordenó que cumpla ambas condenas “de manera consecutiva”. Tras el anuncio del veredicto, el actor mostró una emoción mínima, según informó la periodista de Los Ángeles Meghann Cuniff, quien observó que los miembros de su familia “luchaban por contener las lágrimas”.

