Minutos antes de ser conducido a prisión y luego de escuchar el veredicto que lo condena a 30 años de encierro por dos causas de violación, Danny Masterson tuvo un gesto en la sala del tribunal que no pasó desapercibido. El actor de That’70s Show tuvo una muestra pública de afecto hacia su esposa, Bijou Phillips, a quien lanzó un beso a la vista de los presentes.

En un boceto judicial ilustrado por la artista Mona Shafer Edwards y publicado por medios como Variety, se aprecia la acción dedicada a la mujer, quien presenció la sesión junto a otros miembros de la familia de Masterson.

La esposa del artista, con quien comparte la paternidad de una niña de 9 años, Fianna Francis Masterson, también fue testigo de cómo dos de las mujeres por las que fue condenado de abuso sexual su esposo dieron declaraciones impactantes sobre lo ocurrido.

Una amiga cercana a Philips reveló a Daily Mail que Bijou “siente como si estuviera de luto por una muerte”. La mujer, de 43 años, es una actriz, modelo y cantante estadounidense, hija de John Phillips, músico de la legendaria banda The Mamas & The Papas, y de su tercera esposa, Geneviève Waïte. Según señala el mismo medio, “como se consideró que ambos padres no eran aptos para cuidarla, ella estuvo en el sistema de cuidado de crianza de Nueva York desde los tres años”.

La misma publicación recuerda que Bijou comenzó a aparecer en los titulares con solo 13 años, siendo de las modelos más jóvenes con aparición en las revistas Interview y Vogue, así como en anuncios publicitarios de firmas como Calvin Klein.

La modelo vivió la escena nocturna neoyorkina desde su juventud, en una época marcada por los excesos, según señala la revista, y por sus amistades con otros rostros famosos, como Paris y Nicky Hilton. “A los 17 años su padre la animó a ir a rehabilitación para recuperar la sobriedad tras la muerte por sobredosis de heroína de su amigo Davide Sorrenti”, señala la publicación.

En su carrera como actriz, participó en las películas Black and White, Choke y The Door to the Floor. También protagonizó la serie Raising Hope de 2010 a 2013. Sin embargo, en el set de la película Bully, estrenada en 2001, Bijou fue acusada de homofobia y abuso físico por su coprotagonista Daniel Franzese.

La historia de amor entre Bijou Philips y Danny Masterson

Masterson y Phillips, en 2008 Grosby Group

Bijou conoció a Danny Masterson en un torneo de póquer en Las Vegas, en 2004. Cinco años después se comprometieron y se casaron en 2011, mudándose a una lujosa mansión en Los Ángeles. En 2017, Masterson compartió que su esposa había estado luchando en secreto contra una enfermedad renal durante años, por la que recibió un trasplante de riñón más tarde.

Según informó el mismo medio, tanto Masterson como su esposa son parte de la Iglesia de la Cienciología, al igual que las mujeres de las que abusó el actor. El intérprete fue condenado por dos delitos ocurridos dos décadas atrás en su propia casa, según señalaron los fiscales.

Durante el juicio, la jueza Charlaine Olmedo le dijo al actor: “ Tus acciones hace 20 años le quitaron la voz y la elección a otras personas. Tus acciones hace 20 años fueron criminales y por eso estás aquí ”. Tras el anuncio del veredicto, Masterson mostró una emoción mínima, según informó la periodista de Los Ángeles Meghann Cuniff, quien observó que los miembros de su familia estaban “luchando por contener las lágrimas”.

La revista People informó que Phillips se encuentra “conmocionada y devastada” por la condena. “ Ella no estaba preparada para el veredicto, nunca esperó que lo declararan culpable. No podía creer que lo detuvieran inmediatamente y lo pusieran en prisión preventiva ”, apuntó una fuente cercana a la pareja.

La estrella de That '70s Show fue condenada a 30 años de cárcel NETFLIX - NETFLIX

En la sentencia, las tres mujeres le solicitaron a la jueza un momento para expresar el daño irreparable que les provocó el actor. Una de las víctimas, cuya identidad permanece reservada, describió a Masterson como “un cobarde, un monstruo sin corazón”, mientras que la segunda en pedir la palabra se dirigió directamente al actor: “Todavía me peleo con lo que me hiciste esa noche... Eso llevará una vida de terapia en ser reparado. Cada vez que pienso que estoy bien, esa violación vuelve a mí”, manifestó.

