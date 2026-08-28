Así fue la emotiva despedida de Eial Moldavsky de Olga: “El streaming te desolla, te muestra lo que sos”

Con la voz quebrada y muy emocionado, Eial Moldavsky se despidió de Olga luego de tres años al aire de Sería increíble, el programa matutino que conduce Nati Jota en el canal de streaming.

“Estoy abrumado. Yo vengo pensando en esto hace un montón y en mi cabeza, el qué decir y el momento funcionaban bien, no parecía un gran momento. Y ayer, cuando anunciamos [su partida], apareció una cantidad de amor que no supe ni cómo recibir, ni dónde ponerlo ni cómo devolverlo”, expresó el hijo de Roberto Moldavsky al inicio de su descargo.

“La cantidad de amor que salió ayer no me lo esperaba para nada y me resultó abrumador. No supe qué hacer con tanta información porque me creo un ladrón del cariño ajeno. Creo que me senté en un lugar que está rodeado de personas más graciosas que yo, más talentosas que yo, más populares que yo, y que yo usufructué el cariño que otros les tienen a ustedes porque me invitaron a sentarme acá, a esta vida que nunca me imaginé tener. Y yo sé perfecto lo que es tener amigos que no te conocen porque crecí escuchando radio, a la Negra [Vernaci], a Fernando Peña, Andy [Kusnetzoff], Matías [Martin], [Sebastián] Wainraich. Sé perfecta la sensación de intimidad de gente que no sabe que vos existís. Y ayer cuando me lo empezaron a decir me resultó tan familiar y tan inmerecido ese cariño que no sabía realmente qué hacer con eso”, sostuvo sobre las repercusiones que generaron el anuncio de su salida del programa y del canal, que hizo en la emisión de ayer.

“La decisión de irme la había tomado hace un montón. Mi año estaba pensando de otra manera, quería hacer otras cosas (...) Siento que es una vida que tuvimos juntos. Y hoy decís ‘qué pasó en el medio, en qué me convertí’. Es verdad que uno acá no es la misma persona que es afuera, pero también es cierto que uno no puede venir a actuar todos los días dos horas y que el streaming te desolla, te saca todo, te muestra lo que sos”, reflexionó Moldavsky, que el año pasado generó polémica al revelar detalles íntimos de su presunta relación con Lali Espósito.

En otro tramo de su despedida, mientras contaba que tenía pensado decir que él iba a estar contento con solo una persona que lo extrañara tras su partida, Eial no pudo contener su emoción y tuvo que frenar su discurso. Sus compañeros Toto Kirzner y Noelia Custodio -también entre lágrimas- se levantaron de sus asientos para abrazarlo, mientras Nati Jota, muy amiga de Moldavsky, lo consolaba a un lado.

“Uno hace un esfuerzo muy grande por no ser irrelevante en la vida de los demás. Siento que el temor más grande que siempre tengo es sentir que no hago falta y el esfuerzo que hago con mis amigos y todo también tiene que ver con sentir que alguien te extrañe. Con eso que decía Fontanarrosa de ‘cuál puede ser el deseo para tu hijo’, y es que sus amigos se pongan contentos de verlo llegar”, destacó.

“A veces uno saca versiones de uno que son tristes, que te arrepentís. No es mucha la gente que te acompaña cuando estás en caída libre y realmente traés acá todo lo que tenés, dejás mucho, tratás de ser la mejor persona que podés ser, decepcionás a diario y lo único que puedo decir es que hice un esfuerzo muy grande por hacer algo mejor. Soy una persona con recursos muy limitados, hago todo lo que puedo con lo que tengo, tengo muchas ganas de que sea un lugar mejor todo lo que me rodea. Les agradezco a todos, me hicieron muy feliz”, analizó en clara referencia a las polémicas que lo rodearon.

“A toda la gente que me escribió le quiero decir que es impresionante lo que me pasó, me vine abajo. Me siento en una deuda infinita que nunca voy a poder devolver. Siento que no merecía nada del cariño que recibí. Gracias por escribir porque ese cariño realmente empieza a operar como un enorme contrafuego contra la sensación de odio y desprecio que a veces uno tiene acá”, concluyó Eial Moldavsky en su despedida de Olga.