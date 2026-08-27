Jake Reiner habló por primera vez sobre el asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer: “No sé cómo procesarlo”

Jake Reiner rompió el silencio y habló por primera vez sobre el asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner. “Han sido ocho meses. Se sienten como ocho años al mismo tiempo. Y también como ocho minutos”, expresó el hijo mayor del célebre cineasta y la fotógrafa. También describió este tiempo como una “pesadilla viviente” y aseguró: “Cada momento que me despierto me recuerda mi realidad”.

Reiner, de 34 años, habló con KABC-TV, en Los Ángeles, en su primera entrevista desde la tragedia. Sus padres fueron asesinados el 14 de diciembre de 2025 y por el crimen fue detenido su hermano menor, Nick Reiner, quien enfrenta cargos por ambos homicidios. El joven se declaró inocente. Desde entonces, Jake y su hermana Romy quedaron atravesados por la ausencia de sus padres y por una sensación cotidiana de la que resulta imposible escapar.

Rob Reiner y su mujer Michele junto a sus tres hijos: Jake, Romy y Nick Evan Agostini - Invision

Sobre cómo se enteró de la muerte de sus padres, Jake explicó que fue a través de un llamado telefónico de su hermana. “Romy me dijo que nuestro padre había muerto. Y luego agregó: ‘No encuentro a mamá’”, repasó. “Inmediatamente entré en shock”, confesó.

Al impacto de esa noticia se le sumó, poco después, otro hecho devastador: Nick Reiner, su hermano menor, fue detenido y acusado por los asesinatos. Durante la charla, Jake evitó pronunciarse sobre la responsabilidad de Nick y sobre su estado mental, aunque sí mencionó cómo su arresto modificó todavía más la estructura de su familia.

“Físicamente perdí a mis padres y después Nick fue arrestado. Ahora somos Romy y yo”, expresó. Jake y Romy fueron llamados a declarar ante el gran jurado que posteriormente acusó formalmente a Nick de dos cargos de asesinato en primer grado. El contenido de sus testimonios permanece bajo reserva. Nick se declaró inocente de los cargos y continúa detenido a la espera del proceso judicial.

Jake también habló de la dificultad de aceptar una pérdida que todavía le resulta incomprensible. A menos de un año de la muerte de sus padres, el dolor convive con preguntas para las que todavía no encuentra respuesta. “No sé cómo procesarlo”, explicó. En otro momento de la entrevista fue todavía más contundente: aseguró que nunca podrá entender por qué sucedió.

Al recordar a Rob y Michele y la relación que tenían con sus tres hijos, Jake puso el foco en el amor que recibió de ellos. “Mis padres nos querían incondicionalmente a los tres”, dijo en un fragmento de la entrevista que se emitió el jueves 27 de agosto en Good Morning America.

En los meses transcurridos desde la muerte de sus padres, Jake y Romy también buscaron mantener vivo su legado. En ese sentido, Jake destacó el trabajo del Children’s Institute, una organización con sede en Los Ángeles que creó el premio Michele and Rob Reiner Champion for Change en homenaje a sus padres. La primera persona en recibir la distinción será Jamie Lee Curtis, amiga de la familia desde hace muchos años.

La entrevista llega meses después de que Jake decidiera contar por escrito parte de su experiencia. En abril había publicado un extenso ensayo personal en el que relató cómo recibió la noticia y describió aquel momento como el instante en que su mundo, tal como lo conocía, se derrumbó. En ese texto también escribió sobre los momentos de su vida que sus padres ya no podrán compartir: su casamiento, la llegada de futuros nietos y sus proyectos profesionales.

“Mis padres no estarán en mi boda, no podrán sostener a su futuro nieto y no podrán verme alcanzar la carrera exitosa que todavía estoy buscando”, escribió entonces. Para Jake, esa certeza se suma a la ausencia cotidiana y a la compleja situación que atraviesa junto a Romy desde la detención de su hermano.

La situación judicial de Nick Reiner

Nick Reiner se declaró inocente ante la Justicia Richard Shotwell - Invision

El proceso contra Nick Reiner tuvo un nuevo capítulo en agosto, cuando un gran jurado de Los Ángeles lo acusó formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres. La nueva imputación incorporó además la circunstancia agravante de que los homicidios habrían sido cometidos mientras las víctimas estaban desprevenidas y con el uso de un cuchillo. Nick se declaró no culpable y permanece detenido sin posibilidad de fianza.