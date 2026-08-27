El reclamo de Mario Pergolini a su hija Valentina por su participación en Popstars: “Me podrías haber contado”

Mario Pergolini aprovechó el tema del momento (a saber: el conflicto de Tini Stoessel con su padre ) para reclamarle al aire a su hija Valentina por su participación en Popstars (Telefe), no solo porque no le avisó que lo había hecho, sino, además, porque se trata del canal de la competencia para Otro día perdido, el exitoso ciclo de eltrece que el conductor lidera desde el año pasado.

Valentina Pergolini, la hija de Mario, audicionó con "Baby One More Time" de Britney Spears

En su segmento de humor y noticias, Pergolini dijo que la banda de su programa tenía un problema con Rada (Agustín Aristarán) “como Tini y el padre”. Entre chiste y chiste, el empresario y productor acotó: “Estoy siguiendo la historia esa; es tremenda. No quiero entrar, pero le entro”.

Eso le dio el pie para referirse a su propia situación con Valentina: “Justo tengo ahora a mi hija medio expuesta porque se va y hace cola en realities”. Enseguida, Evelyn Botto comentó: “Todos los medios del país lo levantaron, ¡cómo son!”.

El conductor, que siempre cultivó el bajo perfil en torno a su vida privada y familiar, reveló: “Le digo: ‘Mi amor, mi vida, mi cielo, con lo que papá cuidó todo esto, ¿no te pareció que me deberías haber contado?’”. Siguiendo con los pases de comedia, Rada sumó: “Y en otro canal”. “En la contra, en el horario que compite”, coincidió Botto.

“En un momento le dije: ‘¿cónocés a Suar?‘“, contó Pergolini sobre el diálogo con su hija -que le respondió que no a su pregunta- y el malestar que su participación en otro canal podría haber generado en el gerente de programación de eltrece. ”Ella hizo la cola un día y nos enteramos...“, concluyó el conductor sobre la sorpresa que se llevó junto a su mujer, Dolores Galán.

“Pero, bueno, volviendo al tema, ahora con mi mujer estamos viendo el caso de otros chicos con otros padres y justo salió este”, remató sobre la actual situación de los Stoessel.

Así fue la participación de Valentina Pergolini en Popstars

El lunes por la noche, apenas unos minutos antes de que Mario Pergolini comenzara con una nueva emisión de Otro día perdido, apareció en la pantalla de Telefe Valentina, la menor de los tres hijos que el conductor y empresario de medios tiene con su mujer, Dolores Galán. Con 20 años, fue una de las 3000 chicas que colmaron el Parque Roca para la primera audición presencial de Popstars, el reality de canto que busca descubrir talentos y formar una banda musical de mujeres como hace 25 años lo hicieron con Bandana.

Vestida con un body plateado de mangas cortas y un pantalón fucsia brillante, la joven cantó un fragmento de “...Baby One More Time”, el tema que consagró a Britney Spears en 1998 y la convirtió en la “princesa del pop”.

Poco después de su presentación, las cámaras del show se acercaron hasta ella para consultarle sobre la experiencia. “Siento que hay muy linda energía. Un montón de chicas que vienen todas por lo mismo. Está buenísimo. Estoy súper contenta”, dijo con una gran sonrisa. Antes del final del programa, Nicolás Vázquez anunció quiénes eran las elegidas para pasar a la siguiente etapa y, con el número 2274, Valentina fue una de ellas.

Sin embargo, la hija de Pergolini se bajó del concurso para dedicarse a otros proyectos que tiene en su incipiente agenda laboral, aunque en pantalla se la podrá ver en algunas emisiones más. Pero Valentina quiere priorizar su carrera como actriz y por eso dedica gran parte de su tiempo a estar atenta a las nuevas producciones y ver a cuáles se puede sumar. Por ejemplo, según confirmó Pablo Cullel, productor de la serie En el barro (Netflix), a LA NACION, a la joven se la podrá ver en la tercera temporada de esta historia, que si bien aún continúa en rodaje, ella ya filmó su participación.